Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra Medioriente: premier Netanyahu rifiuta proposta di pace

Nella giornata di ieri gli Stati Uniti ed un gruppo di Paesi arabi hanno presentato una proposta di pace per il conflitto tra Israele ed Hamas, che il capo del governo israeliano ha rifiutato. Il piano per normalizzare la situazione nella regione mediorientale con la ricostruzione di Gaza come inizio della stabilizzazione e la creazione di uno stato palestinese.

Proposta che è stata respinta da Netanyahu, che non l’ha nemmeno ascoltata. Una situazione che rischia di far allargare il conflitto anche perché è pendente la minaccia delle milizie iraniane. Il presidente americano, Joe Biden, ha comunque commentato: “La soluzione dei due stati non è impossibile anche se Netanyahu è contrario”.

Nuovo post della sorella di Giulia Tramontano, in risposta ad Alessandro Impagnatiello, il 31enne attualmente in carcere con l’accusa di omicidio. L’ex barman ha chiesto scusa alla famiglia in aula, parole che però la sorella della vittima non ha ascoltato in quanto uscita dall’aula.

Ieri ha voluto rispondere a distanza, con un post pubblicato su Instagram, in cui ha scritto: “Effimero tentativo di insinuare un blackout di ‘una notte’. La tua crudeltà e disumanità si sono protratte per 6 mesi in cui hai avvelenato mia sorella e mio nipote, premeditando la loro morte. Puoi averlo dimenticato tu o i tuoi consiglieri, non io”. Alessandro Impagnatiello aveva detto di essere “Sconvolto e perso. Anche se sono qui non vuol dire che sono vivo. Ho distrutto la vita di Giulia e del figlio che aspettavamo”, parole a cui avevano replicato i legali dello stesso, che hanno parlato di un “sincero pentimento”.

A pochi giorni dall’introduzione del limite di velocità di 30 km/h in quel di Bologna, è arrivato il parare contrario del MIT, il ministero dei trasporti e delle infrastrutture, bocciando il suddetto limite. “Non appare una scelta ragionevole perché i problemi per i cittadini (in particolare per i lavoratori) rischiano di essere superiori ai benefici per la sicurezza stradale”, scrive il Mit in una nota, così come si legge sul sito di TgCom24.it.

Il dicastero presieduto dal ministro Matteo Salvini, aggiunge che: “pronto ad avviare un confronto immediato con l’amministrazione bolognese per verificare soluzioni alternative e prevenire forzature e fughe in avanti che poi rischiano di essere smentite anche dai giudici, come già successo a Milano a proposito dell’obbligo per i mezzi pesanti dei dispositivi per l’angolo cieco”.

Si è presentato in conferenza stampa nella giornata di ieri Daniele De Rossi, nuovo allenatore della Roma. Dopo l’esonero di José Mourinho, che ha diviso l’opinione pubblica, ieri l’ex centrocampista giallorosso ha parlato con i giornalisti, a poche ore dall’esordio dello stesso contro il Verona.

“Non ci sono clausole o dettagli – ha spiegato, commentando il contratto di 6 mesi – ho firmato in bianco e la società è stata chiara sulla durata e le prospettive future. Non potevo dire di no alla Roma, nella vita c’è chi rifiuta e chi si butta nella mischia. Ovviamente lotterò fino alla morte per poter restare qui e giocherò tutte le mie carte”. E ancora: “Non sono stupido, di sicuro non sono stato scelto per quanto fatto con la SPAL. Ma non credo di essere solo un calmante, ma di poter portare anche leadership ed esperienza per sfruttare questa opportunità”.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli Calcio, è stato messo sotto indagine da parte della procura di Roma per “falso in bilancio”, relativamente all’acquisto del calciatore nigeriano, Victor Osimhen, arrivato dai francesi del Lille nel corso del mercato del 2020.

L’attaccante venne pagato in totale 71,2 milioni di euro, con una parte, 21 milioni, che era relativa a quattro giocatori andati in cambio alla formazione francese. Tre di questi sono successivamente sono spariti dal calcio ed hanno dichiarato di non essere mai stati a Lille. L’acquisto del centravanti nigeriano è stata l’operazione più costosa nella storia della società.

Una sparatoria avvenuta a Napoli, in corso Lucci, con 80 colpi di pistola che sono stati sparati tra la folla, ha fatto scattare la paura tra le persone del posto dove si è verificata. La tragedia è stata soltanto sfiorata con il ferimento di un ragazzo, che sembra essere il vero obiettivo della sparatoria, ed una passante che è stata ferita ad un gluteo.

L’ipotesi più accreditata da parte delle forze dell’ordine è quella di uno scontro tra bande le pistole utilizzate sono state almeno 2, una di calibro 9,19 e l’altra calibro 40. Le indagini sulla sparatoria, avvenuta nella serata di mercoledì, sono svolte dagli uomini della squadra mobile.

In Svizzera si è disputata la prova di discesa libera sulla famosissima pista Streif, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino.

Il successo è andato al francese Sarrazin, ma al secondo posto si è piazzato uno sciatore italiano, Florian Scheider, che è stato battuto solo per 5 centesimi di secondo, equivalenti ad una distanza di 1,73 metri. Anche nella scorsa stagione l’azzurro aveva occupato il secondo posto sul podio, con un ritardo di 23 centesimi dal vincitore, Kriechmayr, partendo con il pettorale numero 43. L’altro italiano, Dominique Paris, si è piazzato al sesto posto assoluto.

La giornata di ieri agli Australian Open di tennis ha visto il successo di Sinner che si è sbarazzato con grande facilità dell’argentino Baez con il match che ha avuto una durata inferiore alle 2 ore. Sinner si è così qualificato per gli ottavi dove troverà come avversario il russo Khachanov, che ha vinto contro il tennista ceco Machac in 4 set. Un successo contro il russo porterebbe Sinner ai quarti, eguagliando il suo miglior risultato di sempre in questo torneo. Fuori invece l’altro italiano, Cobolli, che ha ceduto contro De Minaur. Tra gli altri tennisti impegnati oggi hanno passato il turno anche Tsitsipas e Djokovic.











