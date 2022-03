Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra Ucraina: abbattuti 88 velivoli russi (6 marzo)

Ultime notizie, guerra in Ucraina: Zelensky esorta la popolazione a resistere

Ultime notizie dall’Ucraina: il presidente Volodymyr Zelensky ha lanciato in queste ore un appello alla popolazione del suo Paese, alle prese con una guerra che prosegue dal 24 febbraio scorso. “Continuate a resistere, andate all’offensiva, non lasciate la nazione al nemico”. Il leader dello Stato avente come capitale Kiev ha poi rivelato di avere discusso con Joe Biden, suo omologo statunitense, relativamente alla sicurezza e alle sanzioni contro la Russia, mentre il governo ucraino ha reso noto di avere abbattuto 44 aerei e 44 elicotteri russi dall’avvio del conflitto. Intanto, Visa e Mastercard hanno sospeso ogni tipologia di operazione in landa sovietica e “Medici senza frontiere” ha dichiarato che a Mariupol c’è una situazione umanitaria “catastrofica”.

Ultime notizie, il bollettino del Coronavirus

La giornata di ieri ha visto registrati 39.963 nuovi casi a fronte di 381.484 tamponi processati, con il tasso di positività che è tornato al 10,5%. Per quanto riguarda i decessi sono stati 173, con un calo rispetto alla giornata di venerdì, quando erano stati 210. Continua la diminuzione dei ricoveri, con le terapie intensive che vedono la presenza di 609 persone e un decremento rispetto al giorno precedente di 16 unità, mentre la discesa nei reparti ordinari è stata di 323 unità, con il nuovo totale attestatosi a quota 8.974. Il numero dei guariti è stato di 46.147 unità. A livello regionale il numero più alto di nuovi casi si è registrato in Lombardia. Seguono Lazio, Veneto e Campania.

La morte di Antonio Martino

Antonio Martino, uno dei fondatori di Forza Italia e per due volte ministro degli Esteri e della Difesa nei governi presieduti da Silvio Berlusconi, è morto a 79 anni. Martino era un economista ed è stato deputato per sei volte, sedendo a Montecitorio dal 1994 fino al 2018. La morte del collega e amico ha molto rattristato Silvio Berlusconi, che lo ha ricordato con un messaggio di grande commozione, indicandone la grande statura morale e la competenza che ha mostrato quando è stato ministro nei suoi governi. Il leader di Forza Italia ne ha evidenziato anche la grande discrezione in tutte le occasioni. Antonio Martino è stato ricordato anche dall’attuale premier, Draghi, che lo ha descritto come un grande conoscitore del “pensiero liberale”.

Ultime notizie: Federica Brignone ha vinto la Cdm di Supergigante

Dopo i successi nelle recenti Olimpiadi di Pechino, la sciatrice italiana Federica Brignone si è aggiudicata anche la Coppa del Mondo di sci alpino nella specialità SuperG femminile. La Brignone, in pratica, aveva vinto già prima di effettuare la propria discesa, grazie all’eliminazione della connazionale Elena Curtoni, scesa prima di lei sulla pista svizzera di Lenzerheide. Per l’azzurra questa “coppa di cristallo” si aggiunge a quelle conquistate in precedenza, nel 2020, nella classifica generale, finora unica donna azzurra a conquistarla, e nel gigante, nell’anno 2020, quando aveva conquistato anche quella della combinata bissando il successo, sempre nella stessa specialità, ottenuto nel 2019. La valdostana ha conquistato in questa stagione 3 successi negli 8 SuperG disputati sui 9 in programma, anche se questo appuntamento elvetico ha visto vincere la gara la sciatrice francese Miradoli, mentre la prima italiana è stata Marta Bassino, che si è piazzata in quarta posizione a pochi centesimi dal podio.

Ultime notizie, le previsioni meteo con l’arrivo del gelo

Il fine settimana e i primi giorni della prossima, almeno fino alla giornata di giovedì, saranno ancora interessati dal gelo proveniente dalla Russia, con le temperature che scenderanno su tutte le regioni italiane, con la possibilità di vedere anche delle nevicate locali nella parte Centro-Sud dell’Italia. Il picco del gelo si avrà principalmente nelle zone del Nord e sulla dorsale adriatica e la discesa dell’aria fredda è causata dallo spostamento verso la Scandinavia dell’anticiclone delle Azzorre.

Ultime notizie, la Rai ha sospeso i servizi giornalistici dalla Russia

Dopo che il governo sovietico ha approvato una norma con la quale si potrebbero applicare delle forti pene detentive ai giornalisti che rendono pubbliche notizie ritenute false da parte del governo, la Rai ha deciso di sospendere tutte le trasmissioni giornalistiche da Mosca e dal resto della Russia. La decisione è stata presa per salvaguardare gli inviati italiani attualmente in Russia. Per aggiornare le notizie riguardanti la situazione sul territorio russo, la Rai farà ricorso alle agenzie di stampa internazionali.

