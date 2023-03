Ultime notizie/ Ultim’ora oggi guerra Ucraina, Bakhmut prossima alla caduta

Nelle ultime ore i russi avrebbero definitivamente conquistato la città di Bakhmut, teatro di intensi bombardamenti da un paio di settimane a questa parte. Secondo quanto emerso il Gruppo Wagner, guerriglieri russi molto temuti, avrebbero preso il possesso della città, e stando a Mosca la conquista permetterà di “continuare l’avanzata in profondità nelle difese ucraine”. Kiev ha ordinato l’evacuazione obbligatoria dei bambini dalla città, mentre il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha spiegato che: “Non possiamo escludere che Bakhmut possa cadere nei prossimi giorni, questo non sarà necessariamente una svolta nella guerra ma evidenzia solo che non dobbiamo sottovalutare la Russia e dobbiamo continuare a sostenere l’Ucraina”.

Intanto il New York Times ha fatto sapere che a sabotare il gasdotto Nord Stream sarebbe stato un gruppo pro-Ucraina, che però ha respinto con forza ogni accusa. E’ arrivato anche l’annuncio del ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius in merito alla fornitura, entro questo mese, di 21 carri armati Leopard 2A6. Nella notte, infine, bombe russe in tutte le regioni ucraini con allarmi suonati ovunque.

Ultime notizie, il medico legale: “Cospito è grave”

Il medico legale, consulente di parte della difesa dell’anarchico Alfredo Cospito, attualmente ricoverato nel reparto di medicina penitenziaria dell’ospedale San Paolo di Milano, ha aggiornato le condizioni del detenuto spiegando che: “ha perso ulteriormente peso, da questo punto di vista la situazione si sta facendo grave”. E ancora: “È lucido e assolutamente determinato ad andare avanti con lo sciopero della fame rifiutando il potassio, ma l’ho informato dei rischi che corre – prosegue il medico -. I parametri sono ancora nella norma, ma è necessario un monitoraggio costante”.

Intanto il Consiglio Superiore dei Ministri ha aperto una pratica a tutela dei giudici di Cospito, a partire da quelli della Cassazione che si sono pronunciati sul caso. Il Comitato di presidenza di Palazzo dei Marescialli, ha spiegato TgCom24.it, ha dato l’ok alla richiesta che è stata presentata dai consiglieri di Magistratura Indipendente, secondo cui i magistrati sono stati oggetto di una “denigrazione generica e generalizzata” e di una “delegittimazione diffusa e indiscriminata”.

Ultime notizie, femminicidio a Rosarno

Nel giorno della festa della donna una 35enne è stata ammazzata in quel di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. La vittima era originaria dell’Ucraina e per il suo omicidio è stato fermato il suo compagno, anch’egli ucraino. Gli inquirenti credono che l’omicidio sia avvenuto al termine di una lite fra i due, visto che la coppia, stando a quanto riferito dai vicini di casa, avrebbe spesso dato vita a delle discussioni anche molto accese.

La donna è stata rinvenuta cadavere all’interno della sua abitazione nel Reggino, dove però non vi era traccia del compagno. A seguito di una breve ricerca i carabinieri hanno individuato il presunto fuggitivo e presunto omicida nelle campagne di Rosarno, e al momento si trova in stato di fermo a disposizione delle autorità. La coppia viveva da anni in quel di Rosarno, non era in fuga dalla guerra, e l’uomo fermato per l’omicidio lavorava da tempo presso uno stabilimento della zona.

Ultime notizie, in casa di un pensionato è stato trovato un tesoro in oggetti rubati

La Questura di Bologna ha pubblicato sul proprio sito un catalogo, che viene costantemente aggiornato, degli oggetti di valore rubati, oltre 100mila pezzi, che sono stati trovati in casa di un pensionato insospettabile. Il ritrovamento è stato possibile grazie al lavoro della Squadra mobile bolognese e la stima del valore complessivo degli oggetti rubati ammonta ad oltre 6 milioni di euro. Gli oggetti si trovavano sia all’interno dell’appartamento che in altre proprietà del pensionato e in alcune cassette di sicurezza oltre che in alcune cantine. Per individuare con precisione le vittime di questi furti il catalogo è stato pubblicato in modo da poter riconoscere, da parte dei derubati, gli oggetti.

Ultime notizie, il meteo sulle nostre regioni

Il 2023 sarà l’anno più caldo per il nostro paese, con la media delle temperature del mese di gennaio che è stata più alta di 1 grado rispetto alla media del periodo. Anche le mimose, piante che solitamente fioriscono in questo periodo e che sono legate alla “Festa della donna” che si celebra proprio oggi, sono fiorite da diverse settimane. I cambiamenti climatici continuano dunque ad essere protagonisti sulle nostre regioni, portando ad esempio eventi eccezionali come la nevicata che nello scorso mese di febbraio ha portato a cadere circa 2 metri di neve sull’Etna.

Negli ultimi giorni, dopo un ritorno del gelo, le temperature sono tornate a salire ed in alcuni casi hanno superato i 20 gradi in pianura padana. La tendenza per i prossimi giorni è per un ulteriore aumento delle temperature, specialmente nelle regioni del sud Italia, insieme all’arrivo di piogge che colpiranno dalla Liguria alle regioni della costa adriatica. Le regioni del nord resteranno invece all’asciutto.

Ultime notizie, marito e moglie trovati morti nel novarese

Due coniugi di 66 e 65 anni sono stati trovati morti a Lumellogno, in provincia di Novara, nella loro abitazione, a causa di colpi d’arma da fuoco. Oltre ai due coniugi è stato ucciso anche il loro cane. La polizia sta svolgendo le indagini del caso e una delle prime ipotesi prese in considerazione è quella dell’omicidio – suicidio.

Ultime notizie, nipote di Messina Denaro rinuncia alla sua difesa nel processo

L’arringa difensiva dell’avvocatessa del boss Matteo Messina Denaro per quanto riguarda il processo d’appello che si tiene a Caltanissetta non si terrà in quanto Lorenza Guttadauro, che è la nipote del boss ha rinunciato al mandato. Il boss nel processo di primo grado aveva subito la condanna all’ergastolo. Per il momento non si sa se l’avvocatessa rinuncerà anche alla difesa dello zio nell’altro processo che si tiene a Palermo.











