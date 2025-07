Le ultime notizie di oggi fra le novità riguardanti la guerra in Ucraina, gli aggiornamenti sul caso di Garlasco e il punto sui dazi

Le ultime notizie le apriamo con gli aggiornamenti riguardanti la guerra in Ucraina, arrivata oggi al giorno numero 1.248. Nelle scorse ore si sono tenuti dei colloqui ad Istanbul, in Turchia, fra le due delegazioni, con i turchi a “supervisionare”, ed è stato concordato lo scambio di prigionieri, sia militari quanto civili, così come fatto sapere dalla Tass, l’agenzia di stampa russa. Si è decisa la sorte di circa 1.200 prigionieri, ma per il resto le posizioni dei due Paesi restano “distanti” così come spiegato anche da Valdimir Medinsky, capo delegazione russa. In ogni caso i contatti fra le parti in gioco continueranno, anche se al momento non è stata fissata ancora una nuova data.

Quello di ieri è stato il terzo vis a vis fra Russia e Ucraina, in tutto durato una 40ina di minuti e giunto dopo gli incontri del 2 giugno e del 16 maggio, sempre in quel di Istanbul. La guerra continua e a breve l’Ucraina avrà a disposizione nuovi armamenti americani, la cui vendita è stata approvata dagli Stati Uniti ieri per 322 milioni di dollari.

Ultime notizie, il punto sui dazi

Si avvicina inesorabile la data del primo agosto 2025, quando diverranno effettivi i nuovi dazi di Donald Trump nei confronti delle varie nazioni, fra cui l’Unione Europea. Secondo quanto riferisce Tgcom24.it, Ue e Usa potrebbero accordarsi su dazi al 15% se Bruxelles dovesse ridurre le proprie tariffe su alcuni prodotti mercantili, portandole addirittura allo zero.

In ogni caso la parola ultima verrà data da Donald Trump, che ieri ha fatto sapere che se l’Ue dovesse aprire il proprio mercato, a quel punto si abbasseranno i dazi. Resterebbero comunque fuori i dazi sull’acciaio al 50%, e ciò rappresenterebbe in ogni caso un duro colpo, anche se non sono da escludere – anche in questo caso – novità. Intanto nella giornata di ieri gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo sui dazi con il Giappone proprio al 15%, con investimenti nipponici sul suolo americano del valore di 550 miliardi di dollari, una intesa che mette al momento l’isola orientale in forte vantaggio per quanto riguarda il settore auto.



Ultime notizie, l’aggiornamento su Garlasco

Si è tenuto ieri il nuovo incidente probatorio sul giallo di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del 2007. Così come previsto la Gip Garlaschelli ha escluso l’impronta 33, nonostante richiesta dei legali della famiglia di Chiara Poggi. L’esame non era irripetibile, trattandosi di una foto, di conseguenza non poteva essere inserito nelle analisi. Dura la replica del legale dei Poggi che ha parlato di indagine della procura a senso unico, in difesa di Alberto Stasi, ricordiamo, già condannato. Intanto si procede con le indagini anche se al momento l’unico elemento eclatante su cui potrebbe reggersi l’impianto accusatorio è il famoso dna di ignoto 3, la traccia genetica trovata nel cavo orale della bocca della povera vittima, che potrebbe essere stato contaminato ma anche no.

Sono state escluse una trentina di persone e solo nei prossimi giorni si scoprirà la verità. La sensazione è che attualmente l’indagine è piuttosto ferma, ma da fuori potremmo comunque sbagliarci anche perchè la Procura ha invitato a diffondere solo notizie certe e non indiscrezioni o ricostruzioni fantasiose. Sempio nel frattempo resta indagato ma contro di lui non sembrerebbe esservi nulla, in attesa dell’analisi del dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi che secondo la procura sarebbe proprio dello stesso ragazzo. La consulenza del genetista Previderè, che è colui che risolse il caso Yara Gambirasio, indica infatti la presenza di Sempio fra il materiale subungueale della mano della vittima, ma la difesa dello stesso indagato ha sempre rimandato al mittente queste accuse.