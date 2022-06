Ultime notizie/ Ultim’ora oggi guerra Ucraina: comandanti Azov in carcere a Mosca

Le ultime notizie inerenti la guerra in Ucraina sono ancora una volta pervase dalle parole dell’ex presidente ed ex premier russo Medvedev, che è tornato a sparare a zero nei confronti del mondo Occidentale. Dopo aver insultato Macron, Draghi e Scholz, e dopo aver preso a male parole l’Ue e gli Stati Uniti, ieri è tornato ad esternare minacce spiegando che gli ucraini saranno sotto ‘verifica per decenni. Pertanto, la vera scadenza è la metà del secolo. Non prima’, in merito all’ingresso nell’Ue, per poi aggiungere: ‘Ue potrebbe sparire prima che entri l’Ucraina’. Inquietanti anche le parole della Nato, secondo cui il conflitto sarà tutt’altro che breve: ‘La guerra potrebbe durare per anni’. Zelensky, presidente ucraino ha aggiunto: ‘Non daremo via il sud a nessuno’, mentre il Papa ha spiegato: ‘Non dimentichiamo il popolo martoriato’. Infine, come riporta la Tass, i comandanti del battaglione Azov catturati a Mariupol sono in carcere a Mosca.

SPILLO ENERGIA/ La guerra a Putin chiede di inquinare di più, ma Greta dov’è finita?

Ultime notizie, M5s contro invio di nuove armi all’Ucraina

Il Movimento 5 Stelle si oppone ufficialmente all’invio di altre armi all’Ucraina. I pentastellati hanno infatti preparato una bozza di risoluzione in vista del voto di martedì dopo la comunicazioni del presidente del Consiglio sul Consiglio europeo del 23-24 giugno sull’Ucraina, in cui si legge: “Si impegna il governo a non procedere, stante l’attuale quadro bellico in atto, a ulteriori invii di armamenti che metterebbero a serio rischio una de-escalation del conflitto pregiudicandone una soluzione diplomatica”. E ancora: “Si impegna il governo a promuovere, alla luce dell’attuale situazione politico-militare, nelle opportune sedi europee, il consolidamento di un’azione diplomatica europea coordinata, volta a fornire nuovo impulso alle trattative di pace tra Ucraina e Russia al fine di giungere a un immediato cessate il fuoco; promuovere per l’Unione europea il ruolo di principale attore diplomatico e di garante del supporto economico, umanitario e sanitario al popolo ucraino”.

Novoli, uccide la moglie con una coltellata e scappa/ Trovato morto carbonizzato

Ultime notizie, femminicidio in Salento: uccisa una 38enne

Un nuovo femminicidio in Italia, una donna di 38 anni, Donatella Miccoli, uccisa a coltellate dal marito in quel di Novoli, comune pugliese della provincia di Lecce. L’omicidio è avvenuto alle ore due di notte di ieri, domenica 19 giugno, e a compiere il folle gesto è stato Matteo Verdesca come scrive SkyTg24.it, coetaneo della moglie. I due erano rientrati in casa a tarda ora e stando a quanto affermato dai vicini, avevano iniziato a litigare in maniera veemente. Un episodio che sembra quasi un fulmine a ciel sereno visto che in uno degli ultimi post social l’uomo aveva scritto “vi amo”, rivolgendosi alla famiglia, e in risposta era arrivato un “Anche noi”. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire nel dettaglio l’accaduto. L’uomo è stato ritrovato senza vita.

BioNTech a Ema e Fda/ "Vaccini contro varianti? Approvateli senza fase sperimentale"

Ultime notizie, i funerali della piccola Elena Del Pozzo e i primi esisti dell’autopsia

Si terranno nella giornata di mercoledì 22 giugno, alle ore 17:00, i funerali della piccola Elena Del Pozzo, la bimba uccisa dalla mamma, Martina Patti, nel catanese. La cerimonia si terrà presso la Cattedrale etnea e sarà celebrata dall’arcivescovo metropolita Luigi Renna. Intanto nelle scorse ore sono emersi i primi risultati dell’autopsia da cui è emerso che i colpi sarebbero stati inferti con un’arma contundente, quindi compatibile con un coltello da cucina, che però non è stato ancora ritrovato. Sarebbero ben più di 11 le coltellate stando a quanto riferisce SkyTg24.it citando fonti della Procura. Solo uno degli 11 fendenti è però risultato fetale, avendo reciso i vasi dell’arteria succlavia, e la morte non sarebbe stata immediata. Inoltre l’orario del decesso sarebbe avvenuto attorno alle ore 14:00, quindi poco dopo che la madre era andata a prendere la piccola all’asilo.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Il bollettino del Coronavirus presenta tutti i numeri in salita meno quello dei decessi che sono stati 18 contro i 45 del giorno precedente. I nuovi casi sono stati 30.526 con un netto aumento rispetto ai 18.678 di domenica scorsa, ed anche il rapporto di positività passa al a9,1% con un incremento dello 0,9% rispetto a ieri e 1560.211 tamponi eseguiti. I ricoveri vedono in aumento sia le intensive con il + 6, che i ricoveri ordinari, che hanno fatto registrare un + 67. Per quanto riguarda i numeri dei nuovi casi a livello regionale, ne ha avuti più di tutte il Lazio, con 4.807, seguita da Lombardia, Campania e Veneto.

Ultime notizie, la giornata sportiva

Luci e ombre nella giornata dello sport italiano con Matteo Berrettini che vince, battendo in finale Krajinovic il secondo torneo consecutivo sull’erba, difendendo il titolo del Queen’s conquistato per la prima volta lo scorso anno. Il tennista italiano è apparso molto commosso a fine gara, dopo aver chiuso in due soli set tenendo sempre in mano il punteggio. Per lui si tratta del settimo torneo vinto in carriera e ora davanti a lui come numero di vittorie restano solo Panatta e Fognini, rispettivamente con 10 e 9. Nella MotoGP dopo la conquista della pole position si aspettava il riscatto di Bagnaia ma il pilota italiano ha disputato una gara negativa facendosi superare subito in avvio da Quartararo che ha poi vinto in solitaria la gara in Germania, con Bagnaia che non ha terminato la gara cadendo. Per l’attuale campione del mondo e capoclassifica una gara dominata e la compagnia sul podio del Sachsering di Zarco e Miller. Arriva anche il primo oro della rassegna iridata del nuoto che si sta svolgendo a Budapest. Lo conquista il varesino Niccolò Martinenghi che si aggiudica i 100 metri rana, ottenendo anche il nuovo record italiano.

Ultime notizie, muore in un incidente sulla Salaria Massimo Bochicchio

Massimo Bochicchio il broker che aveva truffato un gruppo di vip romani tra i quali molti personaggi del mondo del calcio, come Conte, Lippi e El Shaarawy è morto carbonizzato stamani alle 11.30 in uno schianto sulla Via Salaria, con la sua moto che è andata ad urtare un muro all’aeroporto di Roma. Tra due giorni il broker doveva presenziare alla terza udienza del processo a suo carico che era nato dalla denuncia di 34 persone truffate.

Ultime notizie, Sofia Raffaeli nella storia nella ginnastica ritmica

La diciottenne atleta azzurra ha riscattato la prestazione nella gara dell’individuale agli Europei in corso a Tel Aviv, terminata al quarto posto, vincendo in questa giornata due medaglie d’oro e una di argento, nelle specialità del cerchio, delle clavette e della palla. Per la ginnastica ritmica italiana si tratta delle prime due medaglie d’oro della storia agli europei. Per Sofia Raffaeli al ritorno in Italia ci saranno gli esami di maturità.











© RIPRODUZIONE RISERVATA