Ultime notizie/ Ultim’ora oggi guerra Ucraina, Kiev: “Chiesti a Usa droni d’attacco”

La guerra in Ucraina fra l’esercito locale e i russi prosegue fra bombardamenti e scambi d’accuse reciproche. Nella giornata di ieri Mosca ha fatto sapere che, dopo la sospensione del gas a Bulgaria e Polonia, lo stesso potrebbe accadere anche agli altri Paesi che non pagano in rubli, così come chiesto da tempo dai russi. La Duma ha aggiunto: “Gazprom ha sospeso completamente la fornitura di gas a Bulgaria e Polonia. Lo stesso dovrebbe essere fatto per quanto riguarda i nostri paesi ostili nei nostri confronti”. Il premier bulgaro, Kiril Petkov ha replicato dicendo: “Una grave violazione del contratto, equivale a un ricatto’, aggiungendo di avere riserve di gas per almeno un mese. Infine Zelenky ha fatto sapere che ‘Putin vuole smembrare l’Europa’, e Kiev ha aggiunto: “L’obiettivo finale della leadership russa non è solo quello di impadronirsi del territorio dell’Ucraina, ma di assestare un colpo globale alla democrazia”. Infine sempre Kiev ha fatto sapere di aver fatto richiesta agli Usa per dei droni d’attacco.

Che la pandemia di covid stia attraversando un periodo un po’ “ballerino”, lo si capisce anche dagli ultimi dati ufficiali pubblicati da Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Stando ai rilevamenti più recenti, il tasso di occupazione di posti letto di malati covid negli ospedali italiani è cresciuto in 12 regioni. Si tratta nel dettaglio dei pazienti non in area critica, quindi non i casi più gravi (quelli in terapia intensiva), e per cui la media nazionale di posti letto occupati è pari al 16 per cento (un anno fa era del 32). Le 12 regioni e province autonome in cui è cresciuta l’occupazione sono precisamente Abruzzo (24%), Basilicata (22%), Emilia Romagna (17%), Friuli Venezia Giulia (13%), Liguria (21%), Lombardia (12%), Marche (19%), Molise (22%), Pa Bolzano (8%), Pa Trento (16%), Sardegna (20%), Sicilia (23%). Il dato relativo alle terapie intensive è invece pari al 4 per cento (un anno fa era del 32), e non vi è alcuna regione che supera la soglia critica del 10%.

Ultime notizie, nuovo appello di Mattarella alla pace

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è tornato a chiedere la pace in Ucraina, nazione falcidiata dalla guerra contro la Russia da due mesi. Parlando in occasione del Consiglio d’Europa di Strasburgo, il capo dello stato ha spiegato: “Distensione: per interrompere le ostilità. Ripudio della guerra: per tornare allo statu quo ante. Coesistenza pacifica, tra i popoli e tra gli Stati. Democrazia come condizione per il rispetto della dignità di ciascuno. Infine, Helsinki e non Jalta: dialogo, non prove di forza tra grandi potenze che devono comprendere di essere sempre meno tali”. Queste le parole del presidente della repubblica, Sergio Mattarella, riportate dall’agenzia Ansa. Il massimo esponente del tricolore ha invitato a “prendere a prestito” le “parole della guerra fredda per vedere se ci possono aiutare a riprendere un cammino, per faticoso che sia”.

Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, chiede maggiori risorse da destinare al settore del Turismo da parte del Pnrr: “Il turismo – le parole dell’esponente della Lega, riportate nella giornata di ieri dall’agenzia Ansa – ha bisogno di maggiori risorse di quelle stanziate dal Pnrr, vale oltre il 13% del pil e gli è stato destinato l’1.5%”. In occasione di una conferenza stampa dopo un anno alla guida del dicastero, Garavaglia ha aggiunto: “Per noi i 2,4 miliardi stanziati (che arrivano a 7 sfruttando in tutti i modi l’effetto leva) – dice – sono pochi e abbiamo più domande delle risorse a disposizione, cose che non capita a tutti: l’importante è non lasciare risorse inutilizzate. Confidiamo per questo nella flessibilità”. E ancora: “In questo primo anno di attività il ministero del Turismo ha erogato 1,7 miliardi di euro di sostegni alle categorie che ne avevano diritto, accogliendo 24 mila istanze avanzate dagli operatori”.

Ultime notizie, partita dal Kennedy Space center la missione di Samantha Cristoforetti

L’astronauta italiana è partita ieri mattina alle 9.52 per la sua seconda missione nello spazio dal Kennedy Space Center con la navicella SpaceX. La Cristoforetti resterà in orbita fino al mese di settembre ed in questo periodo sarà impegnata in diversi esperimenti da quello che riguarda la dieta spaziale a quello delle api robot. Prima di entrare all’interno della navicella l’astronauta italiana ha mandato un bacio ai suoi figli. A portare la Cristoforetti in orbita è stato il razzo Falcon 9, che è partito da una rampa di lancio storica, quella che aveva visto la partenza dei razzi delle missioni Apollo. A bordo della stazione spaziale ci sono altri 3 astronauti, Kjell Lindgren, 49enne medico, che è il comandante della missione, Robert Hines, il pilota, e la geologa specializzata 33enne Jessica Watkins.

Ultime notizie, il Premier Draghi si è negativizzato

Mario Draghi, che dallo scorso 18 aprile, stava lavorando da casa a Città della Pieve, a causa del contagio da Covid 19, si è negativizzato ed è tornato al lavoro a Palazzo Chigi, dove si terrà la riunione del Consiglio dei Ministri. L’isolamento di Draghi è durato 9 giorni e questo gli ha impedito di effettuare il previsto viaggio in Congo, sostituito in questa incombenza dai ministri Cingolani e Di Maio. L’arrivo a Palazzo Chigi del Premier, dopo i tamponi negativi, è avvenuto nella tarda mattinata di oggi ed ha subito incontrato Roberto Garofali, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Nei primi giorni del prossimo mese riprenderanno anche gli incontri diplomatici con il volo a Kiev dove è atteso dall’incontro con Zelensky. Insieme a lui potrebbe raggiungere l’Ucraina anche il rieletto presidente francese Macron.

Ultime notizie, prevista una nuova proroga del taglio delle accise

La proroga del taglio delle accise sarà estesa fino al 30 giugno con un nuovo provvedimento che sarà emesso entro il fine settimana dato che il precedente scade il 2 maggio. Lo sconto dovrebbe essere ancora di 25 centesimi al litro e grazie alla diminuzione anche dell’Iva relativa dovrebbe essere in totale di 30,5 centesimi al litro. Una misura che il governo coprirà con l’extra gettito che è derivato dall’aumento dei costi del carburante in marzo. Nello stesso tempo il ministero dell’Economia sta cercando di aumentare la dote di fondi a disposizione introducendo un prelievo maggiore sugli extraprofitti delle aziende energetiche.

Ultime notizie, due anziani in fin di vita dopo l'aggressione del figlio

A Santa Maria Coghinas, in provincia di Sassari, un uomo di 47 anni, Alberto Picci, è stato arrestato dai carabinieri dopo che aveva ridotto in fin di vita il padre e la madre. Il dramma è avvenuto alle 4.30 di mattina quando l’uomo ha colpito i due genitori con la fiocina di un fucile subacqueo ed un coltello, procurando ad entrambi delle ferite molto gravi. I due anziani sono ricoverati nell’ospedale di Sassari e sono in fin di vita, mentre il figlio è stato portato in una vicina stazione dei carabinieri. Alle origini del gesto potrebbe esserci un improvviso raptus. I due anziani erano arrivati in Sardegna da circa 2 anni dopo aver vissuto per lungo tempo vicino a Milano, mentre il figlio li aveva raggiunti da circa 5 mesi.











