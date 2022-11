Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra Ucraina: Kiev senza riscaldamento e al buio

Prosegue la guerra in Ucraina e oltre alle bombe e ai proiettili sparati dall’esercito russo, per il popolo locale c’è un nemico in più, il gelo. In Ucraina è infatti arrivato ormai da giorni l’inverno, e il presidente Volodymyr Zelensky parlando in video alla riunione del Consiglio di Sicurezza Onu, ha denunciato: “Con le temperature sotto zero, milioni di persone sono senza riscaldamento, luce, acqua. Questo è un chiaro crimine contro l’umanità”.

Metropolitana M4 Milano apre domani/ Fermate linea Blu: via prima tratta Linate Dateo

E ancora: “Dobbiamo guidare il mondo fuori da questa strada senza uscita. Ci servono le vostre decisioni”, sottolineando che “chi istiga questa guerra blocca ogni tentativo del Consiglio di portare avanti il suo mandato”. Nella capitale ucraina, Kiev, manca l’energia elettrica nel 70% delle case, mentre per quanto riguarda il riscaldamento è completamente inesistente. Intanto continuano ad arrivare notizie preoccupanti dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande in Europa, che è andata in black out completo, così come segnalato dall’Energoatom, spiegando che “tutti i generatori diesel sono in funzione. Il livello di radiazione nel sito della centrale rimane normale”. L’Aiea, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha comunque spiegato che la centrale utilizza i suoi generatori diesel di emergenza per raffreddare i reattori e svolgere altri compiti essenziali per la sicurezza. Da segnalare infine un potente bombardamento russo sulla città di Kherson che era stata conquistata nei primi mesi di guerra e successivamente abbandonata dalle truppe di Mosca.

Processo Bergamini, Pisano in aula: "Si buttò sotto camion"/ "Non schiacciai corpo"

Ultime notizie Meloni, l’intervento all’Anci

Nel corso della giornata di ieri il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuto in occasione dell’assemblea Anci, in collegamento video. Numerosi gli argomenti trattati dalla neo premier, a cominciare dal Pnrr, chiedendo ai sindaci un maggior coordinamento, e prevedendo anche un’accelerazione sul programma. La leader di Fratelli d’Italia si è inoltre soffermata sul problema del caro energia, ricordando che i recenti interventi per calmierare bollette di imprese e famiglie costano 5 miliardi di euro al mese.

Estrazione Million Day/ Numeri vincenti oggi, giovedì 24 novembre 2022

Di conseguenza ha invocato un intervento di Bruxelles: “Se non interverrà la commissione europea – ha spiegato, come si legge su Tgcom24.it – sarà ovviamente difficile continuare a far fronte a questi costi”. In merito invece ai progetti futuri: “Noi vogliamo dare vita ad una nuova stagione di riforme che va scritta nell’ambito di un quadro di coesione nazionale che prevede due direttrici: presidenzialismo e attuazione dell’autonomia differenziata, il nostro lavoro intende muoversi nel solco dalla Costituzione”.

Ultime notizie, in forte aumento i ricoveri da covid negli ultimi giorni

Tornano a salire in maniera significativa i ricoveri dei pazienti covid, e precisamente del 24.2 per cento negli ultimi 7 giorni fra reparti ordinari e terapie intensive. Nel dettaglio, come riferito dalla Fiaso, Federazione italiana delle aziende ospedaliere, i degenti nei reparti di area medica sono passati da 487 a 595, mentre in terapia intensiva da 18 a 32, quindi con un incremento del 77%. Secondo la Fiaso è il primo significativo incremento da ottobre a questa parte, dopo quattro mesi continui di cali di posti letto occupati negli ospedali.

“Con il cambio di stagione e l’arrivo del freddo – le parole del presidente Fiaso, Giovanni Migliore, così come si legge sull’agenzia Ansa – ha ripreso a circolare ampiamente il virus e, insieme ai contagi, sono tornati a crescere anche i ricoveri. Il vaccino, però, rappresenta uno scudo di protezione importante e offre una protezione valida dalle conseguenze gravi del Covid. A finire in ospedale con sintomi respiratori tipici della malattia da Covid – nota Migliore – infatti, sono quasi sempre anziani e fragili che dovrebbero ricevere la quarta dose e che invece, come vediamo dai ricoveri in ospedale, non l’hanno fatta. La campagna vaccinale per il secondo booster va a rilento nonostante sia partita ormai da mesi: ben il 65% della platea di destinatari, stando ai dati ministeriali, non ha ancora fatto la quarta dose. È importante accelerare per tutelare i più vulnerabili ed evitare che le corsie degli ospedali tornino a riempirsi”.

Ultime notizie, Italia in semifinale nella Coppa Davis di tennis

Grande giornata per il tennis italiano che a Malaga, nei quarti di finale della Coppa Davis batte gli Stati Uniti conquistandosi la semifinale. Il punteggio finale a favore degli azzurri, privi sia di Berrettini che di Sinner, è stato di 2 – 1 con il punto decisivo che è arrivato con il successo del doppio dopo che Sonego aveva portato in vantaggio l’Italia battendo Tiafoe e Fritz aveva rimesso in parità la sfida vincendo la sua partita contro Musetti.

La vittoria di Fognini e Bolelli, i due azzurri più esperti del gruppo, contro il doppio statunitense ha quindi proiettato la nazionale azzurra tra le prime 4 della manifestazione di tennis a squadre più famosa nel mondo. Tutti gli incontri sono terminato con il punteggio di 2 set a 0. La semifinale si giocherà sabato e l’avversaria dell’Italia sarà una tra il Canada e la Germania.

Ultime notizie, 25enne uccide la madre e nasconde il suo corpo dentro un sacco

A Gabiano nel Monferrato in provincia di Alessandria, un 25enne ha ucciso la madre a colpi di coltello e successivamente ha nascosto il cadavere in un sacco prima di recarsi presso la caserma dei carabinieri per confessare il suo gesto. La madre aveva 53 anni e si chiamava Marina Mouritch; madre e figlio vivevano nella stessa casa e il 25enne era preda di crisi depressive. Questo potrebbe avere causato una violenta lite nel pomeriggio di ieri che poi è culminata con l’uccisione della donna con delle coltellate alla gola. I carabinieri stanno svolgendo le indagini per chiarire l’accaduto e sul cadavere della donna sarà eseguita l’autopsia, mentre il figlio si trova ora in carcere a Vercelli.

Ultime notizie, l’Itis Galilei di Milano evacuato a causa di un incendio

L’Itis Galilei di via Paravia a Milano è stato evacuato ieri mattina a causa di un incendio che, stando alle prime ipotesi, potrebbe essere stato causato da un atto vandalico contro la scuola. Nel sotterraneo dell’istituto infatti, sono stati trovati dei manicotti di plastica incendiati, per cui si tende a scartare l’ipotesi dell’incidente. Durante l’evacuazione della scuola c’è stato anche il ferimento, in modo leggero, di una studentessa. Nessun’altra persona è rimasta intossicata dal fumo e non si lamentano altri feriti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA