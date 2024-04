Ultime notizie/ Ultim’ora oggi guerra Ucraina, l’allarme di Kiev: “Il fronte rischia di crollare”

In una conferenza stampa che si è tenuta ieri, Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato, ha dichiarato che la sua organizzazione fornirà un supporto durevole all’Ucraina, alla quale non manca certamente il coraggio, ma le armi pere difendersi. Stoltenberg ha anche sottolineato come, su questo punto, l’intera Nato è unita.

Novità codice strada: sotto farmaci rischio condanna per droga/ I nodi da sciogliere per gli automobilisti

Dimitry Peskov, portavoce del presidente russo Putin, in una comunicazione rilasciata all’agenzia Interfax, ha dichiarato che le voci messe in evidenza dall’Ucraina riguardo alla mobilitazione di 300mila soldati sono false. In una operazione antiterrorismo che si è svolta in Daghestan, le forze di sicurezza di Mosca hanno arrestato due persone di nazionalità tagika, che potrebbero essere collegate all’attacco dello scorso 22 marzo al teatro di Mosca. Da segnalare infine l’allarme di Kiev: “Il fronte rischia di crollare”.

Nunzio Bevilacqua, vittima di truffa in Brasile/ “Una donna mi disse che aspettava un figlio da me...”

Ultime notizie, devastante terremoto a Taiwan

Un devastante terremoto si è verificato nella giornata di ieri in quel di Taiwan. Nel dettaglio è stata registrata una scossa di magnitudo 7.4 gradi sulla scala Richter, poi susseguita da decine di movimenti tellurici, alcuni dei quali superiori ai 5 e ai 6 gradi di magnitudo. Dopo l’evento sono state diramate tre allerte Tsunami per Filippine, Giappone e Taiwan, rientrato poi poco dopo.

Sono migliaia i feriti mentre le vittime sono risultate “solo” qualche decina grazie alle abitazioni anti sismiche costruite sull’isola di Taiwan. In ogni caso resta un sisma devastante, il più importante da 25 anni a questa parte, così come ha riferito il direttore del Centro sismologico di Taipei, Wu Chien-fu. “Il terremoto è vicino alla terraferma ed è poco profondo. È stato avvertito in tutta Taiwan e nelle isole al largo… è il più forte degli ultimi 25 anni dal terremoto (del 1999)”. In quell’occasione si verificò una scossa di terremoto di magnitudo 7.6 gradi che provocò ben 2.400 vittime: da quella volta le case furono ricostruite con sistemi differenti e resistenti ai forti terremoti.

Marco Pantani, famiglia contro l'archiviazione dell'inchiesta/ "Ascoltino nuovi medici e facciano confronti"

Ultime notizie, Papa Francesco: “Senza giustizia non c’è pace”

Nella giornata di ieri Papa Francesco ha fatto un giro con la Papamobile prima dell’udienza generale. Il Pontefice è arrivato a San Pietro a bordo della sua jeep bianca, ha compiuto alcuni giri fra i presenti, facendo salire i bambini, prima della catechesi del mercoledì, ieri dedicata alla giustizia. “Senza giustizia, non c’è pace – ha detto al termine dell’udienza, come si legge su Rai News – nfatti, se la giustizia non viene rispettata, si generano conflitti. Senza giustizia, si sancisce la legge della prevaricazione del forte sui deboli. E questo non è giusto”.

Riferendosi alla guerra in Medioriente ha aggiunto: “Purtroppo continuano a giungere tristi notizie dal Medioriente. Torno a rinnovare la mia ferma richiesta di un immediato cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Esprimo il mio profondo rammarico per i volontari uccisi mentre erano impegnati nella distribuzione degli aiuti umanitari a Gaza. Prego per loro e le loro famiglie. Rinnovo l’appello a che sia permesso a quella popolazione civile, stremata e sofferente, l’accesso agli aiuti umanitari e siano subito rilasciati gli ostaggi”. Quindi l’appello: “Si eviti ogni responsabile tentativo di allargare il conflitto nella regione e ci si adoperi affinché al più presto possano cessare questa e altre guerre che continuano a portare morte e sofferenza in tante parti del mondo. Preghiamo e operiamo senza stancarci perché tacciano le armi e torni a regnare la pace”.

Ultime notizie, il messaggio di Biden a Netanyahu

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha mandato un messaggio a Israele, sottolineando come non vengano protetti abbastanza gli operatori umanitari, alla luce della recente uccisione di sette membri degli stessi. Il commander in chief ha chiesto una rapida indagine in merito all’attacco con i droni delle Forze di Difesa Israeliana a Gaza, che hanno ucciso sette membri dell’organizzazione benefica World Central Kitchen.

“Questo conflitto è stato uno dei peggiori degli ultimi tempi in termini di numero di operatori umanitari uccisi”. Il capo di stato maggiore dell’Idf Herzi Halevi, ha attribuito l’attacco ad un “errore di identificazione”, precisando che “il raid non è stato effettuato con l’intenzione di danneggiare gli operatori umanitari della Wck”.

Ultime notizie, arrestato a Madrid l’ex presidente Rubiales

Luis Rubiales, ex presidente della Federcalcio spagnola è stato arrestato da parte della Guardia Civil all’aeroporto di Madrid, subito dopo l’atterraggio del suo aereo che proveniva da Santo Domingo. I reati contestati a Rubiales sono numerosi e tra questi si ricorda anche il bacio alla calciatrice Hermoso, oltre a frodi ed accuse di corruzione, relative all’assegnazione della finale della Supercoppa.

Rubiales è stato portato via a bordo di un camioncino di colore nero appartenente alla Guardia Civil. Altre violazioni che sono state contestate all’ex presidente, ora dimissionario, sono relative ad alcune attività di costruzione di strutture alberghiere nelle isole di Capo Verde.

Ultime notizie, Femminicidio a Lonato del Garda

Un operaio bresciano di 50 anni ha ucciso una donna di 45 anni di origini cinesi e si è poi suicidato tagliandosi le vene dei polsi. Il fatto è accaduto a Lonato del Garda e i due sono stati trovati in un lago di sangue all’interno di una abitazione, completamente nudi. Secondo i primi riscontri effettuati i tagli sui polsi della 45enne non sono compatibili con il suicidio. Un residente della zona ha allertato i soccorsi dopo aver notato le macchie di sangue sul terrazzino del vicino e all’arrivo dei carabinieri con i medici si è potuto soltanto constatare la morte delle due persone.











© RIPRODUZIONE RISERVATA