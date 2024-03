Ultime notizie/ Ultim’ora oggi guerra Ucraina, Mosca usa nuova arma guidata. Ucciso bimbo a Kharkiv

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, torna ad attaccare il collega russo Vladimir Putin. In un comizio elettorale che si è tenuto nelle scorse ore nello stato del North Carolina, ha spiegato che: “Se aumentassimo le tasse per i miliardari, potremmo fare tante cose, tra cui finalmente fare in modo che ci prendiamo cura dell’Ucraina attaccata da quel macellaio di Putin”.

Auguri buon Giovedì Santo di Pasqua 2024/ Frasi: "Oggi una meditazione ardente di gioia..."

Intanto il presidente ucraino, Zelensky, ha incontrato a Kiev una delegazione estone guidata dal presidente del parlamento locale Lauri Hussar per discutere “dei progressi nella preparazione di un accordo bilaterale sulla sicurezza”. Da segnalare infine le parole del Patriarca Kirill, capo della Chiesa ortodossa russa, che ha accusato i “nemici” della Russia di cercare volutamente divisioni religiose fra cristiani e musulmani dopo l’attacco al Crocus City Hall. L’esercito russo ha bombardato un villaggio vicino a Kharkiv, uccidendo un bimbo, ed è stata utilizzata anche una nuova arma guidata.

Maria Gabriella Sturani, morta ex compagna di Vasco Rossi, madre del figlio Lorenzo/ Ispirò la canzone Gabri

Ultime notizie, arrestati tre “collaboratori” di Messina Denaro

Continua la scia di arresti di persone vicino al boss latitante Matteo Messina Denaro. Come si legge su TgCom24.it, i carabinieri del Ros hanno fermato tre persone ritenute insospettabili, che avrebbero fiancheggiato il boss di Cosa Nostra durante la sua latitanza. Nel dettaglio sono finiti in manette con le gravissime accuse di associazione mafiosa l’architetto Massimo Gentile e Cosimo Leone, radiologo dell’ospedale di Mazara del Vallo, precisa ancora il portale web. Fermato anche Leonardo Gulotta, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa.

Joe Lieberman è morto: fu vicepresidente Usa/ Aveva 82 anni: “Aggravato dopo una caduta”

Da quando è stato arrestato Matteo Messina Denaro, poi deceduto negli scorsi mesi a causa di un cancro, sono state arrestate 14 persone, tutte accusate di aver appunto aiutato il capomafia, e quattro di queste sono già state condannate. Massimo Gentile è un avvocato che vive a Limbiate, ricoprendo un incarico amministrativo presso lo stesso Comune. E’ parente di Salvatore Gentile, killer ergastolano nonché marito della storica amante di Messina Denaro, Laura Bonafede.

Ultime notizie, nuovo codice della strada, ok della Camera

Prosegue l’iter di approvazione del nuovo codice della strada voluto fortemente dal ministro dei trasporti, Matteo Salvini. Nella giornata di ieri il testo ha ricevuto l’approvazione della Camera, con 163 deputati che hanno votato sì al ddl sul nuovo codice, e 107 invece contrari. Ora il tutto passa al senato dove dovrebbe arrivare l’ultimo lasciapassare affinchè poi possa diventare legge.

Tante le modifiche introdotte dal nuovo codice della strada a cominciare dalla stretta verso chi guida ubriaco con l’introduzione dell’alcolock che blocca l’avviamento dell’auto in caso di tasso alcolemico sopra la media. Novità anche per quanto riguarda gli autovelox, che non commineranno più multe a gogo come avvenuto negli ultimi tempi, e si inaspriscono anche le pene per quanto riguarda la guida con lo smartphone, fra le principali cause di incidente.

Ultime notizie, Giorgia Meloni in Libano per fermare l’escalation

Giorgia Meloni vola in Libano in visita ai militari italiani. Sul tavolo delle discussioni il conflitto tra Hamas e Israele e la questione dei migranti. In serata il programma prevede lo spostamento a Beirut dove si terrà una cena con il primo ministro libanese, Miqati. L’intento della Premier è quello di evitare un rischio di escalation nel confine tra Libano e Israele.

Ultime notizie, polemica per i test psicoattitudinali

Il governo ha da poco approvato un decreto che ha introdotto psicotest per accedere alla professione di magistrato e subito sono cominciate le polemiche. C’è infatti chi pensa che tale mossa possa creare una suggestione da parte dell’opinione pubblica, mentre chi, al contrario non vede nulla di male nel far sostenere un colloquio psicoattitudinale a coloro che intendono intraprendere tale professione, che tra l’altro è previsto per tutte le funzioni più importanti in Italia, comprese le forze dell’ordine.

Ultime notizie, Forza Italia a Napoli nel ricordo di Berlusconi

Trent’anni fa, il 27 marzo 1994, l’Italia assisteva alla vittoria di Silvio Berlusconi con Forza Italia e oggi il segretario nazionale, Tajani, celebra quello storico successo che ha cambiato il Paese con una celebrazione a Napoli.

Berlusconi annunciò la sua discesa in campo a gennaio, in un clima fortemente condizionato dall’inchiesta Mani Pulite che sconvolse l’Italia e in soli due mesi, il nuovo movimento raccolse le delusioni e le speranze di tutti colori che volevano sottrarsi a un potere che non possedesse legittimazione democratica.

Ultime notizie, Superbonus, si cambia

Dopo i pasticci creati dal Superbonus in campo edilizio, il Governo con un nuovo decreto cambia i termini e dà una nuova stretta a molte delle eccessive agevolazioni del passato. Ad essere eliminati sono stati gli sconti in fattura e la cessione del credito. L’esagerata generosità dei precedenti governi, che tanti problemi ha creato e continua a creare alla finanza pubblica, riceve un epilogo, con l’intento giustificato di porre un punto alle conseguenze negative generate.

Ultime notizie, leva obbligatoria, la proposta in Europa

Arriva dalla Lettonia il messaggio rivolto all’Europa di rendere nuovamente obbligatoria la leva militare, poiché l’ombra sempre più temibile della Russia si è allungata fin lì e il capo del governo lettone richiede un maggior dispiegamento di truppe Nato. Di diverso avviso è invece Crosetto, che ribadisce il no italiano a questa proposta spiegando che non sono necessari più soldati, bensì professionisti.

Ultime notizie, pioggia, vento e neve in tutta Italia, a Pasqua tempo in miglioramento

Ieri è stata ancora una giornata di pioggia, forti venti e neve in altura, ma già da domani le condizioni meteo saranno in miglioramento e soprattutto a Pasqua, quando molti italiani si apprestano a partire o a organizzare le consuete scampagnate nella giornata di Pasquetta, tornerà il sole, in particolar modo al sud con picchi di addirittura 32 gradi di temperatura.











© RIPRODUZIONE RISERVATA