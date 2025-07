Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina ma anche su quella di Gaza, il delitto di Garlasco e non solo: le nuove principali

Le ultime notizie le apriamo facendo il punto sulla guerra in Ucraina, che continua ad avanzare nonostante i vari tentativi di raggiungere una pace. A riguardo il presidente americano, Donald Trump, ha fatto sapere, dopo colloquio telefonico con Putin, di non essere affatto contento per via dei mancati progressi in tal senso, invitando quindi i vari protagonisti a trovare un accordo il prima possibile.

Nel contempo Vladimir Putin, presidente della Russia, ha spiegato che non rinuncerà ai suoi obiettivi, riferendosi a quella che lui definisce “l’operazione speciale”. Nel parlare della guerra in Ucraina, Trump ha avuto modo anche di puntare il dito contro il suo predecessore, Joe Biden, accusandolo di aver svuotato “il nostro Paese”, aggiungendo di non essere sicuro di avere abbastanza armi per difendersi. Vedremo se nei prossimi giorni si terrà il tanto atteso incontro fra Putin e Trump, magari in Turchia, come aveva annunciato il presidente Erdogan.

Ultime notizie, morto l’attore Michael Madsen

Grave lutto nel mondo del cinema, è morto nelle scorse ore l’attore americano Michael Madsen, divenuto famosissimo dopo aver recitato nel film cult Le Iene, di Quentin Tarantino, per poi divenire uno degli uomini dello stesso regista italo americano.

Nato il 25 settembre del 1957 in quel di Chicago, è stato trovato senza vita in queste ore nella sua abitazione, e secondo quanto riferito dal suo manager, Ron Smith, ha avuto un arresto cardiaco, un infarto, che gli ha stroncato la vita. Non ha mai smesso di recitare e anche negli ultimi due anni era un po’ sparito dalle scene, aveva continuato a lavorare con i film indipendenti. Michael Madsen aveva solo 67 anni.

Ultime notizie, il punto sulla guerra a Gaza

Prosegue inesorabile il conflitto in Medio Oriente, con la guerra fra Israele e Hamas che è arrivata al giorno numero 637. Nelle scorse ore è stata presentata una nuova proposta di tregua, con Al-Aqsa, affiliato di Hamas, che ha fatto sapere di aver dato esito positivo alla stessa. Intanto l’Iran ha riaperto lo spazio aereo, un’altra notizia positiva tenendo conto che era dal 13 giugno, quasi un mese fa, che era stato chiuso a seguito dei bombardamenti di Israele.

La situazione resta comunque drammatica a Gaza, anche a causa del caldo torrido e della scarsità di acqua che sta mettendo a durissima prova i poveri abitanti rimasti nella città completamente distrutta dalle bombe israeliane. Attualmente ci sono due milioni di persone che si trovano in estrema difficoltà, e la situazione climatica non sta di certo aiutando. Intanto il Guardian ha fatto sapere che Israele avrebbe lanciato una bomba illegale sulla stessa Striscia di Gaza, mentre il ministro della Giustizia israeliano ha fatto sapere che sarebbe giunto il “momento di annettere la Cisgiordania”.

Ultime notizie, il punto su Garlasco

Nessun progresso, almeno pubblicamente, per quanto riguarda l’indagine di Garlasco. Fino ad oggi tutti gli indizi che sembravano poter incastrare Andrea Sempio, l’unico indagato nella vicenda, starebbero crollando, a cominciare dalla famosa impronta 33 che secondo la difesa non è assolutamente compatibile con quella appunto dello stesso indagato.

Anche il dna trovato sotto le unghie di Chiara per i legali di Sempio non sarebbe quello del proprio cliente, e nel contempo nella spazzatura esaminata in incidente probatorio non sono emerse tracce di dna che non siano di Chiara Poggi e Alberto Stasi.



Ultime notizie, morto in un incidente stradale il calciatore Diogo Jota

Il 28enne calciatore portoghese Diogo Jota è morto in un incidente tradale in Spagna mentre era a bordo della sua auto Lamborghini. Il giocatore del Liverpool era in compagnia del fratello, Andrè Silva, di due anni più giovane, anche lui calciatore ed attualmente impegnato con il Penafel.

Diego Jota era anche un giocatore della nazionale portoghese e si era sposato appena 10 giorni prima con la compagna dalla quale aveva avuto tre figli. Numerose le condoglianze arrivate sia dal Liverpool che dalla nazionale portoghese ed anche da singoli come Cristiano Ronaldo del quale era stato compagno nella nazionale portoghese. A Liverpool, davanti allo stadio di Anfield numerosissimi tifosi hanno deposto ricordi del giocatore, fiori e candele accese. Diego Jota si trovava in Spagna per trascorrere alcuni giorni di vacanza prima di riprendere gli allenamenti con il club in previsione della nuova stagione della Premier League. Anche il premier inglese Starmer ha espresso il suo dolore per la morte del calciatore.

Ultime notizie, muore una donna in Abruzzo uccisa da un trattore

Una donna 68enne è rimasta vittima di un incidente agricolo in provincia di Teramo. La donna è stata travolta da un trattore alla guida del quale si trovava il marito 82enne. L’incidente è avvenuto stamani alle 10.00 a Villa Penna. Il trattore era del tipo cingolato e stava trascinando un rimorchio con sopra delle cisterne d’acqua che servivano per l’irrigazione dei campi, e la donna è rimasta schiacciata quando il rimorchio si è ribaltato mentre stava salendo su un pendio. I carabinieri stanno indagando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Ultime notizie, ancora caldo record in Italia

L’Italia sta andando verso il picco dei 40 gradi in molte regioni e si moltiplicano i problemi che sono creati dal grande caldo. Oggi sono state 20 le città italiane nelle quali era in vigore il bollino rosso, poi da domenica la situazione dovrebbe cambiare con l’arrivo di un break temporalesco di grande entità.

Nella giornata di ieri si sono registrate quattro vittime per il grande caldo, due delle quali in Sardegna, mentre un anziano è morto a Genova ed un camionista a bordo del suo camion in Veneto sull’autostrada A4. I problemi legati al grande caldo hanno creato un black out a Caserta che ha costretto le autorità a chiudere la famosa Reggia. In Abruzzo si sono avute delle forti grandinate che hanno distrutto i campi nella zona del Fucino e per questo la Coldiretti ha chiesto alle istituzioni lo stato di calamità

Ultime notizie, maxi incendio sull’isola di Creta

Un maxi incendio si è sviluppato sull’isola di Creta causando panico tra i numerosi turisti presenti. Molti hotel sono stati evacuati per precauzione e le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per cercare di contenere le fiamme.

Nel pomeriggio la situazione è migliorata, ma le squadre dei soccorritori stanno continuando a lavorare senza sosta. L’incendio ha interessato la zona sud orientale dell’isola e le folate di vento stanno creando problemi per lo spegnimento a causa della creazione di nuovi focolai.