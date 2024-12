Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina che oggi entra nel giorno numero 1.031. Spiragli di una possibile pace dopo le dichiarazioni del presidente russo, Vladimir Putin, che ha parlato di essere pronto a dei negoziati ma augurandosi che l’Ucraina sia pronta a dei compromessi. Per Putin “la politica è l’arte del compromesso” e i negoziati sono appunto dei compromessi. Non è ben chiaro a cosa faccia riferimento il numero uno del Cremlino, ma è probabile che nei prossimi giorni la situazione sia più chiara. Ha comunque precisato che prima saranno necessarie nuove elezioni in Ucraina.

Allerta meteo oggi, 20 dicembre 2024/ Gialla per 10 regioni: dall'Emilia Romagna all'Abruzzo

Putin ha spiegato anche di aver raggiunto gli obiettivi prefissati in Ucraina e probabilmente il riferimento è alla Crimea e al Donbass, zone dell’Ucraina che Zelensky, il presidente, ha fatto sapere che non si riusciranno a riprendere al momento, visto il predominio militare di Mosca. Secondo il ministro Tajani è presto per parlare di pace fra Ucraina e Russia, mentre per il premier ungherese Viktor Orban si dice convinto che i negoziati sarebbero già sul tavolo. Da segnalare anche un vertice fra il neo presidente della Nato, Mark Rutte, quello ucraino e alcuni rappresentanti dei Paesi dell’Alleanza Atlantica, Italia compresa. Giorgia Meloni ha ribadito il proprio sostegno all’Ucraina e alla sua legittima difesa sperando di raggiungere una pace giusta e duratura.

John Elkann: “Mamma Margherita Agnelli era violenta e denigrava papà”/ “Lapo quello che ha subito di più"

Ultime notizie, Dominique Pelicot condannato a 20 anni di galera

Alla fine è arrivata la condanna per Dominique Pelicot, il 72enne francese che per dieci anni ha fatto stuprare la propria compagna, Gisele, dopo averla sedata e drogata. Per l’uomo una condanna a 20 anni di carcere, il massimo della pena per i reati di stupro aggravato.

Un andazzo che è andato avanti dieci anni quello che ha dovuto subire l’ex moglie di Dominque Pelicot, stuprata da 50 uomini, tutti condannati ieri nell’ambito dello stesso processo. Stando a quanto si legge su TgCom24.it, Pelicot non ha avuta alcuna reazione durante la sentenza della condanna, molto probabilmente rassegnato del destino che lo attendeva. Per quanto riguarda invece gli altri imputati, tutti di età compresa fra i 27 e i 74 anni, le condanne sono state da un minimo di 3 fino ad un massimo di 13 anni, fra cui due con la condizionale. Le violenze sessuali venivano regolarmente filmate dallo stesso Dominque Pelicot, condannato anche per questo reato.

Vacanze di Natale 2024, consigli di viaggio/ Dove andare: mete per chi cerca il sole o la neve

Ultime notizie, nel 2025 in pensione a 64 anni

Nel 2025 si potrà andare in pensione a 64 anni grazie a dei fondi complementari. Questa la novità contenuta nella manovra e che riguarda coloro che hanno versano almeno 25 anni di contributi e che si trovano pienamente nel regime contributivo.

La novità ha lo scopo, come segnala Tgcom24.it, di rendere l’accesso al sistema pensionistico più flessibile e di fatto interessa tutti coloro che hanno iniziato a lavorare, con i contributi, dal primo gennaio del 1996 e che hanno comunque una forma di previdenza complementare.

Ultime notizie, dramma familiare in una villa nel circondario di Firenze

A San felice a Ema, una località alla periferia di Firenze, sono stati trovati i cadaveri di tre persone, due adulti, un uomo e una donna, ed il figlio dell’uomo di 10 anni, mentre una seconda bambina, di 6 anni, figlia della donna, è stata ricoverata presso l’ospedale pediatrico Meyer in gravi condizioni. L’abitazione dove sono stati trovati i cadaveri si trova nella campagna e i soccorsi sono arrivati alle 14.00 di ieri e sono entrati nell’appartamento.

Una delle ipotesi è quella di una intossicazione da monossido di carbonio e i soccorsi sono stati allertati da una vicina di casa. Le autorità sanitarie sono al lavoro per cercare di ricostruire le cause dell’accaduto. I soccorritori, dopo aver portato i corpi fuori dalla casa hanno cercato di rianimarli ma si sono subito resi conto che per tre di loro è stato constatato il decesso.

Ultime notizie, femminicidio ad Ascoli Piceno

Ad Ascoli Piceno, un uomo di 48 anni, Massimo Malavolta, che lavora come operaio a Castignano, ha ucciso la moglie mentre nella stanza accanto dormivano i due figli rispettivamente di 5 e 10 anni. Dopo l’omicidio l’uomo ha cercato di uccidersi e attualmente si trova ricoverato nell’ospedale della città marchigiana.

I due bambini sono stati affidati ai nonni. Inizialmente sembrava che l’uomo per uccidere la moglie, la 45enne Emanuela Massicci, avesse utilizzato un coltello, ma successivamente i medici hanno capito che lo aveva fatto a mani nude. Con questo femminicidio il numero totale dell’anno in corso è arrivato a quota 94. A causare il femminicidio, avvenuto all’alba, è stata probabilmente una lite, con botte e spintoni. Dopo aver ucciso la moglie l’uomo ha telefonato al padre che risiede in un altro comune e subito dopo ha cercato di uccidersi tagliandosi le vene. Il padre ha fatto accorrere immediatamente i carabinieri.

Ultime notizie, le previsioni del tempo sulle regioni italiane

Dopo che nella giornata di ieri al Nord si sono intensificate le piogge ed il cielo è stato quasi completamente coperto, mentre al centro le maggiori piogge si sono avute in Toscana e al Sud si è avuta della nuvolosità soltanto nelle regioni che si affacciano sul Tirreno, nella giornata di domani si avrà un sostanziale calo delle temperature su tutte le regioni, ma nel contempo la situazione delle piogge non prevede aumenti al Nord, dove però si avranno nevicate anche nelle zone a 700 metri di altitudine. Anche al centro la situazione sarò instabile con possibilità di rovesci e temporali durante l’intera giornata, ed al Sud la nuvolosità aumenterà con piogge specialmente nelle zone appenniniche.

La perturbazione che oggi ha interessato le regioni settentrionali e parte di quelle tirreniche si sposterà domani verso quelle centro-meridionali. L’aria fredda che spingerà il fronte verso sud favorirà il ritorno della neve in Appennino fino a quote collinari sul settore centro-settentrionale, inferiori a 1000 metri al Sud. In questo quadro la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo.