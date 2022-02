Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra Ucraina: scontri a Kiev, oltre 50 esplosioni

Non si placa la guerra in Ucraina portata avanti dall’esercito russo. I militari di Mosca sono arrivati praticamente indisturbati a Kiev, con l’obiettivo di prendere il potere e rovesciare il governo, e non sono mancati bombardamenti, devastazioni e soprattutto morti. Più di 50 le esplosione nella capitale ucraina, e l’esercito locale sta resistendo strenuamente, a protezione dell’obiettivo finale dei nemici. Alcune bombe russe sono cadute ieri su una scuola di Donetsk, nel Donbass, provocando la morte di due insegnanti. Kiev ha parlato di “giorno più difficile”, ma secondo gli Stati Uniti non si tratterà di una blitzkrieg, una cosiddetta guerra lampo, visto che il conflitto in Ucraina potrebbe durare dai dieci giorni fino alle due settimane. La popolazione che non ha voluto lasciare le proprie abitazioni, si è rifugiata dove poteva, chi in dei bunker, chi nelle metropolitane cittadine, cercando di scampare ai bombardamenti notturni. Già centinaia i morti da ambo gli schieramenti

Bollettino coronavirus Ministero Salute 26 febbraio/ -459 ricoveri, positività 9.3%

Ultime notizie, i dati del covid dal consueto monitoraggio ISS

Continuano a migliorare i principali indicatori della pandemia di covid, così come confermato anche dal consueto monitoraggio di ieri dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della salute. Il tasso di occupazione dei malati covid in terapia intensiva è sceso nell’ultima settimana all’8.4% rispetto al 10.4% rilevato al 17 febbraio. Per quanto riguarda la degenza ordinaria, invece, i malati da covid occupano il 18.5% dei posti letto, rispetto al 22.2 del 17 febbraio. Continua anche il calo dell’indice Rt, a cominciare da quello medio calcolato sui casi sintomatici che è pari oggi allo 0.73, range fra lo 0.68 e lo 0.82, in diminuzione rispetto allo 0.77 della scorsa settimana, e ancora una volta al di sotto della soglia epidemica. Infine, cala l’incidenza dei malati covid, che ad oggi è pari a 552 ogni 100.000 abitanti, per quanto riguarda il periodo 18-24 febbraio, rispetto ai 672 su 100mila abitanti del 17 febbraio.

Ucraina, Usa: “Nessuna de-escalation di Putin”/ Biden: “Pronte nuove forze Nato”

Ultime notizie, il discorso di Draghi alla Camera

Nella giornata di ieri il presidente del consiglio, Mario Draghi, ha parlato alla Camera in un’informativa urgente per riferire sui fatti riguardanti la guerra in Ucraina: “L’invasione ha assunto subito una dimensione crescente – alcune delle parole del primo ministro italiano – abbiamo registrato esplosioni diffuse anche nella zona di Leopoli, la più vicina alla frontiera europea. L’esercito russo continua con missili sulle città anche centro-occidentali. Una pioggia di missili è caduta su Kiev. Il governo ucraino registra vittime tra i. civili. Le immagini dei cittadini costretti a nascondersi nelle metropolitane ci ricordano i giorni più bui della storia europea”. Subito dopo l’informativa il premier si è diretto in Senato poi nel pomeriggio ha partecipato ad un vertice Nato in videoconferenza prima di un consiglio dei ministri.

Immagini di Carnevale 2022/ Fra coriandoli e stelle filanti, tanti bimbi mascherati

Ultime notizie, Mattarella in visita a Norcia

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto visita ieri a Norcia, la città che venne colpita da un terribile terremoto nel 2016. Il capo dello stato si è recato nell’area delle casette, ed è stato accolto da Giovanni Legnini, commissario straordinario per il sisma, nonché dalla presidente dell’Umbria, Donatella Tesei e dal sindaco Nicola Alemanno. “Bisogna tornare rapidamente alla normalità”, le parole del Capo dello Stato, alla sua terza visita da quando è presidente presso la città colpita dal terremoto. Mattarella ha incontrato anche alcuni dei residenti delle casette prefabbricate, in totale 21 famiglie, e una donna gli ha detto che voleva tornare a casa sua: “Ha ragione – ha risposto lui – la casa è importante”.



