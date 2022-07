Ultime notizie/ Ultim’ora oggi guerra Ucraina, strage di civili a Donetsk: 15 morti

Il conflitto tra Ucraina e Russia sta rallentando con entrambi gli eserciti che hanno la necessità di riorganizzarsi. L’Ucraina intende riconquistare i territori che i russi le hanno sottratto all’inizio della guerra. Intanto i missili lanciati dall’esercito sovietico hanno colpito Chasiv Yar, causando la morte di 15 persone, mentre sotto le macerie si continuano a cercare altre 30 persone disperse, fra cui anche un bambino. Secondo fonti di Kiev i russi hanno colpito intenzionalmente anche alcuni depositi di grano.

Ultime notizie, le elezioni in Giappone dopo la morte di Shinzo Abe

Nella giornata di ieri si sono tenute come da programma le elezioni in Giappone, nonostante la recente uccisione dell’ex premier Shinzo Abe, raggiunto da due colpi di pistola durante un comizio elettorale. La decisione di andare a votare per il rinnovo della Camera Alta è giunta perchè “non ci piegheremo mai alla violenza”, ha assicurato il capo del governo Fumio Kishida. E’ molto probabile, secondo i sondaggi, che il partito liberaldemocratico di Abe e Kishida possa aumentare i suoi consensi alla luce proprio dell’efferato omicidio di pochi giorni fa. Intanto nella giornata di oggi si recherà in Giappone il segretario di Stato americano, Antony Blinken, per rendere omaggio proprio all’ex presidente del consiglio. A riferirlo è il dipartimento di stato da Bangkok, dove si trova al momento il Segretario di Stato.

Ultime notizie Sud Africa: 14 morti dopo sparatoria

Praticamente una strage quella che si è verificata nella giornata di ieri in Sud Africa, dove 14 persone sono morte a seguito di una sparatoria. L’episodio, come riferito dall’agenzia Ansa, si è verificato in un bar di Soweto, nella notte fra sabato 9 e domenica 10 luglio 2022. Alle porte di Johannesburg una vera e propria carneficina che ha portato ad un massacro, così come reso noto dalla polizia. Il tenente Elias Mawela ha fatto sapere: “Siamo stati chiamati poco dopo la mezzanotte”. Una volta recatisi sul posto, dodici persone era già morte, e in seguito sono deceduti altri due individui per via delle gravissime ferite riportate. Non è chiaro cosa sia accaduto ne tanto meno cos’abbia scatenato questa follia: indagini in corso.

Ultime notizie Brescia: auto investe due ragazzini, morto 15enne

Tragedia avvenuta ieri in provincia di Brescia: un ragazzino è morto dopo essere stato investito. Come scritto da TgCom24.it, l’episodio è avvenuto in quel di Urago d’Oglio, nel bresciano, dove un’auto ha travolto due minorenni, fra cui un 15enne che purtroppo è deceduto a seguito delle drammatiche ferite riportate. Illeso invece l’amico che era con lui, anch’esso investito. I due ragazzini erano di ritorno a casa dopo aver trascorso la serata alla Notte bianca del paese, quando un’auto guidata da un 23enne li ha travolti. L’autista ha detto di aver visto all’ultimo i due giovani, e di non aver fatto in tempo a frenare. Non è chiaro se lo stesso stesse andando a velocità elevata o meno: indagini in corso.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

I dati del bollettino del coronavirus segnalano ancora un calo nel numero dei nuovi contagi, che sono stati 79.920 contro i 98.044 del giorno precedente. Resta l’aumento rispetto ai dati di domenica scorsa quando i casi erano stati circa 72mila, ma l’aumento è stato inferiore rispetto a quelli registrati nei giorni scorsi, e soprattutto il numero che era schizzato oltre quota100mila, è ora in regresso. Alche il numero dei decessi è stato molto inferiore al giorno precedente, con 44 contro 93. Per quanto riguarda il tasso di positività, con 303,848 tamponi processati, è stato del 26,3%. Aumentano i ricoveri con 6 nuovi ingressi in terapia intensiva ed un totale di 350, mentre i reparti ordinari oggi accolgono 180 pazienti in più e tornano sopra quota 9mila.

Ultime notizie, Djokovic vince a Wimbledon

Il serbo Nole Djokovic vince il suo settimo Wimbledon, primo torneo dello slam che si è aggiudicato nel 2022 dopo i noti fatti che avevano portato alla sua esclusione dagli Australian Open e dopo essere stato battuto al Roland Garros nei quarti di finale da Nadal. In finale ha battuto in 4 set l’australiano Kyrgios rimontando dopo che l’avversario aveva vinto il primo. La gara è durata poco più di 3 ore e nel quarto set il tennista serbo ha vinto al tie-break.

Ultime notizie, morto annegato un 19enne nel lago di Avigliana

Eduard Scripnic, un ragazzo di 19 anni di origine moldava ma da molti anni residente a Torino, è annegato nel lago di Avigliana dove si era tuffato per un bagno. I suoi amici si sono allarmati non vedendolo più riemergere e hanno lanciato l’sos al quale hanno risposto prontamente le squadre dei vigili del fuoco sia di Avigliana che di Grugliasco ed anche del capoluogo. Il corpo è stato recuperato poco prima della mezzanotte dai sommozzatori e le indagini sono ancora in corso per cercare di stabilire la dinamica dell’accaduto.

Ultime notizie, Charles Leclerc vince il Gran Premio d’Austria con la Ferrari

Secondo successo consecutivo per la scuderia di Maranello che dopo aver vinto a Silverstone con Carlos Sainz ha visto il successo del pilota monegasco che si è imposto davanti al leader del mondiale Verstappen, mentre Sainz è stato sfortunatissimo perché la sua Ferrari è andata in fiamme proprio quando stava attaccando l’olandese della red Bull per il secondo posto. La vittoria di oggi significa per Leclerc la riconquista del primo gradino del podio in un GP dopo 3 mesi dall’ultimo successo. A causare l’incendio sulla vettura di Sainz è stata la rottura del motore. Al terzo posto si è classificato Hamilton che ha fatto il massimo con la sua Mercedes recuperando 5 posizioni essendo partito dall’ottava in griglia. La vittoria in questo G.P: D’Austria è stata ancora più significativa perché arrivata proprio sul Red Bull Ring, circuito di casa di Verstappen e della sua scuderia, in quella che è la gara di metà stagione, 11esima su 22 in calendario.











