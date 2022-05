Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra Ucraina: tregua per evacuare la Azovstal

Non si ferma la guerra in Ucraina e anche nella giornata di ieri si sono verificati numerosi bombardamenti. Il fuoco russo si è concentrato ancora una volta sull’acciaieria Azovstal, nella città portuale di Mariupol (sud est dell’Ucraina). Una situazione di assoluto pericolo visto che, stando a Kiev, vi sarebbero 30 bimbi ancora bloccati all’interno dello stesso impianto siderurgico. Il Cremlino ha comunque negato che vi sia stato un nuovo assalto da parte delle sue forze, e nel contempo, ha fatto sapere che non è stato raggiunto alcun accordo fra Vladimir Putin e Papa Francesco, come invece ventilato nelle ultime ore. Nel frattempo è uscito allo scoperto anche il presidente ucraino, Zelensky, che ha chiesto il ripristino dell’integrità territoriale, inclusa la Crimea, ma Putin a Macron ha spiegato che Kiev non è pronta a negoziati seri. Infine le nuove accuse di Biden, secondo cui la Russia avrebbe commesso molti crimini di guerra. Da segnalare infine la tregua per evacuare i civili della Azovstal

E’ morto nella giornata di ieri, all’età di 97 anni, il celebre regista e sceneggiatore Gianfranco De Bosio, figura di spicco, come ricorda l’agenzia Ansa, del teatro italiano in particolare del secondo dopoguerra. A Gianfranco De Bosio si deve la riscoperta del Ruzante nonché la valorizzazione dell’Arena di Verona, di cui fu soprintendente. Il regista è morto nella giornata di ieri a Milano ma la cerimonia funebre si terrà in quel di Verona nella giornata di domani, venerdì 6 maggio 2022, dove lo stesso nacque nel lontano 1924. De Bosio si ricorda anche per il suo forte attivismo politico, lui che fu un partigiano durante la Resistenza nonchè membro del Clan provinciale veronese. Nel 1946 si era laureato in letteratura francese con Diego Valeri, e aveva in seguito fondato il Teatro dell’Università di Padova. Il suo esordio nella regia cinematografica avvenne nel 1963, con la guida de Il terrorista, con Gian Maria Volonté e Philippe Leroy.

Ultime notizie, Ue annuncia aiuti militari alla Moldavia

Nella giornata di ieri è giunto un importante annuncio da parte dell’Unione Europea. Attraverso le parole del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, sono stati resi pubblici nuovi aiuti militari nei confronti della Moldava, una delle nazioni ex satellite dell’Unione Sovietica, e situata proprio per questa in una zona caldissima dell’Europa. “L’Unione europea – le parole di Michel – quest’anno ha in programma di aumentare significativamente il sostegno militare alla Moldavia fornendo ulteriori equipaggiamento alle sue forze armate”. E ancora: “È nostro dovere europeo aiutare e sostenere il Paese e aumentare il nostro sostegno alla sua stabilità, sicurezza e integrità territoriale”.

Ultime notizie, mascherine ancora obbligatorio sul lavoro

Si è tenuto l’incontro fra le parti sociali nonché il ministero del lavoro e lo sviluppo economico, e quello della salute, per la valutazione del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid negli ambienti di lavoro”. In base a quanto appreso dall’agenzia di stampa Ansa, poi pubblicato sulla sua pagina internet, le parti sembrerebbero essere orientate verso il mantenimento del protocollo di sicurezza attuale riguardante il contrasto al covid sui luoghi di lavoro, applicato ad aprile 2021, e che prevede anche l’uso obbligatorio delle mascherine “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto” (non necessario nel caso di attività svolte da soli), per poi ritrovarsi entro la metà/fine di giugno per effettuare un aggiornamento e apportare eventuali modifiche e migliorie. “Bene il mantenimento della validità del Protocollo così com’è in tutte le sue parti, e consideriamo utile fare una successiva e prima verifica a giugno”, le parole della segretaria confederale della Cgil Francesca Re David.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Con 47.039 nuovi casi di contagio ed un tasso di positività del 14%, la pandemia di coronavirus rallenta rispetto a martedì quando i numeri erano rispettivamente 62.071 e 15,1%. Quasi invariato invece il numero dei decessi, 152 oggi e 153 ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 335.275 tamponi. Per i ricoveri quelli in terapia intensiva sono 371 con un aumento di 5 unità, mentre i reparti ordinari hanno fatto registrare un calo di 81 unità, con il nuovo totale che è di 9.614 persone. Oggi le guarigioni registrate sono state in tutto 60.381.

Ultime notizie, a Samarate un uomo uccide moglie e figlia e ferisce gravemente il figlio

Una donna di 56 anni, Stefania Pivetta e sua figlia sedicenne, Giulia, sono state uccise nella notte tra martedì e mercoledì a Samarate, in provincia di Varese, da Alessandro Maja, rispettivamente marito e padre delle due donne uccise. Il duplice omicidio è avvenuto a colpi di martello e Maja ha ferito gravemente anche il figlio 23enne Nicolò. I vicini hanno dato l’allarme stamani alle 8.00 e Alessandro Maja è stato fermato ed è piantonato in ospedale a Busto Arsizio. Secondo le prime ricostruzioni la donna sarebbe stata uccisa a martellate sul divano, mentre i figli sono stati assaliti nelle loro camere.

Ultime notizie, Gianni Melillo nuovo presidente del Csm

Il Csm ha scelto Gianni Melillo per la carica di procuratore nazionale antimafia. Nelle votazioni Melillo ha sconfitto Gratteri per 13 voti a 7, mentre terzo si è piazzato Giovanni Russo, che ha ottenuto 5 voti. La scelta di Melillo è arrivata dopo un dibattito tra i componenti del Csm che ha divido in due il gruppo dei consiglieri.

Ultime notizie, continua la crescita dei prezzi dei carburanti

Nonostante le misure messe sul piatto dal governo italiano, con il taglio delle accise che è stato confermato e prorogato sino alla fine di giugno, i prezzi dei carburanti nei distributori italiani continuano ad aumentare. I dati aggiornati alla data di ieri segnalano che il prezzo medio della benzina, per quanto riguarda la modalità “self service”, è aumentato a 1,809 euro per litro rispetto all’ultima rilevazione che era a quota 1,796. Ancora maggiore il prezzo medio del diesel che a 1,828 euro per litro contro il precedente di 1,814, sempre con la modalità “self service”. Ancora maggiori i prezzi in modalità “servito”.











