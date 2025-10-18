Le ultime notizie di oggi le apriamo con le parole di Donald Trump sulla guerra in Ucraina, ecco che cosa ha dichiarato nelle scorse ore

Le ultime notizie sulla guerra Ucraina, con il conflitto che prosegue. Si sperava potesse presto finire dopo la chiusura del conflitto a Gaza e invece le ostilità proseguono. Di recente è intervenuto il presidente americano Donald Trump che ha escluso l’invio dei missili Tomahawk a Kiev, definendoli una escalation. Nel contempo ha escluso che vi possa essere un incontro a tre con Zelensky e Putin: “Troppa rabbia”. La fine della guerra è ancora molto lontana.

Ultime notizie, annunciata la nuova manovra 2026

È stata annunciata ieri, tramite conferenza stampa, la nuova legge di bilancio 2026, la manovra finanziaria. Presente Giorgia Meloni, a fianco dei vicepremier Salvini e Tajani, nonché del ministro dell’Economia Giorgetti. Si tratta di una manovra dal valore di circa 18,7 miliardi di euro, di cui 1,6 miliardi dedicati alle famiglie, con un aumento del bonus mamme lavoratrici da 40 a 60 euro al mese. Tante le misure che verranno attuate, come ad esempio ciò che riguarderà l’Irpef, con il taglio dell’aliquota dal 35 al 33% sullo scaglione 28-50 mila euro.

Sono previsti, inoltre, 2 miliardi di euro per adeguare i salari al costo della vita, mentre per quanto riguarda l’Isee viene esclusa la prima casa per chi fa richiesta di vari bonus e servizi. Prevista, inoltre, una nuova pace fiscale con una nuova rottamazione delle cartelle grazie a un pagamento in nove anni, oltre a 3,5 miliardi di euro per la lotta alla povertà. Il bonus ristrutturazione del 50% per le prime case viene prorogato, mentre nella sanità vengono immessi altri 2,5 miliardi di euro e vengono aumentati gli stipendi di infermieri e medici.

Ultime notizie, le novità su Garlasco

Colpo di scena nell’indagine per corruzione ai danni dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Il Tribunale del Riesame di Brescia ha infatti annullato il sequestro e il decreto di perquisizione ai danni dello stesso ex procuratore, avvenuto lo scorso 26 settembre. Dovrebbero quindi essere restituiti i materiali sequestrati allo stesso Venditti, leggasi: due tablet, due hard disk, ma anche due chiavette USB e due personal computer, fra cui uno che usava all’epoca del lavoro alla Procura di Pavia e uno, invece, del casinò Campione d’Italia, di cui era presidente.

Restituiti anche eventuali dati già estrapolati, mentre restano sotto sequestro due agende cartacee del 2017 e del 2023, entrambe con il logo dei Carabinieri. Ricordiamo che Mario Venditti è accusato di aver preso soldi dalla famiglia Sempio per chiudere l’indagine nei confronti di Andrea.

Ultime notizie, l’attentato contro il giornalista Ranucci

Erano passate da poco le 1:00 di notte di ieri, venerdì 17 ottobre 2025, quando una bomba è stata fatta esplodere davanti all’abitazione del giornalista della trasmissione Report, su Rai 3, Sigfrido Ranucci. Una deflagrazione importante, circa un chilogrammo di ordigno pirotecnico utilizzato per i fuochi d’artificio, che ha danneggiato pesantemente l’auto del giornalista e quella della figlia, oltre ad altri danni al cancello dell’abitazione del giornalista a Pomezia.

Lo stesso Ranucci ha spiegato che si è trattato di un’esplosione così forte da far tremare la casa e che ha scosso l’intero quartiere. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma se la bomba fosse stata piazzata con il temporizzatore si sarebbe sfiorata la strage, visto che, come raccontato dal giornalista, lui e la figlia erano da poco tornati a casa quando è scoppiato l’ordigno. Il gesto è stato condannato da televisioni, giornalisti e politici, a cominciare dal ministro della Difesa Crosetto, che ha subito postato la sua vicinanza attraverso il profilo X.

Ultime notizie, morte Chiara Jaconis: genitori 13enne a rischio processo

I genitori del tredicenne ritenuto responsabile del lancio dal balcone di due statuette, che hanno colpito e ucciso la turista padovana Chiara Jaconis, potrebbero andare a processo.

I due sono infatti indagati per il fatto commesso dal figlio e la Procura di Napoli contesta loro la mancata vigilanza, ma soprattutto il non aver messo in atto misure per impedire al tredicenne – che già aveva dato vita a episodi simili in passato – di recarsi sul balcone e buttare di sotto oggetti. Madre e padre del ragazzino negano ogni responsabilità.