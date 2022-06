Ultime notizie/ Ultim’ora oggi guerra Ucraina, Zelensky: “Russia non ci distruggerà”

Quando è iniziato da poco il 122esimo giorno di guerra in Ucraina, riecheggiano le durissime parole del ministro degli esteri russo, Lavrov, che uscendo allo scoperto nella giornata di ieri è tornato ad attaccare l’Occidente, dagli Stati Uniti all’Unione Europea: “L’Ue e la Nato, come Hitler durante la Seconda guerra mondiale, vogliono la guerra contro la Russia. Non ha più alcun senso continuare a negoziare”, parole che hanno l’effetto di come un pugno nello stomaco e che allontanano per l’ennesima volta la possibilità di una pace. Intanto le forze ucraine sono state costrette a ritirarsi dalla città strategica di Severodonetsk, nella zona est dell’Ucraina, mentre il presidente Zelensky ha voluto ringraziare l’Italia e il presidente del consiglio Mario Draghi “per la sua forza e la sua perseveranza” nell’essere al fianco di Kiev, per poi aggiungere: “La Russia ci ha rubato la pace ma non ci distruggerà”.

Un chiaro indizio che la pandemia di covid sia tornata a mordere lo si evince anche dal monitoraggio settimanale dell’Iss. Stando ai dati emersi l’indice di contagiosità, il cosiddetto Rt, è tornato sopra la soglia epidemiologica di 1, precisamente all’1.07, una chiara conferma su quanto il covid sia nuovamente aggressivo. Cresce anche l’incidenza dei contagi, giunta a quota 504 su 100mila abitanti contro i 310 di una settimana fa, per un aumento pari al 62 per cento. Peggiora anche la situazione ospedaliera visto che l’Rt dei ricoveri, quello che tiene conto dell’andamento dell’ingresso in ospedale, è salito a quota 1.16: “il tasso di occupazione in terapia intensiva – aggiunge la cabina di regia – sale al 2,2% al 23 giugno contro l’1,9% del 16 giugno. Quello di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 7,9% contro 6,7%”.

Ultime notizie, una tartaruga intatta emersa a Pompei

Un curioso ritrovamento in quel di Pompei, una tartaruga con il carapace di fatto intonso, con tanto di coda e una delle zampe. E’ emersa incredibilmente conservata col suo uovo in queste ore, così come riferito dall’agenzia Ansa, di preciso sotto il pavimento di una bottega di Via dell’Abbondanza. A portarlo alla luce una ricerca condivisa tra l’Università Orientale di Napoli, la Freie Universitat di Berlino e l’università di Oxford, che sta indagando i resti di una casa di lusso dopo il terremoto avvenuto nel 62 dopo cristo, e che fu demolita per poi essere annessa alle Terme Stabiane. Il ministro della cultura, Franceschini, ha commentato: “Pompei continua a riservare importanti ritrovamenti e scoperte confermando la straordinaria ricchezza di questo autentico scrigno di storia e di memoria che affascina il mondo intero”. Secondo il direttore del Parco Gabriel Zuchtriegel, questo ritrovamento “apre una finestra sugli ultimi anni di vita della città”, quelli successivi al terremoto, “nei quali l’intera Pompei si era trasformata in un grande cantiere edilizio”.

Ultime notizie, saltato il vertice Ue per il price cap sul gas

E’ saltato il vertice Ue per il price cap sul gas, il tetto massimo alle forniture. Come fatto sapere dall’agenzia Ansa, fonti europee hanno spiegato che: “Non ci sono piani per un summit straordinario a luglio”. Le stesse fonti hanno confermato che “un leader” fra i 27 stati membri aveva fatto richiesta della riunione, ed il riferimento, riferisce ancora l’Ansa, è probabilmente al premier Draghi, che giovedì aveva chiesto un vertice straordinario sull’energia. L’Italia aveva ottenuto anche delle prime ufficiose aperture, con la presidenza ceca, in carica fino a luglio, che non si era detta contraria al summit, ma a patto che si parlasse anche di inflazione. Il premier italiano voleva portare a Bruxelles l’urgenza della questione gas, ma evidentemente i tempi non sono ancora maturi.











