Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Guterres a Kiev il 28 aprile: incontrerà Zelensky

La guerra in Ucraina fra l’esercito locale e i russi non vuole trovare la parola fine, e anche nelle ultime 24 ore i resoconti che giungono da quelle parti del mondo sono decisamente drammatici. Le notizie più importanti arrivano in particolare da Mariupol, che secondo Mosca sarebbe completamente in mano ai russi, ma non stando alle notizie che filtrano dal mondo occidentale e da Kiev. Il capitano del Battaglione Azov, Svyatoslav Palamar, ha spiegato a riguardo che le forze ucraine basterebbero per “respingere gli attacchi” russi. Nel frattempo si ventila la possibilità che nei sotterranei dell’acciaieria Azovstal, sempre a Mariupol, sarebbero state gettate “bombe pesanti, bombe anti-bunker”. La Russia ha comunque fatto sapere di essere pronta al cessate il fuoco in “qualsiasi momento” per favorire corridoi umanitari, replicando alla richiesta di Michel a Putin. Infine da segnalare l’annuncio del segretario generale dell’Onu, Guterres: il 28 aprile incontrerà Zelensky a Kiev.

Ultime notizie, le parole di Mattarella sulla guerra in Ucraina

Nella giornata di ieri è tornato a parlare della guerra in Ucraina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In occasione della festa della Liberazione dell’Italia, in programma lunedì prossimo, il capo dello stato tricolore ha sottolineato che il 25 aprile ci ricorda anche “un popolo in armi per affermare il proprio diritto alla pace dopo la guerra voluta dal regime fascista”. E ancora: Fu “un’esperienza terribile; che sembra dimenticata, in queste settimane, da chi manifesta disinteresse per le sorti e la libertà delle persone, accantonando valori comuni su cui si era faticosamente costruita, negli ultimi decenni, la convivenza pacifica tra i popoli”. Le parole di Mattarella sono state rilasciate durante un incontro al Quirinale con le associazioni combattentistiche d’arma e riportate dall’Ansa.

Ultime notizie covid, i dati del monitoraggio Iss

Nella giornata di ieri sono stati resi noti come ogni venerdì i dati riguardanti il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sul Covid-19. Ancora una volta giungono buone notizie, visto che gli indicatori principali sono in calo o comunque stabili, a cominciare dall’Rt, l’indice di trasmissibilità, che è tornato a scendere sotto la soglia epidemica di 1, cosa che non accadeva dai primi giorni di marzo, e precisamente dal periodo 23 febbraio-8 marzo 2022, quando era pari a 0.94 (attualmente è allo 0.96). Per quanto riguarda invece i posti letto covid occupati negli ospedali, il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile al 4.2 per cento, (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 21 aprile), mentre il tasso di occupazione in area non critica è leggermente salito, portandosi al 15.6 per cento del 14 aprile, all’attuale 15.8 percento (+0.2%, rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 21 aprile).

Ultime notizie, 7 casi di epatite sospette in Italia fra i bambini

In Italia sarebbero già diverse le segnalazioni in merito a “strane” epatiti fra i bambini. Nel dettaglio, come fatto sapere nella giornata di ieri dall’agenzia Ansa, sarebbero sette i casi sospetti in varie parti d’Italia “di natura da definire” fra i bambini, che causano forme acute, così come già registrato anche in atri paesi dell’Unione Europea. I casi segnalati sono comunque ancora tutti da confermare e a riguardo sono in corso le analisi Fra i sette bimbi anche la segnalazione giunta da Roma, dall’ospedale Bambino Gesù, dove vi è ricoverato un piccolo di soli 3 anni in gravi condizioni. Secondo quanto riferito da fonti sanitarie, citate dall’agenzia Ansa, ogni anno ci sono casi di epatite la cui origine resta poco certa, ma vista la frequenza delle segnalazioni, ben sette nel giro di pochi giorni, è scattata l’allerta. Il ministero della salute ha inviato informative alle Regioni lo scorso 14 aprile.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Il bollettino del coronavirus mostra un leggero calo del numero dei nuovi contagi con 73.212 contro i 75.020 di ieri, mentre il numero dei decessi è aumentato da 166 a 202. Il tasso di positività, calcolato con il numero dei tamponi eseguiti, è rimasto sostanzialmente stabile al 16,7%. Per quanto riguarda i ricoveri sono diminuiti di 155 unità, mentre nella giornata di ieri erano aumentati di 24, e nei reparti di intensiva sono diminuiti di 4 unità dopo che il giorno precedente erano aumentati di 2. L’Inail ha comunicato che dall’inizio della pandemia di covid, sui luoghi di lavoro si sono avuti oltre 245mila contagi. A livello regionale sono stati registrati 9.195 nuovi casi in Lombardia, 8.845 in Campania e 7.341 nel Lazio.

Ultime notizie, a Imola la pole per la gara sprint è di Verstappen

Sul circuito di Imola le prove del venerdì si sono svolte completamente sul bagnato e dopo la prevalenza delle Ferrari nelle FP1, nel pomeriggio le qualifiche per la “sprint race” che si svolgerà oggi, hanno visto prevalere la Red Bull di Verstappen che ha preceduto la Ferrari di Leclerc, mentre l’altra vettura di Maranello partirà dalla decima posizione dopo essere andata a colpire il muro.

Ultime notizie, a Maranello, una donna di 35 anni di età muore dopo un trattamento al seno

Samantha Migliore trentacinquenne di Maranello, in provincia di Modena, è morta nel pomeriggio di giovedì nella sua casa dopo che una estetista le aveva praticato una iniezione al seno. L’estetista quando la 35enne è stata colta da malore dopo l’iniezione è fuggita e viene ricercata dalle forze dell’ordine che sono state messe in allerta da parte dei parenti della donna che si trovavano in casa al momento dell’iniezione che le è stata fatale. Circa 2 anni fa, nel mese di Novembre del 2020, Samantha Migliore era scampata ad un tentativo di femminicidio commesso dall’ex marito.

Ultime notizie, i sondaggi delle presidenziali francesi

Ad un solo giorno dal ballottaggio tra il presidente uscente Macron e la sfidante Le Pen gli ultimi sondaggi danno 15 punti di differenza tra i due candidati con il vantaggio per Macron. Il distacco che si era manifestato dop il primo turno è andato aumentando giorno dopo giorno ed anche la sfida televisiva tra i due ha visto prevalere il presidente uscente. L’ultimo sondaggio lo vede al 57,5% delle intenzioni di voto, contro il 42,5% della candidata della destra.

Ultime notizie, le previsioni meteo per il weekend

Nel weekend che si prolungherà con la festa del 25 Aprile, il territorio del nostro Paese sarà sostanzialmente diviso in tre aree con il nord che vedrà ancora molte piogge, mentre le regioni del centro avranno un tempo incerto ed al sud ci sarà invece il sole. In molte regioni ci sarà anche un forte vento, che sul mar Tirreno sarà prevalentemente di libeccio.











