Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Hamas accetta il cessate fuoco ma Israele non si fida

Il delegato di Hamas, Haniyeh, ha informato sia l’Egitto che il Qatar della sua accettazione del cessate il fuoco. I negoziati sono da alcuni giorni molto stringenti e prima di questa notizia le posizioni delle due parti erano di nuovo divergenti e, dopo la conferma di Israele di un prossimo attacco a Rafah, gli Stati Uniti avevano bloccato gli invii di armamenti ad Israele, seppur non variando la loro politica di sostegno agli israeliani.

La dieta della carne spopola sui social/ Solo manzo, pancetta, burro e uova: fra influencer e palestrati

Prima di questa mossa l’esercito di Israele aveva comunicato ai palestinesi di Rafah di abbandonare la zona per evitare di rimanere coinvolti nell’offensiva dell’esercito diretta verso la zona meridionale della striscia di Gaza. Israele non è comunque convinto della “resa” di Hamas precisando: “Non è vero, è un trucco”.

Regione Lombardia, testati auto e bus a idrogeno/ “A breve circolerà il primo treno alimentato ad H2”

Ultime notizie, Putin ordina esercitazioni nucleari

Prosegue l’invasione russa in Ucraina, arrivata al giorno numero 804. La notizia delle ultime ore è la richiesta del presidente russo, Vladimir Putin, di esercitazioni nucleari da parte del proprio esercito, coinvolgendo truppe vicine all’Ucraina. Per il numero uno della Federazione Russa si tratta di una “Risposta alle provocazioni dell’Occidente”.

A stretto giro di posta è giunta la replica dell’Unione Europa, precisamente le varie agenzie di intelligence del Vecchio Continente che, come si legge sul Financial Times, hanno avvertito che la Russia sta preparando “violenti atti di sabotaggio in tutto il continente”.”Il Cremlino ha interesse a continuare con l’escalation. Noi chiediamo di fermare i comportamenti irresponsabili, come l’uso della minaccia nucleare”. Questo quanto dichiarazioni dal portavoce del Servizio di Azione Esterna dell’Ue, riguardante appunto l’annuncio di Putin. Kuleba ha infine avvertito: “L’Europa passi a un’economia di guerra. La Russia non si fermerà, è cruciale dar vita a uno spazio comune di difesa”.

5 OPERAI MORTI PER ESALAZIONI/ Dare sé per la vita degli altri, il vero mistero di Casteldaccia

Ultime notizie Pavia: uccide l’amico poi lo trascina in strada

Orrore a Pavia dove un uomo ha ucciso il proprio amico per poi trascinare il suo corpo in strada. Stando a quanto fatto sapere da RaiNews l’episodio si sarebbe verificato di preciso in un appartamento della nota cittadina lombarda: i due avrebbero litigato dopo di che uno dei due avrebbe ucciso l’altro, per poi portare il suo cadavere in strada.

La vittima aveva 36 anni e il suo corpo senza vita è stato notato da alcuni passanti sul marciapiede di una strada in centro. A quel punto hanno allertato le forze dell’ordine e il personale sanitario, ma quando giunti sul luogo segnalato l’uomo era già senza vita. L’episodio si è verificato di preciso in una palazzina all’angolo con via Torello da Strada. Secondo quanto emerso sembra che l’omicida abbia già confessato quanto commesso: l’omicida ospitava la vittima da qualche tempo.

Ultime notizie, la scomparsa di Milena Santirocco

C’è ancora da fare chiarezza in merito alla scomparsa di Milena Santirocco, l’insegnante di danza che era sparita da Lanciano e che è stata ritrovata a Castel Volturno, in Campania, dopo sette giorni. Inizialmente si era pensato ad un allontanamento volontario, quindi era stata battuta la pista del rapimento e infine la confessione della stessa Milena, che avrebbe spiegato di essere stata ad un passo dal suicidio in quanto disperata.

“Non sono stata sequestrata. Ho inventato tutto, volevo uccidermi. Ero disperata, volevo togliermi la vita”, le sue parole. Nelle ore precedenti, quando era ricomparsa, aveva invece raccontata di essere stata rapita da due persone incappucciate che avrebbero poi tentato di annegarla.

Ultime notizie, dramma a Casteldaccia, in provincia di Palermo con 5 operai morti

A Casteldaccia, in provincia di Palermo, si è verificata ieri mattinaLa terza tappa del Giro d’Italia, con arrivo a Fossano, è stata vinta dal belga Tim Merlier della Soudal-Quick Step’s, che ha battuto al fotofinish l’italiano Milan, ma anche oggi la maglia rosa Pogacar e l’inglese Thomas, rispettivamente primo e secondo in classifica generale, hanno provato il colpo su uno strappo a circa 3 chilometri dall’arrivo, ma sono stati ripresi quando mancavano soltanto 350 metri al traguardo, Pogacar ha mantenuto la maglia rosa incrementando di 1 secondo il vantaggio su Thomas grazie all’abbuono guadagnato al traguardo volante.

Ultime notizie, donna accoltellata in strada a Varese dall’ex compagno

Un uomo di 40 anni ha assalito ieri mattina, intorno alle 13.00, l’ex compagna e l’ha sfregiata a colpi di coltello. Le urla della donna, che ha tentato di difendersi, hanno attirato l’attenzione del padre 71enne, che è sceso dalla sua abitazione in sua difesa. L’uomo ha quindi accoltellato anche il padre ferendolo in modo grave e riducendolo in fin di vita. Anche il padre è stato colpito al volto ed alle mani.

Sul luogo dell’accoltellamento sono arrivate due auto della polizia e l’uomo è stato arrestato, mentre una autoambulanza ha prelevato i feriti trasportandoli in ospedale, dopo che il padre era stato rianimato. Le ultime notizie ne hanno confermato la morte, così come l’aggravamento delle condizioni della donna. Secondo le prime notizie l’assalitore, un avvocato di 40 anni, aveva già dei precedenti per stalking.











© RIPRODUZIONE RISERVATA