Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Hamas: “Pronti a rilasciare i soldati in cambio dei prigionieri”

La Turchia sta facendo sforzi importanti per quanto riguarda gli aiuti alle popolazioni della striscia di Gaza. Infatti ha inviato oltre 700 tonnellate in Egitto tra materiale sanitario e aiuti umanitari, che sono stati poi inviati nella striscia attraverso i varchi di frontiera. Oltre a questo sono state inviati mezzi di soccorso come le ambulanze, 20, ed il materiale per la messa in funzione di ospedali da campo in località che sono state identificate da una delegazione turca.

GIULIA CECCHETTIN/ Non sarà una società conformista a sostituire una famiglia andata in crisi

Secondo quanto dichiarato dall’agenzia turca Anadolu, alcuni pazienti palestinesi che sono affetti da problemi ortopedici o da tumori, sono stati trasportati ad Ankara per essere curati in ospedale. Si tratta inoltre per prolungare la tregua, come ha detto Blinken, che ha dichiarato che anche Israele sia intenzionata a questo, soprattutto per rimpatriare gli ostaggi che erano stati catturati all’inizio. Da segnalare a riguardo che Hamas ha fatto sapere di essere pronto a rilasciare tutti i soldati israeliani in cambio dei prigionieri palestinesi.

GIUSTIZIA/ Nordio al Csm (con Mattarella) rilancia il "programma" che non piace alle toghe

Ultime notizie, Papa Francesco: annullato viaggio a Dubai

E’ stato ufficialmente annullato il viaggio di Papa Francesco a Dubai in vista della Cop28 del prossimo 3 dicembre, la conferenza mondiale sul clima. “Pur essendo migliorato il quadro clinico generale del Santo Padre relativamente allo stato influenzale e all’infiammazione delle vie respiratorie – le parole di Bruno, segretario della santa sede – i medici hanno chiesto al Papa di non effettuare il viaggio previsto per i prossimi giorni a Dubai, in occasione della 28esima Conferenza delle Parti per la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici”.

Strage di Brandizzo, indagati due dirigenti di Rfi/ Le accuse a Pitisci e Bregolato (30 novembre 2023)

“Papa Francesco – si legge ancora sulla nota – ha accolto con grande rammarico la richiesta dei medici e il viaggio è dunque annullato. Permanendo la volontà del Papa e della Santa Sede di essere parte delle discussioni in atto nei prossimi giorni, saranno definite appena possibile le modalità con cui questa si potrà concretizzare”. Comparso ieri nell’Aula Paolo VI per l’udienza generale, ha spiegato “Ancora non sto bene, con questa gripe”, riferendosi al nome spagnolo dell’influenza, aggiungendo che “la voce non è bella” e lasciando il compito di leggere la catechesi ad un collaboratore.

Ultime notizie, assassinio a Latina

Un uomo è stato ucciso mentre la sua compagna è rimasta gravemente ferita. La vicenda drammatica, riportata da TgCom24.it, si è verificata in quel del comune di Priverno, in provincia di Latina (regione Lazio), dove Germano Riccioni, 50enne, ha purtroppo perso la vita nella sua abitazione a seguito di un’aggressione con un coltello portata a termine da parte di un 30enne. Questo è il figlio della 57enne Adele Coluzzi, compagna della vittima, che è stata invece ferita in maniera molto grave e che è stata in seguito portata in ospedale.

A chiamare il 112 sarebbero stati i vicini di casa che avrebbero sentito le urla dei due accoltellati: il 30enne è stato in seguito arrestato e alla base del gesto vi sarebbe una lite degenerata fra i tre. L’arma del delitto sarebbe un oggetto trovato in casa.

Ultime notizie, aumento polmoniti in Italia, Vaia: “Nessun allarme”

Non deve allarmare il dato in aumento relativo alle polmonite fra i bambini in Italia, ma soprattutto in Francia e in Cina. A spiegarlo è il professore Francesco Vaia, direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, che parlando con i microfoni di Skytg24 ha spiegato: “Le polmoniti sono arrivate anche in Francia, è come se avessimo un cugino che ha preso la polmonite, lo osserviamo, lo andiamo a trovare, ma l’Oms ci ha dato buone notizie”.

Vaia ha poi aggiunto: “La Cina questa volta ha dato immediatamente risposte alle richieste dell’Oms. Bisogna rimarcare che questo aumento di casi arriva dopo un lungo periodo di restrizioni che ha provocato un calo delle difese immunitarie. Questo è un fatto naturale al quale si aggiunge un altro dato: è il periodo in cui le malattie respiratorie circolano di più – ha concluso il direttore generale della Prevenzione sanitaria – Si tratta di una polmonite che possiamo tranquillamente controllare con le medicine che abbiamo”.

Ultime notizie, freddo eccezionale nei prossimi giorni

Dopo una breve tregua che si è avuta nella giornata di ieri, da oggi, come già preannunciato, torna il maltempo su quasi tutte le regioni italiane, accompagnato da un freddo intenso, che aumenterà ancora di più nel fine settimana.

Il sole continuerà a splendere fino a metà della giornata di giovedì, poi arriverà il peggioramento e si avranno anche delle precipitazioni nevose, sia sui monti che anche in pianura in alcune zone del nord Italia. Le piogge potrebbero anche dare origine a delle piene dei fiumi, specialmente nelle zone dell’alta Toscana e del Levante della Liguria. Le gelate potrebbero protrarsi per almeno 10 giorni sul nostro Paese come del resto anche in altri stati europei.

Ultime notizie, tragico incidente stradale sull’Appennino modenese

Uno scontro tra un Suv ed un tir, avvenuto su una strada dell’Appennino modenese, si è risolto in una tragedia con tre morti. L’incidente, avvenuto a Serramazzoni alle 14.00 di oggi sulla statale 12, è stato un frontale tra i due mezzi e le tre vittime sono un uomo di 73 anni, una donna di 83 ed un altro uomo che non è stato ancora identificato e che sarebbe il conducente del Suv.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato l’auto che era rimasta sotto un guard-rail utilizzando un’autogru. Per questo motivo è stato chiuso il transito sulla strada ed è intervenuto anche personale dell’Anas.











© RIPRODUZIONE RISERVATA