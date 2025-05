Apriamo le ultime notizie di oggi dal Medioriente: si è arenato il tentativo americano di avviare una tregua di 60 giorni tra Israele e Hamas, in quanto, il movimento palestinese, attraverso il portavoce Bassem Naim, ha dichiarato che il documento elaborato dagli Stati Uniti non risponde alle richieste essenziali della popolazione di Gaza – in particolare la sospensione permanente delle operazioni militari e un intervento deciso sulla crisi umanitaria – ma la leadership di Hamas, pur avendo respinto formalmente il piano, continua a valutarne alcuni aspetti, lasciando aperta una possibilità di dialogo.

Dall’altra parte, il primo ministro israeliano Netanyahu aveva già dato il via libera alla proposta dell’inviato Steve Witkoff ma – secondo quanto trapela da fonti diplomatiche – Hamas avrebbe espresso insoddisfazione per quello che considera un impianto troppo favorevole a Israele e privo di garanzie chiare da parte americana sul proseguimento del cessate il fuoco; il piano prevede una serie di scambi, 9 ostaggi rilasciati in due fasi, diciotto corpi restituiti da Hamas e centottanta da Israele, oltre alla scarcerazione di 125 detenuti palestinesi condannati all’ergastolo e più di mille arrestati dopo il 7 ottobre.

Ultime notizie, Juventus commemora le 39 vittime di Heysel a 40 anni dalla tragedia

Ultime notizie dal mondo sportivo: si è tenuta nella giornata di ieri la commemorazione per il quarantesimo anniversario della tragedia dello stadio Heysel, avvenuta durante la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, dove morirono trentanove tifosi – di cui trentadue italiani – a causa del panico generato da un assalto di hooligans inglesi e dall’incapacità delle autorità belghe di gestire l’evento.

Alla base della tragedia ci furono anche vendite irregolari di biglietti, che portarono i tifosi juventini nei settori destinati al pubblico neutrale; la Juventus ha ricordato le vittime con l’inaugurazione di un nuovo monumento alla presenza del presidente John Elkann, che ha rimarcato come la memoria dei caduti rimarrà per sempre nel cuore del club e di chi ama questo sport.

Ultime notizie, Sinner e Cobolli vincono e avanzano al Roland Garros: Arnaldi eliminato

Ultime notizie da Parigi: il tennis italiano brilla al Roland Garros con due importanti vittorie, Jannik Sinner ha battuto nettamente il veterano francese Richard Gasquet in tre set, dominando il match dall’inizio alla fine, nell’altro campo Flavio Cobolli ha superato il connazionale Matteo Arnaldi in quattro parziali, aggiungendo un altro successo alla giornata azzurra.

Nei prossimi turni, Sinner affronterà il ceco Lehecka, mentre Cobolli se la vedrà con Alexander Zverev, avversario ben più esperto: le ultime notizie confermano come questi risultati mettano in luce il momento più che positivo del tennis tricolore, con sempre più giocatori competitivi anche nei tornei più prestigiosi.

Ultime notizie, Corte USA dichiara illegittimi i nuovi dazi federali: restano solo acciaio e auto

Ultime notizie dal fronte commerciale: la Court of International Trade ha bocciato i dazi imposti unilateralmente lo scorso aprile dal governo statunitense, stabilendo che solo il Congresso ha la facoltà di introdurre misure di questo tipo e restano dunque in vigore soltanto le tariffe applicate ai settori dell’auto e dell’acciaio.

L’amministrazione Trump ha definito la sentenza un “colpo giudiziario” e ha già annunciato ricorso, ma secondo gli analisti, la decisione potrebbe complicare i negoziati in arrivo con diverse nazioni, ma apre anche margini di manovra per le controparti europee che ora potrebbero ottenere condizioni commerciali più vantaggiose.

Ultime notizie, Russia e Ucraina ancora distanti prima dell’incontro previsto per il 2 giugno

Ultime notizie dal conflitto russo-ucraino: si complica il percorso verso un’intesa di pace tra Mosca e Kiev con la Russia che ha dichiarato di attendere una risposta da parte ucraina sul memorandum in vista del vertice del 2 giugno, ma ha definito “poco costruttive” alcune delle richieste avanzate dal governo Zelensky.

Il Cremlino ha inoltre respinto l’ipotesi di un incontro trilaterale che coinvolga anche il presidente americano Donald Trump, esprimendo irritazione per il continuo sostegno militare offerto dalla Germania all’Ucraina; da Kiev, Zelensky ha affermato – in un’intervista a RTL – che una pace duratura sarà possibile solo dopo la fine della leadership di Putin, la posizione ucraina dunque, resta ferma con sicurezza e rispetto dell’integrità territoriale come condizioni imprescindibili.

Ultime notizie, Del Toro resta in maglia rosa a tre giorni dalla fine del Giro d’Italia

Ultime notizie dal ciclismo: il Giro d’Italia si avvicina alla conclusione con Del Toro ancora saldo in vetta alla classifica generale e nella tappa di ieri, da Morbegno a Cesano Maderno, i favoriti hanno mantenuto un ritmo controllato, lasciando spazio alla fuga che ha premiato il tedesco Denz, seguito da Maestri.

Il gruppo maglia rosa ha chiuso con oltre tredici minuti di ritardo; le prossime due tappe, entrambe di montagna, potrebbero riservare sorprese, ma Del Toro sembra avere il margine e la condizione per mantenere il primato fino alla tappa finale di Roma.