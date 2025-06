Apriamo le ultime notizie di oggi dagli Stati Uniti: l’Università di Harvard ha presentato un ricorso legale contro la decisione dell’amministrazione Trump di impedire l’ingresso nel Paese ai nuovi studenti stranieri iscritti agli atenei americani, una misura che, secondo l’università, costituisce un danno diretto alla libertà di insegnamento, alle politiche di apertura internazionale e alla continuità dell’offerta formativa.

La causa, depositata presso il tribunale, accusa il governo di voler colpire deliberatamente la comunità studentesca internazionale e di attuare una strategia punitiva nei confronti delle università che accolgono studenti da tutto il mondo, danneggiando il modello educativo che si basa sulla cooperazione globale.

Proseguiamo ultime notizie con Harvard che afferma che il provvedimento rappresenta un’interferenza nella gestione autonoma degli atenei e un attacco alla mobilità accademica, ribadendo che non si tratta del primo tentativo da parte del governo di limitare le attività dell’università con azioni indirizzate; l’obiettivo dell’iniziativa legale è anche quello di proteggere un sistema universitario che si basa sulla presenza di studenti e ricercatori provenienti da contesti diversi, che contribuiscono alla competitività dell’istruzione superiore americana.

Ultime notizie, la Serie A 2025/26 inizia il 23 agosto e termina il 24 maggio senza sosta invernale

Ultime notizie dalla Lega Serie A: il calendario ufficiale della stagione calcistica 2025/26 è stato definito con l’inizio previsto per il 23 agosto e la conclusione il 24 maggio, mentre la principale novità riguarda la cancellazione della sosta invernale che, di fatto, comporterà la disputa delle giornate di campionato anche durante il periodo natalizio, mantenendo così un ritmo regolare per tutta la stagione mentre il sorteggio degli accoppiamenti verrà effettuato oggi, seguendo l’asimmetria tra girone d’andata e ritorno, che sarà confermata anche per il nuovo campionato.

Secondo le ultime notizie, il calendario includerà due turni infrasettimanali previsti per la nona e la diciannovesima giornata, e sono state programmate quattro pause per le competizioni della nazionale, mentre l’eliminazione della pausa invernale consentirà una distribuzione più omogenea delle giornate e una maggiore continuità; le società dovranno organizzare la preparazione tenendo conto di un calendario più denso e senza lunghi intervalli, rispondendo anche alle esigenze di calendario europeo e di copertura televisiva.

Ultime notizie, donna muore a Milano cadendo dal quarto piano durante un incendio in casa

Ultime notizie da Milano dove una donna di 44 anni, Sueli Leal Barbosa, è morta dopo essersi lanciata da una finestra del quarto piano del suo appartamento in viale Abruzzi per sfuggire a un incendio scoppiato all’interno della casa, e secondo quanto riferito dai soccorritori, la porta dell’abitazione risultava chiusa dall’esterno, elemento che ha dato il via all’indagine per verificare possibili ed eventuali responsabilità; l’incendio è avvenuto poco dopo l’una di notte tra mercoledì e giovedì, e la donna è morta sul colpo dopo la caduta nel cortile del palazzo.

Ultime notizie riferiscono che poco prima del rogo, ci sarebbe stata una lite tra la donna e il marito, che al momento si trova sotto interrogatorio in Questura per chiarire il contesto della serata e il proprio ruolo nell’incidente; alcuni vicini di casa hanno dichiarato di aver sentito la donna chiedere aiuto ad alta voce, e gli inquirenti stanno ora raccogliendo testimonianze e prove per capire meglio la dinamica dei fatti e le possibili motivazioni dietro quanto accaduto.

Ultime notizie, la BCE taglia i tassi per l’ottava volta: ora al 2% per sostenere l’economia europea

Ultime notizie dall’Eurozona, secondo le quali la Banca Centrale Europea ha annunciato un nuovo taglio del tasso di interesse principale, che passa ora al 2%, determinando l’ottavo intervento consecutivo da giugno 2024, in un contesto contrassegnato da incertezza economica e rallentamento della crescita; l’obiettivo della BCE è favorire l’accesso al credito e stimolare gli investimenti, mantenendo al contempo una previsione d’inflazione stabile al 2% per l’anno in corso, secondo le stime ufficiali diffuse dalla sede di Francoforte.

Proseguiamo ultime notizie: la Banca Centrale Europea ha anche fatto sapere che potrebbero esserci altri due tagli entro la fine del 2025, a condizione che l’inflazione non subisca forti variazioni o che non intervengano fattori esterni dirompenti come, ad esempio, l’aggravarsi delle tensioni commerciali tra Stati Uniti ed Europa.

Ultime notizie, Vavassori ed Errani vincono il doppio misto al Roland Garros 2025

Ultime notizie dal Roland Garros dove Andrea Vavassori e Sara Errani hanno conquistato il titolo nel doppio misto dell’edizione 2025, battendo in due set la coppia francese composta da Taylor Townsend ed Evan King con un netto 6-4, 6-2: il match è stato controllato fin dai primi scambi dagli italiani, che hanno imposto un ritmo solido e costante e hanno mostrato una buona intesa di gioco che ha permesso loro di gestire i momenti più delicati della partita, ottenendo così una vittoria importante.

Le ultime notizie sportive confermano che questa vittoria rappresenta il primo successo per l’Italia in questa edizione del torneo parigino, mentre cresce la trepidante attesa per le semifinali del singolare maschile che vedranno in campo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, rispettivamente contro Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

Ultime notizie, Trump e Musk rompono i rapporti

Concludiamo le ultime notizie dagli Stati Uniti: Donald Trump ha confermato la rottura con Elon Musk, dichiarando che il patron di Tesla lo avrebbe deluso, in particolare per le prese di posizione recenti sulle politiche della Casa Bianca in tema di mobilità elettrica, un settore in cui Musk ha investito gran parte delle proprie attività e secondo il tycoon, le divergenze sarebbero ormai irrecuperabili tanto che ci saranno più contatti tra i due, nonostante il sostegno che avevano condiviso durante le elezioni.

Secondo le ultime notizie internazionali, Musk ha risposto definendo Trump “ingrato” e affermando che senza il suo appoggio elettorale, il presidente non avrebbe mai vinto: il confronto tra i due si è fatto sempre più duro e riflette una spaccatura non solo politica ma anche economica, considerando che le politiche attuali sui dazi e sugli incentivi per le auto elettriche potrebbero penalizzare aziende come Tesla.