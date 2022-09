Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, i partiti a Cernobbio: scintille su tasse e sanzioni

Si sono riuniti ieri in occasione del Forum di Cernobbio tutti i leader dei principali partiti italiani che si sono confrontati apertamente sui temi caldi davanti ad imprenditori e manager, in vista delle prossime elezioni. Il centro destra è apparso unito, con Giorgia Meloni ancora avanti nei sondaggi che si è mostrata a favore dell’intervento dell’Europa per la risoluzione della crisi energetica ribadendo il suo no allo scostamento di bilancio. Anche letta parla di PNRR, che definisce come la stella polare del programma del centro sinistra, e non perde occasione per attaccare nuovamente sia il centro destra ma soprattutto il terzo polo, accusato di remare contro la stabilità di un Governo. Salvini, infine, ha attaccato le sanzioni alla Russia.

Terremoto oggi Cina M 6.6/ Ingv ultime notizie, diverse scosse a Macerata

Ultime notizie, beatificato Papa Luciani

Papa Luciani è stato beatificato nella giornata di ieri da Papa Francesco, davanti ai fedeli di piazza San Pietro. Un grande applauso si è levato quando il Santo Padre ha pronunciato la formula di beatificazione di Giovanni Paolo I, mentre nel contempo veniva svelato il ritratto dello stesso neo-beato, realizzato da Yan Zhang. “Il nuovo Beato ha vissuto così: nella gioia del Vangelo, senza compromessi, amando fino alla fine”, le parole di Papa Francesco, che poi ha aggiunto: “Egli ha incarnato la povertà del discepolo, che non è solo distaccarsi dai beni materiali, ma soprattutto vincere la tentazione di mettere il proprio io al centro e cercare la propria gloria”, ha sottolineato. Al contrario, “seguendo l’esempio di Gesù, è stato pastore mite e umile. Considerava sé stesso come la polvere su cui Dio si era degnato di scrivere”. Il Pontefice ha concluso spiegando: “E con il sorriso Papa Luciani è riuscito a trasmettere la bontà del Signore”.

Incidenti oggi, un morto a Verona/ A Chieti, grave un centauro finito contro un muro

Ultime notizie, Zelensky: “Mosca prepara attacco a energia Europa”

Secondo il presidente dell’Ucraina, Zelensky, Mosca starebbe preparando un grande attacco all’energia dell’Europa, in vista del prossimo autunno e del seguente inverno. “In questi giorni, la Russia sta cercando di aumentare ancora di più la pressione energetica sull’Europa: il pompaggio di gas attraverso il Nord Stream è completamente interrotto. Perché lo stanno facendo? La Russia vuole distruggere la vita normale di ogni europeo, in tutti i paesi del nostro continente. Vuole indebolire e intimidire tutta l’Europa, ogni Stato”, sono le parole in un videomessaggio di Zelensky, citato da Unian. “Questo inverno – ha ribadito – la Russia si sta preparando per un decisivo attacco energetico contro tutti gli europei. E le risposte chiave a questo dovrebbero essere due cose: la prima è la nostra unità, unità nella difesa contro uno stato terrorista, e la seconda è il rafforzamento della nostra pressione sulla Russia. Ovvero il rafforzamento di tutti i livelli di sanzioni e la limitazione delle entrate del petrolio e del gas della Russia. Più attacchi sferriamo tutti insieme, meno attacchi questi terroristi saranno in grado di compiere”.

Paola Gallo Balma, morta fotografa in Val d'Aosta/ Deceduta dopo volo di 200 metri

Ultime notizie, Trump: “Cacceremo il nemico Biden”

Con lo slogan “Save America” l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna a fare campagna elettorale in vista delle elezioni del 2024, fra poco più di due anni. Nel suo discorso tenutosi nella giornata di ieri in Pennsylvania per i suoi candidati di Midterm, di metà mandato, ha spiegato: “Joe Biden è un nemico dello Stato”, “il discorso che ha fatto a Philadelphia era pieno di odio e di rabbia”, e ancora “è stato il discorso più divisivo fatto da un presidente, che ha denigrato 70 milioni di elettori”. Donald Trump è tornato allo scoperto per la prima volta dopo la visita dell’Fbi presso la sua residenza di Mar-a-Lago, dove gli sono stati sequestrati dei documenti classificati: “Metteremo fine – ha aggiunto e concluso – alla carriera politica di Nancy Pelosi e di Joe Biden”.

Ultime notizie, omicidio nel foggiano a causa della gelosia

E’ stata una vera e propria esecuzione quella avvenuta nel foggiano: un ragazzo di 26 anni, pregiudicato, ha seguito e poi sparato 5 colpi di pistola nei confronti di quello che credeva essere il suo rivale in amore. E’ proprio questo il movente dietro al delitto di un ventenne, che era stato visto dal killer in compagnia della sua ex ragazza. L’ha allora seguito in auto, raggiunto e, dopo averlo fatto accostare, gli ha sparato a sangue freddo. Ora è sottoposto ad interrogatorio da parte dei PM, con l’accusa di omicidio aggravato dai futili motivi.

Ultime notizie, tempo instabile nel primo fine settimana di settembre

Il maltempo ha colpito gran parte dell’Italia in questo primo fine settimana di Settembre causando non pochi problemi soprattutto nel centro e nel sud. Sono stati due gli incidenti avvenuti in montagna, proprio a causa del maltempo. Una donna torinese è scivolata mentre percorreva un sentiero in Val d’Ayas (Valle d’Aosta), mentre un’altra donna di 42 anni della Repubblica Ceca è morta in Trentino durante la scalata dell’Ortles. Da oggi però torna l’estate in tutta la penisola.











