Le ultime notizie le apriamo sui dazi introdotto ieri sera dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: ecco cosa è successo

Le ultime notizie le apriamo sui dazi. Nella serata di ieri Donald Trump ha mostrato sul suo social Truth, le lettere inviate a Giappone e Corea del Sud, con dazi dal 25 per cento che entreranno in vigore dal primo agosto. Si tratta di due fra i più grandi produttori mondiali di automobili ma anche di tecnologia, di conseguenza l’obiettivo del tycoon newyorkese è proprio quello di andare a colpire la florida industria delle due nazioni straniere. Dazi anche verso Thailandia, Sudafrica, Myanmar, Serbia, Kazakistan, Malesia, Indonesia, Cambogia e Bangladesh, dal 25 al 40%. Queste nuove tariffe saranno riscosse dagli USA dal 1 agosto e lo stesso Trump ha comunicato che i paesi “allineati” con quelli dei Brics, che attuano delle politiche “antiamericane” subiranno un ulteriore aumento dei dazi del 10%.

Le lettere di Trump sono partite quando una gran parte delle borse mondiali ed in particolare quelle europee, erano già chiuse, ma l’effetto su quelle americane è stato negativo. I paesi che fanno parte dei Brics e quelli che li appoggiano, che sono all’incirca metà della popolazione mondiale e insieme hanno il 40% del Pil mondiale, hanno immediatamente espresso un commento negativo su questa decisione. Ora sono attesi quelli per l’Europa ma il portavoce della Commissione Europea ha fatto sapere che di recente Trump e Ursula von der Leyen si sono sentiti al telefono e tra i due ci sarebbe stato “un buono scambio”, il che fa presagire dei dazi “soft”, o per lo meno si spera.

Ultime notizie, il delitto di Garlasco

L’impronta 33, quella trovata sul muro che porta alla taverna di casa Poggi, non è sporca di sangue ma di sudore. Lo sostiene una consulenza presentata ieri dai consulenti di parte di Andrea Sempio, leggasi l’ex comandante dei Ris, Luciano Garofano e Luigi Bisogno. Si tratta di una integrazione in aggiunta ad una consulenza presentata in precedenza che andava smentire che l’impronta 33, rinvenuta vicino al corpo di Chiara Poggi fosse dell’indagato, cosa che invece sostiene la procura che sta indagando.

I consulenti del 37enne definiscono quindi errata la documentazione presentata dai tecnici consulenti della Procura, con l’ex Comandante dei Ris Luciano Garofano che negli scorsi giorni aveva già fatto sapere che sarebbero state scambiate le increspature del muro per delle minuzie. Stando alla consulenza della difesa non ci sarebbero più di 5 minuzie corrispondenti fra l’impronta di Sempio e quella trovata sul muro, e ad un risultato simile è giunta la consulenza della famiglia di Chiara Poggi. La difesa lamenta inoltre un lavoro inverso effettuato dalla consulenza, partendo dall’impronta sul muro e arrivando a quella di Sempio, quando in realtà si agirebbe al contrario. Ma anche se l’impronta 33 dovesse essere di Sempio, nella stessa vi sarebbe solo sudore secondo la difesa dell’indagato, di conseguenza non sarebbe contestuale all’azione omicidiaria.

Ultime notizie, svolta nell’indagine per la morte di Aurora Maniscalco

Possibile svolta per quanto riguarda la morte di Aurora Maniscalco, la 24enne hostess italiana, originaria di Palermo, morta pochi giorni fa in quel di Vienna dopo essere caduta dal balcone di casa. Dopo giorni di indagini sul registro degli indagati è finito il fidanzato della stessa, un ragazzo 27enne anch’egli di Palermo, che viveva assieme alla vittima.

La famiglia di Aurora ha sempre negato la possibilità che la stessa si potesse suicidare, parlando di un rapporto con il proprio ragazzo che negli ultimi tempi non stava andando come doveva. E’ stata inoltre disposta l’autopsia che in precedenza era stata negata dalla magistratura austriaca in quanto era giunta alla conclusione che la 24enne si fosse suicidata lanciandosi appunto dal balcone di casa.

Ultime notizie, l’indagine sulla morte di Ilaria Sula

Il compagno di Ilaria Sulla, in carcere reo confesso per l’uccisione della fidanzata a Roma lo scorso marzo, avrebbe manifestato il desiderio di ammazzare lo stesso tempo prima dell’omicidio. Come riferisce Tgcom24.it, infatti, Mark Samson avrebbe inviato alcuni messaggi agli amici in cui scriveva senza troppi giri di parole: “O torna con me o la uccido”. Ecco perchè la procura starebbe contestando al giovane l’omicidio aggravato dalla premeditazione, di conseguenza si dice convinta che Samson avesse pianificato l’assassinio della sua compagna.

Il ragazzo ha invece sempre parlato di delitto d’impeto, spiegando di aver preso un coltello utilizzato per tagliare l’affettato poco prima, e di aver colpito Ilaria Sula mentre era di spalle. Ma la sua versione reggerà? Secondo chi indaga Samson avrebbe anche sviato le indagini, inviando dei messaggi alle amiche con il telefono della sua compagna ormai deceduta, come ad esempio uno in cui scriveva ad un’amica di aver fatto una ca*, e che stava andando a casa di uno che aveva appena conosciuto per strada.

Ultime notizie, ancora problemi per il maltempo in varie regioni italiane

Il maltempo continua ad imperversare su varie regioni italiane. A Napoli si è e verificato un nubifragio che ha provocato molti disagi e vari allagamenti. Anche a Ischia una strada è stata allagata a causa della violenta pioggia. In Val Senales la scorsa notte, una frana ha travolto due autovetture e nella prossima notte sono stati preannunciati eventi di particolare gravità sia sulla Lombardia che sulle regioni del nord-est, con la Protezione Civile che ha emesso un’allerta di grado arancione.

In generale in tutta Italia le temperature sono calate di alcuni gradi. Sette giovani sono rimasti isolati su un isolotto sul Piave a San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri per il loro salvataggio.



Ultime notizie, la tappa del Tour de France

Nella giornata della terza tappa, con partenza da Valenciennes ed arrivo a Dunkerque ha visto il successo in volata del belga Tim Merlier, che ha preceduto l’italiano Milan, che deve quindi attendere ancora per ottenere la sua prima vittoria nella “Grande Boucle”.

La tappa è stata caratterizzata in negativo dalla grave caduta di Philipsen che è stato costretto al ritiro per abrasioni alla schiena e frattura della clavicola. Il corridore belga, che aveva vinto la prima tappa, indossando la maglia gialla, è caduto pesantemente in occasione dello sprint intermedio ed ha lasciato la maglia verde della classifica a punti a Milan.

Ultime notizie, suicidio del ministro dei trasporti della Russia

Roman Starovoit, ministro dei trasporti russo è morto suicida dopo che era stato rimosso ufficialmente dal proprio incarico dal leader Putin. La notizia del suo suicidio è stata prima anticipata da alcuni siti e giornali russi, è stata successivamente confermata dal Comitato investigativo di Mosca. Dopo questo suicidio si sono diffuse notizie anche dalla morte di un altro funzionario, Andrej Korneichuk, che è stato colpito probabilmente da un arresto cardiaco.

Ultime notizie, la giornata di Wimbledon

In attesa del risultato dell’incontro tra Jannik Sinner e Dimitrov, quelli degli altri singolari degli ottavi hanno visto il successo di Flavio Cobolli che ha battuto Cilic ed incontrerà nella sfida dei quarti di finale Djokovic, che ha eliminato De Minaur, mentre Sonego è stato battuto in rimonta dall’americano Shelton che sarà dunque l’avversario del vincente tra Sinner e Dimitrov.

Per Cobolli si è trattato di un successo in 4 set, ottenuto dopo un avvio che lo aveva portato sul 2 – 0. Buono anche l’avvio di Sonego, che ha vinto il primo set, ma poi si è dovuto arrendere alla rimonta di Shelton. Rimonta riuscita anche a Djokovic dopo che De Minaur aveva vinto il primo set.