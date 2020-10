ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, i risultati dei ballottaggi (6 Ottobre)

Come tutti i lunedì cala il numero dei nuovi contagi da Covid-19, che sono 2257, ma in corrispondenza ad un netto calo dei tamponi effettuati, che sono stati 60.241. Il numero dei decessi di ieri è di 16 persone contro le 18 del giorno precedente. C’è stato un notevole balzo in avanti invece per quanto riguarda il numero delle persone ricoverate, che è salito di 200 unità contro le 82 di ieri. Aumenta di 20 persone anche il numero delle terapie intensive, che nella giornata di domenica era aumentato di 6. Il bollettino diramato dal ministero della Salute parla anche di 55.093 persone che si trovano in isolamento domiciliare. La regione più colpita continua ad essere la Campania, che ha fatto registrare 431 casi, con la seconda regione, la Lombardia, che è arrivata a 251. In totale le regioni italiane con il numero di nuovi casi in tripla cifra sono 9, mentre quella che fa registrare il minor aumento è il Molise con il + 2 rispetto a ieri. L’aumento dei contagi ha spinto molte persone a scaricare l’app Immuni. Negli ultimi due giorni sono state oltre 350mila, superando in totale la cifra di 7 milioni.

Ultime notizie, I risultati dei ballottaggi per le comunali

Chiuse le urne ed effettuati gli scrutini, i risultati dei ballottaggi vedono nettamente in testa il centrosinistra con il centro destra che si è aggiudicato soltanto il comune di Arezzo, confermando Alessandro Ghinelli che ha ottenuto il 54% dei voti. Confermato il sindaco uscente anche a Reggio Calabria, dove il candidato del centrosinistra Giuseppe Falcomatà ha prevalso con il 58,4% dei voti. Una amministrazione comunale, quella di Matera, è stata conquistata dal M5S con Domenico Bennardi al 68%. Un altro candidato dei “grillini” era in corsa ad Andria, dove invece ha vinto la candidata del centrosinistra Giovanna Bruno. Vanno al centrosinistra anche Bolzano e Chieti, dove si è assistito al ribaltone rispetto ai risultati del primo turno. In generale in tutti i comuni nei quali si è votato la percentuale dei votanti è stata minore di quella del primo turno.

Ultime notizie, La bozza del nuovo Dpcm

Dovrebbe arrivare il 7 ottobre il nuovo dpcm, con la bozza che sarà discussa nella riunione del Consiglio dei Ministri che si svolge stasera. Secondo le indiscrezioni tornerà l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto, che è già in vigore in alcune regioni italiane. Escluso invece il ricorso ad un nuovo lockdown totale, mentre ci saranno limitazioni al numero delle persone che potranno partecipare a eventi privati come matrimoni, funerali e feste. Dopo la diffusione delle indiscrezioni alcuni presidenti di regione hanno immediatamente parlato di un passo indietro. Tra questi anche Toti, mentre Zingaretti, governatore del Lazio, spera che non ci siamo provvedimenti restrittivi nei confronti dei locali pubblici. Presso la Protezione Civile è tornato attivo il Comitato operativo che aveva affrontato l’emergenza Covid 19 nei primi mesi della pandemia.

Ultime notizie, il virus spaventa sia Parigi che Londra

La situazione negli altri paesi europei è certamente più complicata di quella italiana. In Gran Bretagna si è verificato un vero e proprio boom dei contagi, ed anche alla Commissione Europea se ne sono registrati 159 con la Von der Leyen che è in autoisolamento. Provvedimenti drastici anche in Francia con i bar che dovranno restare chiusi per i prossimi 15 giorni, mentre potranno restare aperti i ristoranti.



