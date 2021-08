Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: i talebani “Basta nemici ma torna Sharia” (18 agosto)

Nelle ultime notizie di oggi, dopo la conquista della capitale Kabul e del potere in Afghanistan, i capi dei talebani hanno tenuto la prima conferenza stampa ufficiale. Tra le varie dichiarazioni anche quella che non saranno effettuate vendette e che a governare il paese potranno anche essere chiamate delle donne, nel rispetto della legge della Sharia. “Dopo 20 anni di lotte abbiamo liberato l’Afghanistan ed espulso gli stranieri – ha detto il portavoce Zabihullah Mujahid davanti alle telecamere -. Vogliamo assicurarci che l’Afghanistan non sia più un campo di battaglia. Abbiamo perdonato tutti coloro che hanno combattuto contro di noi. Le animosità sono finite. Non vogliamo nemici esterni o interni”, ha assicurato.

Secondo quanto detto dal portavoce, l’Afghanistan non sarà più un centro per la coltivazione del papavero da oppio o per il business della droga. Ha poi aggiunto che il nuovo governo avrà bisogno del sostegno internazionale per promuovere un’alternativa alla coltivazione del papavero. E rispondendo ad una domanda sul rischio che l’Afghanistan di asilo ai terroristi di al Qaeda, il portavoce Mujahid ha detto: “Il suolo afghano non sarà utilizzato contro nessuno, possiamo assicurarlo”. Sulle donne ha invece detto: “Ci impegniamo per i diritti delle donne all’interno della Sharia. Lavoreranno fianco a fianco con noi. Non ci saranno discriminazioni”. Intanto il presidente del Consiglio Mario Draghi ha detto che gli obiettivi europei sono due: accoglienza e attenzione alle possibili infiltrazioni terroristiche.

Ultime notizie, coronavirus: i casi Sicilia e Sardegna

I dati diramati dal Ministero della Salute e relativi al coronavirus nella giornata di oggi indicano un vistoso aumento nel numero dei tamponi, che sono stati 238.073, con i nuovi casi che sono stati 5.237, mentre i decessi sono stati 54. Con questi numeri il tasso di positività è oggi del 2,2%. Per quanto riguarda i ricoveri in ospedale, aumentano sia le terapie intensive, che vedono ora la presenza di 423 pazienti, che i reparti ordinari che sono 3,472, con incrementi che sono stati rispettivamente di 19 e di 138 unità.

Continuano ad aumentare i numeri relativi al covid nella regione Sicilia, che oggi vede anche un incremento dei ricoveri che porta le percentuali oltre quelle minime previste per la zona gialla. Per quanto riguarda le terapie intensive i ricoverati sono 77, con un tasso del 10,2% rispetto ai posti letto disponibili, mentre nei reparti ordinari sono 607, con un tasso del 16,7%. La zona gialla scatta con percentuali superiori rispettivamente al 10% ed al 15%, per cui nella prossima riunione della cabina di regia dovrebbe essere certificato il passaggio in giallo dal prossimo lunedì 23 agosto. Intanto le strutture turistiche siciliane fanno registrare il tutto esaurito. Una situazione che è anche in parte responsabile dell’aumento dei casi, secondo quanto dichiarato dal governatore della Regione, Musumeci. La Sardegna oltrepassa la soglia massima del 10% prevista dai nuovi parametri per le terapie intensive portandosi all’11% (+1%) secondo i dati rilevati dall’Agenas.

Ultime notizie, tentato incendio alla tenuta presidenziale di Castelporziano

Un tentativo di appiccare il fuoco alla tenuta presidenziale di Castelporziano è stato sventato dopo le segnalazioni di cittadini che hanno avvisato i vigili del fuoco di Pomezia. Le micce incendiarie sono state lanciate oltre il muro di cinta nelle prime ore della mattinata ed hanno provocato l’incendio di alcuni arbusti e di parte della macchia mediterranea. L’intervento delle squadre dei pompieri ha permesso di limitare i danni.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ringraziato pubblicamente i cittadini che hanno dato l’allarme e le squadre di soccorso dei vigili del fuoco: grazie al loro intervento tempestivo sono state evitate gravissime conseguenze. Mattarella ha ribadito la sua condanna per atti di criminalità che colpiscono la comunità civile.

Ultime notizie, a Pompei scoperta tomba unica

Una tomba particolarissima, a recinto, con una facciata decorata da piante verdi su fondo blu e una camera per l’inumazione in un periodo in cui nella città i corpi degli adulti venivano sempre incenerati. Ma anche un’iscrizione marmorea dalla quale arriva la prima conferma che nei teatri della colonia romana, almeno negli ultimi decenni prima dell’eruzione del 79 d.C, si recitava pure in lingua greca. E’ ancora una volta una storia affascinante e piena di mistero quella che arriva dall’ultima straordinaria scoperta del Parco Archeologico di Pompei, riportata alla luce grazie ad una campagna di scavi condotta insieme con l’Università Europea di Valencia.

Un ritrovamento sul quale è al lavoro un team interdisciplinare di esperti e da cui ci si aspetta tantissimo – sottolineano unanimi il direttore del Parco Gabriel Zuchtriegel e Llorenç Alapont dell’Università di Valencia – anche per le condizioni di conservazione del defunto, che appare in parte mummificato, la testa ricoperta di capelli bianchi, un orecchio parzialmente conservato, così come piccole porzioni del tessuto che lo avvolgeva. “Uno degli scheletri meglio conservati della città antica”, anticipa all’Ansa Zuchtriegel. “Pompei non smette di stupire e si conferma una storia di riscatto, un modello internazionale, un luogo in cui si è tornati a fare ricerca e nuovi scavi” applaude il ministro della cultura Dario Franceschini, ringraziando “le tante professionalità dei beni culturali che con il loro lavoro non smettono di regalare al mondo risultati straordinari che sono motivo di orgoglio per l’Italia”.



