Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, i tumori calano in Italia (25 settembre)

Per la prima volta si è registrato un calo delle diagnosi di tumore in Italia, circa duemila casi in meno rispetto allo scorso anno. Il merito è da attribuire al miglioramento delle terapie e ai programmi di prevenzione, secondo quanto riportato dall’Aiom (Associazione italiana oncologia medica). I tre polmoni più frequenti tra la popolazione italiana sono il tumore al seno, al colon-retto e ai polmoni.

Ultime notizie, Migranti, Russia e tasse: tutti contro tutti

L’intesa di Malta è stata aspramente criticata da Matteo Salvini. Il leader della Lega Nord ha usato il termine sòla per definire l’accordo raggiunto dal ministro degli Interni Luciana Lamorgese con Francia, Germania e Malta. Non è tardata ad arrivare la replica da New York del Presidente del Consiglio. Giuseppe Conte ha prima affermato di rispettare le opinioni altrui, invitando poi Salvini a non essere geloso del traguardo appena raggiunto. Dopo poco, il premier italiano ha ribadito l’intenzione di verificare nuovamente la questione relativa al Russiagate, che coinvolge direttamente l’ex alleato del governo.

Ultime notizie, Scacco a Johnson: ‘Riaprire le Camere’

Nuovo colpo di scena in Inghilterra. La Corte Suprema ha definito illegale la chiusura del Parlamento voluta dal primo ministro Boris Johnson, ordinando la riapertura immediata della Camera dei Comuni e della Camera dei Lord. Intanto l’opposizione non si accontenta e chiede le dimissioni di Johnson. La ripresa dei lavori del Parlamento inglese è attesa per la giornata di domani, mercoledì 25 settembre, come annunciato da Bercow, speaker della Camera dei Comuni.

Ultime notizie Trump, ironia su Greta

Donald Trump è intervenuto oggi all’Assemblea dell’Onu. Durante il suo dirscorso, il Presidente degli Stati Uniti d’America non ha mai affrontato la problematica del clima. Riguardo a Greta Thunberg, Trump si è limitato a condividere un articolo relativo alla giovanissima attivista svedese di 16 anni dicendo con tono sarcastico che la ragazza appare molto felice.

Ultime notizie, aiuto al suicidio: arriva la sentenza

Ancora un nulla di fatto. Può essere riassunta così la giornata che avrebbe dovuto portare la Corte Costituzionale a prendere una decisione sulla punibilità o meno dell’aiuto al suicidio. Dopo otto ore di camera di consiglio, i giudici si sono concessi un’altra giornata, posticipando la decisione a domani, mercoledì 25 settembre.

Ultime notizie Favino-Buscetta in corsa per gli Oscar

‘Il Traditore’ è stato scelto per concorrere al premio di miglior film straniero. La pellicola girata dal regista Marco Bellocchio e che ha nell’attore Pierfrancesco Favino la star assoluta (nel ruolo del pentito di mafia Tommaso Buscetta) ha ricevuto la candidatura dalla commissione dell’Anica, battendo la concorrenza di altri undici film italiani. ‘Il Traditore’ nell’ultima cerimonia dei Nastri d’argento è riuscito a monopolizzare la serata conquistando sette premi, tra cui quello assegnato a Luigi Lo Cascio in qualità di miglior attore non protagonista.

