Ultime notizie/ Ultim’ora, oggi il Cdm: green pass illimitato e nuove regole scuola

E’ atteso nella giornata di oggi un nuovo consiglio dei ministri inerente le regole anti covid. Si parlerà in particolare della revisione delle regole a scuola e precisamente delle quarantene, che potrebbero essere ulteriormente ridotte dopo “i tagli” di fine dicembre. Inoltre, si discuterà anche della durata del green pass, che sembrerebbe pronto a divenire illimitato ma solo per chi ha fatto la terza dose, il booster. Intanto, nella giornata di lunedì il Cdm ha prorogato di altri dieci giorni l’utilizzo obbligatorio delle mascherine all’aperto, nonché la chiusura delle discoteche (fino al 10 febbraio). Da ieri, invece, sono state introdotte le nuove regole, con la scadenza del green pass dopo 6 mesi e l’obbligo di presentare il passaporto vaccinale per entrare ad esempio in banca ma anche in posta.

Ultime notizie, la morte di Maurizio Zamparini e Tito Stagno

Doppio lutto nella giornata di ieri a cominciare da quello di Maurizio Zamparini, ex presidente di Palermo e Venezia, deceduto in una clinica all’età di 80 anni. Zamparini era ricoverato da giorni dopo l’aggravarsi delle condizioni fisiche a seguito di una peritonite fatta a dicembre scorso, e ieri ha purtroppo esalato l’ultimo respiro. Sempre nella giornata di ieri è morto anche lo storico giornalista della Rai Tito Stagno, a 92 anni. Moltissimi i lavori svolti in carriera, ma il suo nome, come ha ricordato anche l’agenzia Ansa, resterà per sempre legato alla sera del 20 luglio del 1969, quando raccontò in diretta televisiva lo sbarco sulla Luna.

Ultime notizie, rinviata udienza di Patrik Zaki

Era attesa nella giornata l’udienza decisiva riguardante il processo dello studente egiziano dell’università di Bologna, Patrick Zaki, ma il tutto è stato aggiornato al prossimo 6 aprile, così come riferito dal ragazzo ai microfoni dell’agenzia Ansa. Zaki, che è stato in carcere per 22 mesi in Egitto prima della liberazione dello scorso dicembre, rischia una condanna di altri 5 anni di galera, in quanto accusato della diffusione di notizie false. Bisognerà quindi attendere ancora un paio di mesi prima di conoscere come sarà la parola fine sulla vicenda, nel frattempo lo stesso studente dell’ateneo feliseno aveva rilasciato alcune dichiarazioni sempre all’Ansa, in cui si era detto ottimista circa la sentenza, prospettando quindi una sua liberazione. La speranza, ovviamente, è che l’esito rispecchi a pieno il sentimento di Patrick Zaki che è poi lo stesso di tutta Italia.

Ultime notizie, 15enne di Reggio Emilia arrestato con l’accusa di violenza sessuale

E’ stato arrestato un 15enne di Reggio Emilia nella giornata di ieri, accusato di aver violentato una sua coetanea. Secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa citando la stampa locale, il giovane sarebbe ora ai domiciliari, e assieme a lui sarebbero finiti sotto indagine altri due minorenni che avrebbero avuto dei rapporti con la stessa ragazza. I fatti, secondo quanto raccolto, risalgono a venerdì mattina quando cinque ragazzi, tre ragazzi e due ragazze, hanno deciso di comprare delle bevande alcoliche e recarsi nell’appartamento dei genitori dell’arrestato per un festino, e in quell’occasione una ragazza ubriaca sarebbe rimasta sola con i tre compagni, e il trio avrebbe abusato di lei. Subito dopo, la giovane, sotto choc, ha denunciato il tutto ai carabinieri.

Ultime notizie, il bollettino di ieri del coronavirus

Il bollettino di ieri del covid 19 porta ancora notizie positive con il calo del tasso di positività che oggi si è attestato al 10,6% con 1.246.987 tamponi effettuati, a fronte dei quali i nuovi casi sono stati 133.142, mentre è cresciuto notevolmente il numero delle guarigioni, oggi 248.971. Cresce invece il numero dei decessi, oggi 427, e calano sia il numero dei pazienti ricoverati nelle aree mediche, con 40 unità in meno rispetto al giorno precedente, e nelle terapie intensive, 35 unità in meno. Ad oggi il numero totale dei contagi è di 11.116.422, mentre il numero delle persone attualmente positive è sceso a 2.476.514.

Ultime notizie, in Sardegna ucciso un pastore con un colpo di fucile

Nelle campagne di Gesturi, nella zona sud orientale della Sardegna un uomo è stato assassinato con una fucilata. Le indagini sull’omicidio sono condotte dai carabinieri della località sarda. La vittima, si chiamava Matteo Murgia ed aveva 40 anni di età ed al momento dell’omicidio si trovava in un ovile. Finora il movente dell’uccisione non è ancora noto e le forze dell’ordine stanno verificando la vita privata del pastore per cercare di scoprire le cause di quanto accaduto.

Ultime notizie, a Raffadali un poliziotto ha ucciso il figlio 24enne in piazza

A Raffadali, località in provincia di Agrigento, ieri mattina poco prima di mezzogiorno un ragazzo di 24 anni è stato ucciso con 15 colpi di pistola. L’omicidio è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza e i carabinieri hanno cercato il colpevole, scoprendo poco dopo che si trattava di un poliziotto, il padre della vittima. La causa dell’omicidio è da ricercarsi nelle continue liti che si verificavano tra i due. Il poliziotto, Gaetano Rampello, operava presso il reparto della Mobile di Catania come assistente capo.



