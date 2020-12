Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, il Covid muta: è più aggressivo (20 Dicembre)

Ultime notizie: il bollettino coronavirus di ieri ha fatto registrare 16.308 nuovi casi, con 176.185 tamponi eseguiti e quindi calo dell’indice di positività al 9,2%, mentre i decessi sono stati 553. In totale dall’inizio della pandemia i casi di coronavirus in Italia sono stati 1.938.083, mentre il numero totale delle vittime è di 68.447. I pazienti attualmente ricoverati in rianimazione sono 2.784, con una diminuzione di pazienti 35 unità rispetto al giorno precedente. Diminuzione di 405 unità anche nei reparti ordinari, dove oggi si trovano ricoverate 25.364 persone. Il totale delle persone positive scende a 620.166 con i dimessi nella giornata di sabato che sono 23.384. Cala di 7.192 persone anche il numero degli isolamenti a domicilio. Il Veneto si conferma regione più colpita con 3.834 nuovi casi, seguito dalla Lombardia, a quota 1994, dall’Emilia Romagna con 1641 e dal Lazio con 1.410.

Una nuova variante del coronavirus, giudicata fino al 70% più contagiosa di quella originaria, tiene in apprensione l’Inghilterra e il mondo intero. Proprio la scoperta di questa variante, sempre più diffusa, ha portato il governo di Boris Johnson a varare un duro lockdown a Londra e nella zona sud-est del Paese. Il premier inglese ha dichiarato sabato: “Con il cuore pesante devo annunciare che non possiamo avere il Natale che avevamo programmato”. A Natale non si potranno ricevere ospiti in casa propria e tutte le attività “non essenziali” dovranno rimanere chiuse. Chris Whitty, a capo dell’autorità sanitaria in Inghilterra, ha precisato che non è ancora chiaro se questa nuova variante risulti più letale e se metta a rischio anche l’efficacia dei vaccini.

Virginia Raggi è stata assolta in appello nell’ambito del processo sull’inchiesta nomine. Dopo la lettura della sentenza, come riportato dall’Ansa, la sindaca di Roma ha dichiarato:”Questa è una mia vittoria, del mio staff, delle persone che mi sono state a fianco in questi quattro lunghi anni di solitudine politica ma non umana. Credo che debbano riflettere in tanti, anche e soprattutto, all’interno del M5s. Ora è troppo facile voler provare a salire sul carro del vincitore con parole di circostanza dopo anni di silenzio. Chi ha la coscienza a posto non si offenda per queste parole ma tanti altri, almeno oggi, abbiano la decenza di tacere”. Esulta anche Luigi Di Maio: “Oggi Virginia Raggi è stata assolta. Ancora una volta. Continua a resistere grande donna, il MoVimento 5 Stelle resiste insieme a te”.



