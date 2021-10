Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: il deputato dei Tory David Arness ucciso a coltellate

I dati di ieri del coronavirus in Italia sono di 2.732 nuovi casi e 42 decessi, con un leggero aumento per entrambe le voci rispetto ai 2.668 casi e 40 decessi registrati ieri. Oggi c’è stato un notevole aumento dei tamponi eseguiti, 506.043 in totale, che hanno portato ad una discesa del tasso di positività allo 0,53%. La diminuzione dei ricoveri è statasi 2 unità per le terapie intensive e di 34 unità per i ricoveri ordinari. Con l’incremento dei guariti che è stato pari a 3.533 persone, il totale degli attualmente positivi scende a 78.522. Intanto al Ministero della Salute si sta valutando la possibilità di assegnare il green pass anche alle persone che si sono vaccinate con Sputnik, Sinovac e Sinopharm.

Notte della Luna 2021, diretta video streaming/ Orario osservazione e missioni Nasa

Ultime notizie, ancora morti sul lavoro

Anche nella giornata di ieri gli incidenti sul lavoro in Italia hanno causato la morte di 3 persone, mentre un quarto è rimasto gravemente ferito. Una situazione che si sta sempre più aggravando ed alla quale è necessario porre rimedio, come ha detto anche il Premier Draghi. A Barletta un 60enne è stato ucciso travolto da una pala meccanica, mentre in provincia di Modena un agricoltore è morto incastrato in un macchinario. Infine e Sassari, un uomo è deceduto a causa dello schiacciamento da parte di un muletto. Il quarto uomo, ferito molto gravemente, è stato invece folgorato all’interno di una cabina elettrica in provincia di Milano.

Terremoto oggi Bologna M 2.0/ Ingv ultime notizie, trema anche Macerata

Ultime notizie, nel Regno Unito accoltellato il deputato David Arness

Sir David Arness, un deputato conservatore, è morto dopo essere stato accoltellato mentre si trovava all’interno di una chiesa, quella di Leigh-on-Sea, nella sua circoscrizione dell’Essex. L’aggressore è stato arrestato immediatamente dalla polizia ma ancora non si conosce il movente, anche se le forze dell’ordine hanno fatto sapere che si sta indagando sulla matrice del terrorismo islamico. Un episodio che ha fatto immediatamente tornare alla mente la tragedia di Jo Cox, una parlamentare del partito laburista che venne uccisa alcune settimane prima del volto referendario sulla Brexit. Anche nel caso del deputato conservatore, come in quello di Jo Cox, sono pervenuti messaggi di solidarietà da parte di tutti gli schieramenti.

Bollettino vaccini covid oggi 16 ottobre/ 87.3 mln di somministrazioni, 80.9% immuni

Ultime notizie, le manifestazioni dei no Green Pass non bloccano l’Italia

Come ampiamente previsto, nel giorno dell’entrata in vigore del decreto con l’obbligo di green pass per accedere ai luoghi di lavoro, in tutta Italia si sono svolte manifestazioni di protesta che non hanno avuto però una regia unica, ma si è trattato di iniziative diffuse e diverse da un luogo di lavoro all’altro. Intanto l’Arma dei Carabinieri ha vietato di dormire all’interno delle caserme a chi non ha il green pass. Tra le città dove si sono svolte le manifestazioni, la più grande è stata quella di Trieste, con il blocco del porto, poi Genova, Ancona, Milano, Firenze, Cagliari ed altre. A Roma c’è particolare attenzione dopo i fatti di sabato scorso e una manifestazione pomeridiana che doveva svolgersi presso la Bocca della Verità, si terrà invece al Circo Massimo, con spazi maggiori a disposizione.

Ultime notizie, omicidio-suicidio a Montesilvano

Due 50enni di Montesilvano sono stati trovati morti nella loro casa. La coppia aveva un bambino di 10 anni che al momento della tragedia, nella mattinata di ieri, si trovava a scuola ed ora si trova in affidamento presso i servizi sociali. I due deceduti sono rumeni, ma abitavano in Italia ormai da oltre 15 anni e fino a questo momento non si erano mai registrati problemi. Una vicina di casa ha riferito di aver sentito molte urla e un lungo litigio, prima del silenzio totale. Sia la donna che l’uomo hanno sul corpo una serie di tagli, ma non è stata chiarita la dinamica della vicenda e chi sia morto per primo. I corpi sono stati rinvenuti all’interno della cucina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA