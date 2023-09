Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi in Russia per “colloqui su sicurezza”

Il Ministro degli Esteri cinese Wang Li, secondo le ultime notizie riportate da Ansa, è arrivato questa mattina in Russia, dove rimarrà fino a giovedì. La visita è stata programmata per avere dei colloqui sulla sicurezza con il Paese di Vladimir Putin. Essa è stata confermata anche da un comunicato pubblicato sul sito del Governo di Pechino.

“Su invito di Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Wang Yi si recherà in Russia per tenere il 18/o ciclo delle Consultazioni sino-russe sulla sicurezza strategica (Sscc) dal 18 al 21 settembre”, questo quanto si legge. Nelle scorse settimane c’erano stati dei colloqui telefonici che avevano escluso un allontanamento tra i due Paesi. L’ultimo incontro tra le parti, invece, risaliva a febbraio, quando le relazioni erano state definite “ottime”.

Ultime notizie: trovato un cadavere sui binari alla stazione Termini

Il cadavere di un sessantaquattrenne di origini ghanesi con regolare permesso di soggiorno è stato trovato sui binari del treno alla stazione Termini di Roma nelle scorse ore. Secondo le prime ipotesi formulate dal personale delle ferrovie, l’uomo potrebbe essere stato investito.

Il rinvenimento ha provocato immediatamente il rallentamento della circolazione ferroviaria e la sospensione di arrivi e partenze nella zona dello snodo ferroviario romano, in particolare tra i binari 6 e 10. La circolazione regolare è ripresa dopo l’effettuazione dei necessari rilievi sulla scena. Questo ha portato a ritardi fino a due ore ed alla cancellazione di alcuni treni.

Ultime notizie: oggi sciopero dei mezzi pubblici

Scatta a partire da oggi in Italia lo sciopero dei mezzi pubblici che produrrà un lunedì nero in molte città italiane ad iniziare dalla capitale per proseguire con Milano, Firenze, Napoli, Bologna, Torino e molte altre. Bus e tram rimarranno fermi. È da precisare che saranno come sempre presenti fasce di garanzia per gli utenti, ma è inevitabile che ci saranno dei disagi.

Lo sciopero durerà 24 ore in città come Roma e Genova, con le linee notturne che sono state completamente soppresse. In altre come Brescia, Trento e Lecce, invece, si ci fermerà soltanto per alcune ore. L’iniziativa è stata indetta da diverse sigle sindacali come Cub trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato, Adl Cobas e Faisa Confail con la richiesta di un aumento di 300 euro mensili e la riduzione delle ore di lavoro.

Ultime notizie: grave incidente aereo in Brasile con 14 morti

Un aereo che trasportava un gruppo di turisti in Amazzonia è precipitato per cause ancora da stabilire. Le 14 persone che erano a bordo, di cui 2 erano membri dell’equipaggio, sono morte a causa dello schianto. Le autorità locali hanno confermato che non ci sono sopravvissuti. Il velivolo era decollato da Manaus, con arrivo previsto a Barcelos, dove i presenti avrebbero dovuto partecipare ad una battuta di pesca.

La causa dell’incidente potrebbe essere causata dalle forti piogge che erano in corso nella zona e che hanno reso la visibilità molto scarsa. Sembra che il pilota abbia inavvertitamente iniziato ad atterrare quando era già a metà pista. La lunghezza di quest’ultima non sarebbe dunque stata sufficiente per delle operazioni in sicurezza.

Ultime notizie: Sainz vince il GP di Singapore

Dopo oltre un anno la Ferrari è tornata a vincere un Gran Premio di Formula Uno, interrompendo lo strapotere della Red Bull e di Max Verstappen. A salire sul gradino più alto del podio sul circuito cittadino di Singapore è stato Carlos Sainz, che ha così chiuso alla grande un weekend motoristico che lo avevo visto anche conquistare la pole. Un risultato di prestigio sia per lui che per il suo team, che bissa il terzo posto ottenuto nell’ultimo GP d’Italia a Monza.

Questa volta le due Red Bull, dominatrici del campionato, non hanno mai messo in pericolo la leadership ferrarista, ma Sainz si è dovuto difendere sia dalle McLaren che dalle Mercedes con Norris ed Hamilton che si sono piazzati rispettivamente secondo e terzo a pochissima distanza. Leclerc, che partiva in terza posizione in griglia, e che per diversi giri ha occupato il secondo posto, si è classificato quarto, mentre Russell, altro grande protagonista della gara, ha sbattuto a muro proprio nel corso dell’ultimo giro di pista.











