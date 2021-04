ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: il punto sul piano vaccinale (9 aprile)

Il bollettino relativo al coronavirus ha visto un aumento di circa 22mila tamponi eseguiti, con 17.221 nuovi casi di contagio ed il tasso di positività che è tornato ad aumentare seppure modestamente portandosi al 4,7%. I decessi registrati nella giornata sono 487, in calo rispetto al numero che risentiva di alcuni decessi non registrati nei giorni precedenti. Rispetto alla settimana scorsa il dato generale dei nuovi contagi conferma la discesa dati i 23.649 nuovi casi di giovedì scorso. Il dato totale dei morti sale a quota 112.861. continuano i cali anche dal punto di vista dei ricoveri, con 20 pazienti in meno nelle terapie intensive e 465 in meno nei reparti ordinari. I numeri attuali di questi ricoveri sono dunque scesi a 3,993 e 28,851.

Ultime notizie, le vaccinazioni in Italia

Il dato di somministrazione dei vacci a livello nazionale parla di 11.850.555 di dosi distribuite, che rappresentano la percentuale del 76,1% rispetto alle dosi ricevute. In dettaglio, si parla di circa 10 milioni e 250mila dosi di Pfizer, 4 milioni di dosi di Astrazeneca e 1 milione e 300 mila di Moderna. Su base regionale i risultati migliori sono stati quelli della Valle d’Aosta con l’87,4% delle somministrazioni, davanti a Veneto, Provincia di Bolzano e Toscana. Mentre al contrario la regione con la percentuale più bassa di vaccini somministrati è la Calabria, con il suo 67,6%, preceduta da Sardegna e Puglia.

Ultime notizie, la conferenza stampa di Mario Draghi

Nella conferenza stampa, la terza dal suo insediamento come capo del governo, il Premier ha parlato ancora una volta delle vaccinazioni ribadendo che le priorità sono quelle delle vaccinazioni agli over 75. Draghi ha anche parlato delle riaperture dicendo che vuole farlo “in sicurezza”, ma che non è stata ancora definita una data precisa. Sempre relativamente alle vaccinazioni il Premier ha dichiarato che la riapertura sarà più facile per quelle regioni che sono attualmente più avanti con la somministrazione del vaccino alle persone più fragili. Come sempre Draghi ha legato le possibili riaperture all’andamento dell’epidemia.

Ultime notizie, al via i bonifici per i ristori

L’agenzia delle Entrate ha comunicato che i primi 600 mila bonifici per un totale di 1,9 miliardi di euro sono stati messi in pagamento. Si tratta di ristori relativi al decreto sostegni e riguardano le domande che sono state presentate in questo mese di Aprile. Secondo la stessa Agenzia, le domande presentate dalle imprese hanno già raggiunto quota 1 milione.

Ultime notizie, le ipotesi per il nuovo decreto sostegni

Il nuovo decreto per sostenere l’economia italiana in grave difficoltà è allo studio del governo e si parla di un nuovo scostamento di bilancio di almeno 30 miliardi di euro, a cui si dovrebbero aggiungere misure come il prolungamento delle “moratorie” riguardanti sia il pagamento dell’IMU che gli affitti. L’indicazione di massima è arrivata da parte della ragioneria dello Stato che non ha però ancora deciso ufficialmente e lo farà nel corso dei prossimi 10 giorni.

Ultime notizie, Salvini chiede riaperture in alcune regioni

Il leader della lega, Matteo Salvini ripropone le sue richieste di aperture su base regionale, legandole alla sicurezza. La richiesta al Premier Draghi, effettuata nel corso del colloquio che si è tenuto nel pomeriggio, riguarda almeno 6 regioni che dovrebbero tornare ad aprire nella seconda metà del mese visti i buoni dati del contagio.



