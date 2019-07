ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: il saluto a Cerciello Rega (30 luglio)

A Somma Vesuviana ultimo commosso saluto al Vice Brigadiere Mario Cercello Rega ucciso a Roma. In una chiesa gremita di colleghi e gente comune nonché delle più alte cariche dello Stato. L’Ordinario Militare: ‘Dolore straziante, è arrivato il momento di dire basta e non dover più piangere coloro che sono i servitori dello Stato’. Il Generale Nistri sulle polemiche: ‘Evitiamo di infliggere la dodicesima coltellata’.

Via libera per lo sbarco di sedici minorenni dalla nave della Guardia Costiera ormeggiata ad Augusta in Sicilia. A bordo della Gregoretti restano un centinaio di migranti. Dalla Germania arriva la prima disponibilità ad accoglierne alcuni come chiesto dal Governo italiano agli altri Paesi dell’Unione Europea. L’obiettivo è quello di arrivare a una redistribuzione completa, condizione per la quale l’Italia ha accentato di acconsentire allo sbarco.

Sulla TAV il vicepremier Di Maio parte all’attacco: ‘La Lega vuole approvarla usufruendo dei voti del Partito Democratico’ e sulle autonomie si augura modifiche in Parlamento. Il Carroccio controbatte subito: ‘L’Italia per crescere ha bisogno di sì’. Nel frattempo i Sindacati a Palazzo Chigi chiedono maggiori investimenti a sostegno del Mezzogiorno, trovando il parere positivo del Presidente del Consiglio Conte che in merito ha affermato: ‘La crescita del Sud farebbe da traino per tutto il Paese’.

Orrore in Germania: una donna e il figlioletto di otto anni sono stati spinti sotto un treno presso la stazione di Francoforte. Il bimbo purtroppo non ce l’ha fatta ed è morto, la madre invece si è salvata. A compiere il folle gesto è stato un uomo di origini eritree che non aveva alcun legame con le vittime. La settimana scorsa era avvenuto un caso simile in Renania e l’opinione pubblica tedesca rilancia l’allarme sicurezza.

Parla dallo spazio Luca Parmitano, Comandante della Stazione Spaziale Internazionale. ‘Da quassù’, ha dichiarato l’astronauta italiano, ‘vedo tutta la sofferenza della Terra per i cambiamenti climatici.’ Ma Parmitano nelle sue dichiarazioni riesce anche a scherzare: ‘La cosa a cui è più difficile abituarsi quando ci si trova per così lungo tempo nello spazio? La mancanza di un buon caffè.’.

Sorteggiato il calendario della Serie A 2019/20: match clou della prima giornata Fiorentina-Napoli, mentre la Juventus campione d’Italia esordirà a Parma, l’Inter ospiterà invece il Lecce. Per il Milan prima giornata a Udine, scontro incrociato tra romane e genovesi con Sampdoria-Lazio e Roma-Genoa. Secondo turno di fuoco con Juventus-Napoli all’Allianz Stadium che sa già di match Scudetto e il derby della Capitale, Lazio-Roma, mai così presto in calendario.



