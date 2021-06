ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Ilva, condanne per Fabio e Nicola Riva (1 giugno)

Continua a calare il numero dei nuovi contagi, che sono stati 1820 , con il tasso di positività che, a causa della diminuzione dei tamponi effettuati, 86.977, è risalito al 2,1%. Risale anche il numero dei decessi che sono stati 82 contro i 44 di domenica, con il totale che va a 126.128. Per quanto riguarda il numero delle persone ricoverate, cala di 109 unità il numero dei reparti ordinari, che scende così a 6.482, e di 28 unità quello dei ricoverati in terapia intensiva, -28 rispetto a domenica e totale di 1.033. Per trovare un giorno con i nuovi contagi sotto quota 2mila bisogna risalire allo scorso mese di settembre 2020. Il numero dei guariti è di 6.358 persone con il totale dei positivi che arriva a 233.674 unità. A livello regionale la Campania con 284 ne ha fatto registrare il maggior numero, seguita dalla Sicilia con 258, dal Lazio con 251 e dall’Emilia Romagna con 188.

Ultime notizie, il processo per l’Ilva di Taranto

Al processo presso la Corte d’Assise di Taranto, relativo al disastro ambientale dell’ex Ilva, sono arrivate sentenze di condanna pesanti per Fabio e Nicola Riva, rispettivamente 22 e 30 anni. I due fratelli erano proprietari dello stabilimento siderurgico di Taranto. Insieme a loro sono stati condannati, nell’ambito del processo chiamato “Ambiente svenduto” anche altre persone, tra le quali l’ex governatore Nicola Vendola, che ha avuto 3 anni e mezzo per concussione aggravata. Vendola si è difeso accusando e dichiarando “Mi ribello alla giustizia che calpesta la verità”, Oltre alle condanne per gli imputati, il tribunale ha disposto anche la confisca degli impianti.

Ultime notizie, accoltellato un uomo a Roma

Marco Svezia, 53enne di Roma, è stato trovato ucciso a colpi di coltello in casa propria in Via dei Liburni. Insieme a lui c’era il figlio 18enne che è stato trovato in gravi condizioni ma con il coltello in mano. Marco Svezia era da oltre 30anni il portiere del palazzo e gli agenti, che erano stati allertati da un passante, lo hanno trovato nel corridoio della casa, mentre il figlio era semincosciente e date le gravi ferite è stato trasportato al Policlinico. Questo accoltellamento è il terzo che avviene a Roma a cavallo del fine settimana.

Ultime notizie, la nomina dei nuovi cavalieri del Lavoro

Il presidente Mattarella ha nominato 25 nuovi Cavalieri del lavoro tra i quali il presidente della Fiat John Philip Elkann, Rino Rappuoli esponente di una industria farmaceutica toscana, Paolo Gentilini del settore prodotti da forno del Lazio, e Luigi Gubitosi che si occupa di Telecomunicazione, sempre nel Lazio. Le proposte di nomina dei cavalieri del lavoro erano state portate avanti dai ministri Giorgetti e Patuanelli.

Ultime notizie, sciolta la prognosi per Eitan

Una buona notizia per quanto riguarda il disastro della funivia Stresa – Mottarone. Il piccolo Eithan, unico sopravvissuto della strage è stato dichiarato fuori pericolo dai medici dell’ospedale di Torino dove è ricoverato. Oggi dovrebbe lasciare il reparto di terapia intensiva per essere trasferito in un reparto ordinario. Successivamente, come ha dichiarato la psicologa che lo segue insieme alla zia, sarà necessario dirgli la verità sulla tragedia e sulla morte dei genitori, dei bisnonni e del fratellino di due anni, Tom.

Salvini al Santuario di Fatima/ “Consacrato salute degli italiani, gioia ed emozione”

LEGGI ANCHE:

SCIOPERO MEZZI E TRENI 1 GIUGNO/ Stop Trenitalia, Atac-Roma, Atm-Milano: info e orari18enne uccide padre a coltellate, poi si ferisce/ Roma, lite per soldi e droga?

© RIPRODUZIONE RISERVATA