ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: impennata di contagi in Sudamerica (13 giugno)

In America Latina nelle ultime 24 ore la pandemia da Covid 19 ha subito una improvvisa impennata, con un numero giornaliero di contagi variante tra i 25 mila ed i 45 mila, mentre il numero dei decessi ha superato quota 1600. L'agenzia Afp riferisce che il Sudamerica avrebbe superato la soglia del milione e mezzo i contagi da coronavirus dall'inizio della pandemia. Solo negli ultimi quattro giorni c'è stato un impressionante aumento di 100 mila contagi. Circa 600 volontari hanno scavato 1600 fosse, con altrettante croci per simboleggiare la fine dell'America Latina. Il popolo latino americano ha chiesto al governo un maggiore impegno nella lotta alla pandemia. A causa della diffusione del virus c'è stato l'annullamento di significativi appuntamenti politici ed elettorali. I casi più evidenti sono stati il Cile e la Bolivia. Di fronte ai numerosi contagi da Covid 19 il governo ha imposto lo stato di emergenza, ordinando nuovamente un rigido lockdown nelle zone più colpite dal virus.

ULTIME NOTIZIE YEMEN, AUMENTA LA MORTALITA' DA COVID-19 Il tasso di mortalità per Covid 19 nello Yemen è in costante aumento. Lo ha riferito la Cnn, puntualizzando che a fine maggio le autorità sanitarie hanno registrato oltre 950 morti, quasi il doppio delle persone contagiate nel mese di aprile. L'emergenza sanitaria nello Yemen non è dato solo dalla diffusione del coronavirus, ma anche da un focolaio di un virus chiamato Chikungunya, che viene velocemente trasmesso dalle zanzare. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute sono oltre 100 mila i casi noti di colera in tutto il Paese. Il governo ha affermato alla stampa che lo Yemen sta affrontato un collasso economico senza precedenti. Il primo ministro Maeen Abdulmalik Saeed ha imposto un lockdown per tre settimane per contenere la diffusione dei due virus. Saranno aperti solamente le attività considerate essenziali, supermercati e ipermercati, nel rispetto delle misure di contenimento.

ULTIME NOTIZIE TURCHIA, STOP QUARANTENA PER CHI PROVIENE DALL’ESTERO

La Turchia ha posto fine alla quarantena per coloro che arrivano dall’estero. A partire dal 19 giugno, i voli per l’Europa, Medio Oriente, Stati Uniti, Cina, Corea del Nord e Sud verranno riaperti. Lo ha reso noto la compagnia di bandiera Turkish Airlines, mentre a partire dal 24 si potrà atterrare a Los Angeles, Hong Kong e Seul. Da Domani i voli diretti in Germania e in altre destinazioni europee verranno aperti nuovamente. Lo ha comunicato la compagnia Pegasus.

ULTIME NOTIZIE OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI AD AGOSTO A LOURDES

Il primo ente che si muoverà è l’Opera Romana Pellegrinaggi. Dal 24 al 27 agosto i fedeli potranno visitare Lourdes. Parteciperanno al primo viaggio il cardinale vicario Angelo De Donatis e il presidente dell’Orp mons. Remo Chiavarini. Già programmato il secondo viaggio a settembre per la Terra Santa e ad ottobre a Fatima.

