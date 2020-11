Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, impianti di sci rimarranno chiusi (25 Novembre)

Netto calo della percentuale di positivi di Coronavirus in Italia rispetto ai tamponi effettuati nel bollettino odierno. Nello stesso tempo aumentano in modo sensibile i decessi che oggi sono stati 853. I tamponi effettuati sono stati 189mila, circa 40mila più di ieri, con 23.232 nuovi casi di contagio. Il rapporto è quindi calato al 12,31% dal 15,4% e questo è avvenuto nella quasi totalità delle regioni italiane. Il numero di decessi è il più alto da quando è iniziata la seconda ondata di contagi ed il totale è arrivato a 51.306. La tendenza dei decessi è ancora in salita nonostante la discesa dei nuovi casi e questo ripete quanto successo nella prima ondata della pandemia. Guardando alle varie regioni ancora la Lombardia in testa nel numero dei nuovi contagi, con 4.886, seguita dal Lazio con 2.509 e dall’Emilia Romagna con 2.501 nuovi casi. Quarto posto per il Piemonte con 2.070 nuovi casi. Rezza ha mostrato un cauto ottimismo basandosi sul calo dei nuovi casi, ma continua a raccomandare di tenere alta la guardia difensiva proprio per i segnali negativi che ancora permangono e che avranno bisogno di tempo per cessare. Solo 6 i ricoverati in più nelle terapie intensive e 20.837 le persone guarite.

Ultime notizie, stop allo sci durante le feste, i colloqui tra Conte e Von der Leyen

Il premier Giuseppe Conte cerca un coordinamento a livello europeo sulla chiusura delle piste da sci nel periodo delle feste di Natale e Capodanno. Per questo motivo il Premier ha deciso di confrontarsi con Ursula Von Der Leyden. Intanto anche l’Austria chiede dei ristori da parte dell’UE nel caso si dovesse verificare questa ipotesi di chiusura degli impianti. In pressing sul governo per la riapertura delle piste anche le regioni del nord che basano sulla stagione sciistica buona parte dei loro introiti. Conte resta contrario proprio per evitare che gli assembramenti portino ad una nuova ondata di contagi già dal mese di gennaio e per questo spera in un coordinamento a livello europeo.

Ultime notizie, in Usa inizia la transizione alla Casa Bianca

Quasi un mese dopo le elezioni presidenziali che hanno visto Joe Biden trionfare su Donald Trump, c’è una prima svolta nella transizione tra le due amministrazioni con il team del presidente eletto che riceve “le chiavi” da quello del presidente uscente. L’annuncio di questo passaggio di “chiavi” è arrivato con un messaggio su Twitter, dopo i vari ricorsi denunciati su possibili presunti brogli sono stati respinti. Trump ancora oggi non ammette formalmente la sconfitta e ha dichiarato che i ricorsi contro i risultati di voto continueranno. Intanto Biden sta preparando la sua squadra di governo, con la conferma di alcune delle indiscrezioni che erano circolate nei giorni scorsi. Il nuovo segretario di stato sarà dunque Tony Blinken uno dei fedelissimi del presidente che basa la sua politica su alleanze, multilateralismo e sulla necessità di intervenire nelle aree di crisi. Altri nomi sono quelli di John Kerry che avrà la delega sul clima, di Linda Thomas-Greenfield che sarà l’ambasciatrice presso l’ONU e Alejandro Mayorkas, il primo latino alla testa del servizio dell’Homeland Security, ente che si occupa anche del problema dell’immigrazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA