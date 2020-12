ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: in arrivo la stretta sul Natale (15 dicembre)

Con 103mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore i nuovi contagi registrati sono stati 12.030. Questi i numeri del bollettino che parla di un tasso di positività stabile , con discesa di un solo decimale, 11,6 contro l’11,7 di domenica, e 484 decessi, che portano il numero complessivo dei morti oltre quota 65mila, Cala ancora, seppure in maniera lenta, il numero dei ricoverati in terapia intensiva, – 41, mentre si è avuto un leggero aumento, + 33, dei ricoveri ordinari. Per quanto riguarda i dati regionali, pur calando in assoluto, il Veneto resta la regione più colpita con un incremento di 2.829 casi, mentre la seconda regione è l’Emilia Romagna, con 1,574. Sopra quota 1000 anche Lazio e Campania mentre in Lombardia si è scesi a 945 nuovi casi e in Sicilia a 914. Con questi dati la curva dei contagi torna ai livelli di metà ottobre, quando ebbe inizio la seconda ondata di contagi, che ebbe il suo picco il 13 novembre quando i nuovi casi registrati arrivarono a 40.902. Il Viminale ha reso noto anche il numero dei controlli effettuati nella giornata di domenica, oltre 88mila, con 952 sanzioni comminate e 14 persone denunciate. Per quanto riguarda i controlli sugli esercizi commerciali sono stati 14.343 ed hanno portato all’emissione di 40 multe e alla chiusura di 13 attività,

Ultime notizie, Covid possibile una stretta per le festività natalizie

vertice, durato oltre 3 ore ha impegnato il premier Conte e la maggioranza di governo. misure potrebbero ricalcare il modello che la cancelliera Merkel ha previsto per la Germania, oppure una zona arancione generalizzata e la libertà quindi di spostarsi all’interno del proprio comune di residenza, con i negozi aperti. Queste misure, oltre che per i giorni festivi dovrebbero valere anche per i prefestivi e quindi dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio ed il 5 e 6 gennaio. Dopo quella data la situazione dovrebbe ritornare quella attuale. Questo dovrebbe evitare che si prepari una terza ondata di contagi, ancora più intensa. Un lungo, durato oltreha impegnato il premier Conte e la maggioranza di governo. Si è parlato della possibile stretta nei giorni festivi e prefestivi con delle misure più rigide a livello nazionale. La scelta definitiva non è stata ancora effettuata, ma ci sono forti pressioni da parte del Comitato tecnico Scientifico, anche alla luce delle immagini delle varie città che sono circolate in questi giorni. Lepotrebbero ricalcare il modello che la cancellieraha previsto per la, oppure una zona arancione generalizzata e la libertà quindi di spostarsi all’interno del proprio comune di residenza, con i negozi aperti. Queste misure, oltre che per i giorni festivi dovrebbero valere anche per i prefestivi e quindi dal, daled ilDopo quella data la situazione dovrebbe ritornare quella attuale. Questo dovrebbe evitare che si prepari una terza ondata di contagi, ancora più intensa.

Ultime notizie, restituite alla Francia le “Legioni d’onore”

La decisione della Francia di assegnare l’onorificenza “Legion d’onore” al presidente dell’Egitto Al Sisi da parte dei quello francese, Macron, ha scatenato una ondata di restituzioni della stessa onorificenza da parte di personaggi italiani del mondo della televisione, della cultura e della politica. Il primo è stato Corrado Augias che ha anche postato un messaggio sui social. Dopo di lui, che per la restituzione si è recato all’ambasciata di Roma, altre personalità come Melandri, Castellina e Cofferati hanno annunciato la restituzione.

Ultime notizie, in corso la verifica per il governo Conte

Il premier ha incontrato il M5S per parlare di un eventuale rimpasto di governo, ma il leader Di Maio dopo il colloquio ha annunciato che in Movimento non chiede nessun rimpasto, Il Premier prosegue i suoi colloqui con il PD e incontrerà anche il leader di Italia Viva, Renzi.

Ultime notizie, sorteggiati gli abbinamenti europei per le formazioni italiane

L’urna della Champions League ha fatto conoscere gli abbinamenti per gli ottavi di Champions League e per i sedicesimi di Europa League. Nella manifestazione più importante la Juventus è stata accoppiata con i portoghesi del Porto, mentre la Lazio ha trovato il Bayern Monaco e l’Atalanta il Real Madrid. Nell’Europa League il Milan se la dovrà vedere con la Stella Rossa, il Napoli con gli spagnoli del Granada e la Roma con il Braga. I bianconeri e le tre formazioni dell’Europa League giocheranno la prima gara in trasferta, mentre Lazio e Atalanta esordiranno in casa.

