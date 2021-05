ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: in calo il tasso di positività (2 Maggio)

Ultime notizie: il bollettino coronavirus del primo maggio fa registrare 12.965 nuovi casi di contagio su 378,202 tamponi effettuati, con il tasso di positività in calo al 3,4%. Con i contagi di ieri il numero totale sale a 4.035.617, mentre i morti nelle ultime 24 ore sono stati 226. Oltre al calo dei nuovi contagi si registra anche quello delle persone ricoverate, con 61 unità in meno nelle terapie intensive e un totale di 2.522 attualmente degenti. Per quanto riguarda i guariti nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 18.381 ed il saldo dei positivi scende a 430.542. Per quel che concerne le varie regioni, oggi sono 2.139 i nuovi contagi in Lombardia, mentre altre 3 regioni, Campania, Puglia e Lazio, sono sopra quota mille nuovi contagi. Nel bollettino sono state comunicate anche le somministrazioni di vaccini che hanno superato quota 20 milioni, con circa 6 milioni di persone che hanno già ricevuto entrambe le dosi.

Due uomini, Nicola Zanardelli e Paolo Pluda, rispettivamente di 51 e 52 anni, dichiaratamente “no vax”, sono stati arrestati dai Ros perché ritenuti colpevoli dell’attentato contro il centro vaccinale bresciano avvenuto lo scorso 3 aprile. Per loro è scattata l’accusa di terrorismo e nel corso delle indagini sono stati anche perquisiti alcuni dei loro conoscenti. I due scrivevano anche su Facebook frasi come “Distruggere il nemico con la stessa arma: la paura” ed il loro obiettivo finale era quello di sabotare le vaccinazioni rendendo inutilizzabili le dosi presenti nei frigoriferi con l’interruzione della “catena del freddo”.

A proposito di campagna vaccinale, il generale Figliuolo intervistato da Repubblica ha aperto all’ipotesi di allestire dei centri di vaccinazione anche nelle località di vacanza: l’idea è quella di consentire ai turisti di vaccinarsi senza prenotazione, sia nelle zone balneari che in quelle di montagna. Alla riapertura delle scuole, a settembre, dovrebbe prendere il via anche la vaccinazione degli studenti. Intanto la Lombardia sta incrementando quotidianamente il numero delle vaccinazioni giornaliere e guida la classifica per regioni per dosi somministrate. Numeri in salita sia come strutture attrezzate che come numero di vaccini.

Ultime notizie, la giornata dei motori

Nella giornata di ieri erano in programma le prove ufficiali per la griglia di partenza sia della Formula 1, nel GP del Portogallo, che della MotoGp, sulla pista di Jerez de la Frontera in Spagna. Nella Formula 1 prima pole stagionale di Bottas con la Mercedes che ha occupato tutta la prima fila con la seconda posizione di Hamilton, con Max Verstappen terzo e le Ferrari rispettivamente al quinto posto con Sainz ed all’ottavo con Leclerc. Nella MotoGP, Quartararo, che guida la classifica del mondiale, ha occupato la pole position, davanti a Morbidelli, sempre su Yamaha, ed a Miller e Bagnaia in sella alle Ducati. Solo sesta fila per Rossi.



