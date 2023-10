Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, in Francia allarme bomba nella scuola del prof ucciso venerdì

In Francia è stata evacuata per un allarme bomba la scuola in cui venerdì il professore Dominique Bernard è stato ucciso a coltellate da un attentatore di vent’anni, Mohammed Mogouchkov. Secondo le ultime notizie riportate da Ansa sul posto sono in azione gli artificieri per verificare la presenza di ordigni, anche attraverso il controllo di zaini e borse.

Kata, Santiago caduto dalla finestra poche settimane prima della scomparsa/ "Non c'entra niente con il caso"

L’allerta è scattata questa mattina, intorno alle 10.00, dopo una telefonata sospetta alla Polizia. I dirigenti della scuola media e liceo “Gambetta” di Arras hanno immediatamente avviato il piano di evacuazione e tutti gli alunni sono stati portati all’esterno dell’istituto. La presenza di un esplosivo non è stata tuttavia ancora confermata. La prudenza, ad ogni modo, è d’obbligo dopo quanto accaduto venerdì scorso, con l’attentato che ha portato alla morte di un professore di francese. Nella giornata di sabato anche il museo del Louvre e la reggia di Versailles erano state chiuse per il medesimo allarme.

Omicidio Pierina Paganelli a Rimini/ Prelevato Dna di tre persone, sequestrati indumenti e oggetti

Ultime notizie, a Roma ucciso un uomo di 56 anni all’interno dell’ex Città del Rugby

Un uomo di origini romene è stato picchiato e ucciso a Roma nell’ex Città del Rugby. Il corpo del cinquantaseienne è stato trovato all’interno del complesso ai piedi di una rampa di scale. Al momento dell’arrivo dei soccorritori era ancora in fin di vita. È stato subito stabilizzato e trasportato in ospedale, dove si è sottoposto alle necessarie cure. Le sue condizioni erano tuttavia molto gravi, in quanto aveva il cranio fratturato e il naso rotto. È deceduto nel nosocomio stesso. Le indagini da parte dei Carabinieri sono in corso per cercare di ricostruire l’accaduto e stabilire le responsabilità. Tra i sospetti c’è un connazionale della vittima.

Liti condominiali: oltre 1 milione all'anno/ L'esperta: "Attenti ai regolamenti prima di acquistare casa"

Ultime notizie, folla in fuga a Napoli per degli spari in Galleria, arrestato un 14enne

Un ragazzo di 14 anni ha causato attimi di panico a Napoli, sparando all’interno della Galleria con una pistola che è poi risultata essere a salve. La Polizia municipale è accorsa dopo l’allarme lanciato dai passanti e ha individuato il colpevole, che stava continuando a intimidire le persone presenti con l’arma. All’arrivo degli agenti, il minorenne si è poi dato alla fuga. È stato però rintracciato e successivamente bloccato. È emerso che l’azione era stata compiuta per i festeggiamenti del suo compleanno.

Ultime notizie, le previsioni meteo per l’inizio settimana

Le ultime notizie sulle previsioni meteo rivelano che nelle prossime ore l’Italia sarà interessata da una serie di temporali che potranno portare anche a delle grandinate su varie località. Il maltempo interesserà prima le regioni del nord e a seguire quelle del centro. La prima regione coinvolta sarà il Friuli Venezia Giulia, dove i temporali arriveranno già dalla tarda serata. Al centro saranno le zone dell’alta Toscana ad essere colpite per prime, con alcuni deboli piogge. Al sud tempo buono fino alla serata di oggi, poi possibili piovaschi specialmente in Puglia ed in Campania. In generale l’inizio della settimana vedrà un peggioramento diffuso ed un calo delle temperature abbastanza netto, che riporterà il clima in linea con quello del periodo autunnale.

Ultime notizie: Bagnaia torna in testa al mondiale, cade Martin

Controsorpasso per Francesco Bagnaia in testa al Mondiale. Il pilota italiano ha vinto il Gran Premio d’Indonesia nella categoria MotoGP ed ha superato di nuovo il suo rivale diretto, lo spagnolo Jorge Martin, che è caduto mentre si trovava davanti a tutti. Ad approfittarne è stato proprio l’altro, che si trovava in terza posizione in quel momento e con una grande rimonta è riuscito a superare Maverick Vinales, conquistando così i 25 punti che spettano al primo classificato.

L’alfiere dell’Aprilia si è piazzato secondo resistendo negli ultimi giri agli attacchi della Yamaha di Fabio Quartararo. Bene anche altri due italiani, Bezzecchi quarto su Ducati anche se alle prese con i postumi di un infortunio, e Di Giannantonio quinto dopo una gara di grande consistenza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA