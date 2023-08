Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, in Russia celebrati i funerali segreti di Prigozhin

Mentre nella giornata di ieri fonti di Kiev hanno fatto sapere che una bandiera ucraina sventolava sulla sponda est del fiume Dnipro, a San Pietroburgo si sono svolte le esequie di Prigozhin, ex capo della brigata mercenaria Wagner, morto nell’attentato al suo aereo pochi giorni fa. I funerali si sono tenuti in forma strettamente privata.

Il prossimo 4 settembre a Sochi sono previsti dei colloqui diretti tra Putin ed Erdogan, mentre la visita del leader sovietico In Cina è stata fissata per il mese di Ottobre. Zelensky, rispondendo ad alcune domande in una intervista, ha detto di ritenere possibile un negoziato che riguardi la “smilitarizzazione della Crimea”. Da segnalare infine che nella giornata di ieri si sono tenuti i funerali estremamente riservati di Prigozhin: su Telegram apparso un video della sua tomba con una croce di legno e coperta di rose rosse.

Ultime notizie Saman: concessa estradizione al padre

Svolta importante per quanto riguarda l’omicidio della povera Saman Abbas, la 18enne Pakistan assassinata a Novellara, quasi sicuramente dalla sua famiglia, in quanto la stessa voleva sposare un ragazzo che alla famiglia non stava bene. Dopo una serie di rinvii pressochè infiniti, alla fine il tribunale in Pakistan, dove si trova il papà di Saman Abbas, ha concesso l’estradizione in Italia dello stesso.

A deciderlo è stato il ministero dell’interno, accogliendo così esplicita richiesta da parte del nostro Paese. Shabbar Abbas è accusato di aver ucciso la figlia nell’aprile del 2021, e un funzionario ha confermato che lo stesso sarà portato in Italia tramite volo charter, così come si legge su TgCom24.it. L’avvocato del signor Abbas ha fatto sapere di aver presentato ricorso contro la decisione all’Alta Corte.

Ultime notizie, omicidio Giulia Tramontano: si va verso la premeditazione

Sembra sempre più un omicidio premeditato quello della povera Giulia Tramontano, la 29enne di Senago incinta all’ottavo mese, assassinata dal suo fidanzato e padre del bimbo, Alessandro Impagnatiello. Secondo quanto si legge sul quotidiano Il Giorno, nel corpo della giovane sarebbero state trovate tracce di sostanze tossiche che, stando agli investigatori, sarebbero compatibili con alcune bustine topicida trovate nella cucina della casa dove viveva la coppia.

Sono previsti ulteriori accertamenti per accertare se si sia verificato anche un possibile avvelenamento del piccolo che Giulia portava in grembo, Thiago, ma in ogni caso tali indiscrezioni sembrano spingere verso la premeditazione.

Ultime notizie Milano: 28enne ciclista uccisa da un’auto

Ennesimo incidente mortale con protagonista un ciclista. Nella giornata di ieri, in quel di Milano, una ragazza di 28 anni è morta a seguito di uno scontro con un mezzo pesante, avvenuto in viale Caldara, non troppo distante da Porta Romana, così come riferito dai colleghi di SkyTg24.it.

La tragedia è stata registrata di preciso alle ore 10:00 di ieri mattina, martedì 29 agosto 2023, e stando ad una prima ricostruzione sembra che il tir e la ragazza in bicicletta viaggiassero nella stessa direzione lungo via Caldara verso via Filippetti. A circa 20 metri dal semaforo la ragazza sarebbe però finita sotto le ruote del camion, per cause ancora da accertare. L’autista si sarebbe accorto troppo tardi di quanto accaduto e nonostante la rapidità dei soccorsi per la giovane non vi è stato nulla da fare.

Ultime notizie, l’Italia del Basket passa il turno al mondiale

L’Italia del basket ha giocato e vinto la terza gara di qualificazione a Manila contro i padroni di casa delle Filippine. Gli azzurri di Gianmarco Pozzecco hanno così conquistato il secondo posto nel loro girone alle spalle della Repubblica Dominicana e si sono qualificati per la fase successiva dove giocheranno altre due gare per cercare la qualificazione agli ottavi di finale.

Il risultato finale a favore dell’Italia è stato 83 – 90 e il miglior marcatore azzurro con 18 punti è stato Fontecchio. L’Italia ha sofferto un po’ nel finale con la formazione delle Filippine che non si è arresa anche sul – 18 riuscendo a riportarsi sul meno 7 finale. Prossimo turno in programma il 1 settembre.

Ultime notizie, fermato turista francese a Porto Torres con 47 chilogrammi di “ciottoli”

Un turista francese si era imbarcato sul traghetto a Porto Torres portando con sé ben 47 chilogrammi di ciottoli e sabbia razziati sulle spiagge protette della Sardegna, e precisamente a Lampianu, in provincia di Sassari. Per lui dopo il controllo è scattato il sequestro di tutto il materiale e sarà multato per un importo minimo di 500 euro a causa della violazione della legge regionale che vieta e punisce i furti di ciottoli, conchiglie e sabbia che nel corso degli anni sono divenuti sempre più frequenti.

Ultime notizie, le previsioni meteorologiche

Dopo i nubifragi che in questi ultimi giorni hanno colpito quasi tutte le regioni italiane, le piogge continuano ad essere le protagoniste delle previsioni anche nei prossimi giorni, almeno fino a domani e sino a giovedì nelle regioni del nord, ma nel prossimo fine settimana dovrebbe tornare il bel tempo estivo, ma sicuramente con temperature meno torride di quelle che hanno caratterizzato l’ultimo anticiclone. Le caratteristiche “simil tropicali” del ciclone che ha interessato l’Italia sono dovute anche all’assorbimento di calore arrivato dalle acque del mare.











