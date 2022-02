Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, in Ucraina tensione altissima: venti di guerra

Sembrerebbe essere sempre più vicina la guerra sul confine fra Ucraina e Russia. Nelle ultime ore i separatisti filo-rossi dell’autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk, regione che si trova nell’est dell’Ucraina, hanno invitato la popolazione alla rivolta, evacuando migliaia di residenti. Si parla di circa 40mila profughi che sarebbero giunti nell’area di Rostov, in Russia. I separatisti hanno denunciato le forze di Kiev di essere “in piena allerta da combattimento”, una miccia che potrebbe innescare un vero e proprio conflitto globale, il più grave nel Vecchio Continente dal 1945 ad oggi, secondo il primo ministro britannico Boris Johnson. Stando all’agenzia di stampa russa Tass, dei colpi di artiglieri avrebbero raggiunto la città di Donetsk, nel Donbass, nonché altre città situate in zona: la tensione resta altissima, e il rischio di una guerra è davvero dietro l’angolo.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha mandato ieri un messaggio a tutto il personale sanitario italiano, in occasione della Giornata Nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato. “Desidero sottolineare ancora una volta – le parole del Capo dello Stato – il ruolo cruciale svolto da tutto il personale del comparto sanità e del volontariato nella tutela della salute collettiva. Da quando il nostro Paese è stato duramente colpito dall’insorgere, repentino e inatteso, di una emergenza sanitaria di così vasta portata, gli operatori di tali categorie si sono trovati all’improvviso in prima linea a fronteggiare un nemico per molti versi sconosciuto. E’ grazie alla loro preparazione professionale e al loro spirito di sacrificio che è stato possibile arginare il rischio di perdite ancor più ingenti di quelle, già dolorosissime, che abbiamo dovuto patire”.

Domenica di follia quella vissuta ieri a Milano, dove si sono verificati diversi accoltellamenti fra le vie del centro, fra le ore 3:30 e le 5:30 dell’alba. La zona teatro dei ferimenti è stata in particolare Porta Garibaldi e Porta Nuova, e a farne le spese sono stati in totale ben 5 giovani, tutti fortunatamente non in gravi condizioni. I primi soccorsi sono stati per un 18enne in codice verde e per un 21enne in codice rosso, poi migliorato nel corso delle ore. Quindi un altro 21enne, e successivamente un 26enne, trasportato in codice giallo al Policlinico. Alle 4:40 un 19enne ferito con una coltellata ad un braccio, quindi alle 5:30 un giovane di soli 15 anni, che stando al racconto sarebbe stato accerchiato insieme ai suoi amici da una decina di ragazzi, tutti nordafricani, che li avrebbero derubati e appunto feriti.

Papa Francesco ha parlato ieri durante il consueto Angelus della domenica e nell’occasione non ha potuto ribadire il proprio appello alla pace, riferendosi alla tensione sempre più crescente, in Ucraina: “Com’è triste – ha detto il Santo padre – quando persone e popoli fieri di essere cristiani vedono gli altri come nemici e pensano a farsi guerra! Ed è molto triste. Con lo Spirito di Gesù – ha continuato – possiamo rispondere al male con il bene, possiamo amare chi ci fa del male. Così fanno i cristiani”. Il Pontefice ha poi rivolto il proprio pensiero a tutti coloro che lavorano negli ospedali, alla luce della Giornata nazionale del personale sanitario: “Dobbiamo ricordare tanti medici, infermiere e infermieri, volontari che stanno vicino agli ammalti, li curano, fanno sentire meglio, li aiutano”, “nessuno si salva da solo”. “Nella malattia abbiamo bisogno di qualcuno che ci salvi, che ci aiuti” e “l’eroico personale sanitario” ha mostrato la sua “eroicità al tempo del Covid ma rimane l’eroicità tutti i giorni. Ai nostri medici, infermiere e infermieri un applauso e un grazie grande”.

Il bollettino quotidiano del coronavirus diramato dal Ministero della Salute vede ancora un calo nella curva dei contagi. Oggi infatti nuovi contagi sono stati 42.081 con un calo abbastanza netto sia rispetto ai 50.534 di ieri e ancor maggiore rispetto ai 51.959. L’unico dato in crescita, a causa del minor numero dei tamponi eseguiti, 371.776, è quello del tasso di positività, che oggi è stato pari all’11,3%. Per quanto riguarda i decessi se ne sono registrati 141, mentre il giorno precedente erano stati 252. Nei reparti di terapia intensiva degli ospedali si trovano oggi 19 pazienti in meno rispetto al giorno precedente, e anche nei reparti ordinari si è notato un calo, di 103 unità. I nuovi totali sono quindi rispettivamente 934 e 13.284.

Si sono chiuse con una spettacolare cerimonia di chiusura le Olimpiadi invernali 2022 che hanno regalato all’Italia il 13esimo posto nel medagliere con un totale di 17 medaglie conquistate. Ora la prossima edizione si svolgerà in Italia fra 4 anni con la sinergia tra Milano e Cortina. La bandiera olimpica è stata quindi passata al sindaco Sala e a Ghedina. Una edizione nella quale per gli azzurri sono state protagoniste le donne che hanno vinto il numero più alto di medaglie, e che ha visto l grande campionessa americana Mikaela Shiffrin chiudere senza essere salita sul podio. Nell’analisi di fine Olimpiadi il presidente Malagò ha dato un 7,5 come voto alla spedizione italiana, parlando di un grande sforzo da fare in vista delle prossime Olimpiadi.

Il covid ha colpito anche la regina Elisabetta. La 95enne sovrana ha solo sintomi lievi, come comunicato da Buckingam Palace, e sta bene. Per lei continua l’attività leggera che già stava svolgendo presso la sua residenza di Windsor, ma nello stesso tempo viene seguito il protocollo relativo alle persone positive e la regina è sotto controllo da parte dei medici. Circa 10 giorni prima era risultato positivo, per la seconda volta, anche il principe Carlo e successivamente la moglie, ma ora entrambi sono di nuovo negativi. La regina Elisabetta IIa ha già effettuato le tre dosi di vaccino.

Francesca Tardioli, diplomatica di 56 anni ed ambasciatrice italiana in Australia, è morta cadendo da un terrazzo al terzo piano mentre si trovava nella sua casa di Foligno, per una breve vacanza. Secondo le prime ricostruzioni dell’incidente, Francesca Tardioli avrebbe perso l’equilibrio mentre si trovava sul balcone, ma gli inquirenti non escludono nemmeno la pista dell’autolesionismo. La donna era ambasciatrice in Australia dal 2019 ed è entrata a far parte della diplomazia italiana nel 1991 presso l’ambasciata di Tirana.

Il 94enne ex premier ed attuale sindaco di Nusco, Ciriaco De Mita a causa di una caduta avvenuta nella sua casa di Nusco, in provincia di Avellino, si è procurato la frattura del femore ed è stato trasportato in ospedale dove i medici lo hanno operato d’urgenza. Ora De Mita, le cui condizioni generali sono buone, si trova ricoverato nel reparto ortopedia dell’ospedale.



