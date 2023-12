Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, incendio all’ospedale Tivoli: 3 morti e 2 feriti gravi

Un devastante incendio si è verificato la scorsa notte presso l’ospedale di Tivoli, in provincia di Roma, causando la morte di tre persone. Come si legge sul sito dell’agenzia di stampa italiana Ansa, due persone sarebbero decedute a seguito di una intossicazione da fumo, mentre una terza sarebbe morta per un infarto, sicuramente causato dallo spavento. Infine una quarta persona sarebbe deceduta poco prima che scoppiasse l’incendio.

Incendio all'ospedale di Tivoli: 3 morti e 2 feriti gravi

Le fiamme sono state fortunatamente domate ma è ancora in corso l’evacuazione dell’ospedale che è stato letteralmente invaso dal fumo. Da segnalare anche due persone gravemente ferite, come specificato dal quotidiano Il Messaggero, mentre circa 150 pazienti sono stati evacuati dalla struttura, e 40 sarebbero ancora all’interno. L’incendio sarebbe partito da alcuni locali dove si trovano degli ambulatori.

Ultime notizie, 4 ragazzi morti in un incidente

Sangue sulle strade italiane dopo un incidente avvenuto in provincia di Venezia che ha spezzato la vita di quattro ragazzi. Come riferito da TgCom24.it l’episodio si è verificato di preciso in quel di Portogruaro, nella notte fra il 7 e l’8 dicembre, ed ha causato la morte di 4 persone. Erano tutte a bordo di un’auto che è uscita di strada ed è finita in un canale. Le vittime, giovani poco più che ventenni.

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per recuperare i corpi, purtroppo già senza vita, dei quattro ragazzi, che non è ben chiaro se siano morti per annegamento o per l’impatto con l’acqua. Da ricostruire con esattezza quanto accaduto, ma secondo alcuni testimoni sembra che l’auto sia finita dritta ad una curva, dopo aver sfondato un ponte sul fiume Reghena. Da capire se l’errore sia dovuto ad un colpo di sonno, ad un malore, ad un guasto meccanico o ad altro: indagini in corso.

Ultime notizie, nuove accuse verso Hunter Biden

Nelle scorse ore sono emerse nuove accuse nei confronti di Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti. I nuovi capi di imputazione federali, come scrive RaiNews, si leggono in un documento di 54 pagine depositato presso la corte federale di Los Angeles e vanno dall’evasione fiscale alle dichiarazioni fraudolente, con una possibile condanna fino a 17 anni di carcere.

Si aggiungono a quelli già contestati negli scorsi mesi nel Delawarer per violazione delle leggi sulle armi da fuoco. Il super procuratore David Weiss scrive in una nota: “Ha speso milioni di dollari per uno stile di vita stravagante invece di pagare le tasse”, anche se risulterebbe che le tasse arretrate sono state pagate. Nel dettaglio vengono contestati 1,4 milioni di dollari di tasse che Hunter Biden avrebbe dovuto pagare fra il 2016 e il 2019. L’avvocato di Biden chiosa: “Se il cognome di Hunter fosse diverso da quello di Biden le accuse in Delaware e ora in California non sarebbero state portate avanti”.

Ultime notizie, Filippo Turetta andava dallo psicologo per Giulia

Continuano ad emergere dettagli in merito alla vita di Filippo Turetta, il 22enne che ha ucciso l’ex fidanzata, Giulia Cecchettin, e che ora è in carcere a Verona. Come riferito dal Corriere della Sera, il giovane omicida stava frequentando uno psicologo da fine settembre per via delle angosce dopo la fine della relazione con Giulia, nonché alcuni problemi di studio all’università.

In totale sono state cinque sedute (la sesta era in programma mentre Turetta era in fuga), ma evidentemente il suo stato psicologico non era migliorato. Filippo aveva chiamato il Cup dell’Usl 6 di Padova per avere dei colloqui con un terapeuta, e sembra che sia stata Giulia a indirizzarlo su quella via, conscia dei problemi che probabilmente l’avevano anche spinta a tagliare i ponti con il suo ex.

Ultime notizie, Sofia Goggia ha vinto il Super-G sulla pista di St.Moritz

Sofia Goggia, la campionessa di sci bergamasca, è tornata al successo, il primo in questa stagione, in Coppa del Mondo. La Goggia ha vinto il Super-G che si è disputato sulla pista svizzera di Saint-Morits, grazie ad una super prestazione, specialmente nella parte centrale del tracciato. Per lei si tratta della 23esima vittoria in Coppa del Mondo e ha staccato nettamente tutte le avversarie.

La seconda in classifica, L’austriaca Huetter, si è piazzata a 85 centesimi di distacco, mentre val terzo posto è arrivata la svizzera Gut Behrami, con un distacco superiore al secondo. Nella stessa gara quinto posto per Federica Brignone, recente vincitrice dei 2 giganti consecutivi in Canada, e settimo per Marta Bassino. Caduta abbastanza terribile per Elena Curtoni, che però non ha riportato traumi gravi, anche se non dovrebbe partecipare alla discesa libera di domani.

Ultime notizie, turista cremonese trovata morta in un hotel in provincia di La Spezia

Rossella Cominotti, una turista di Cremona che si trovava in vacanza in un hotel di Mattara, in provincia di La Spezia, è stata trovata morta nella sua camera. Il marito della donna, che si trovava anche lui in vacanza insieme alla moglie, ha lasciato l’hotel prima della scoperta del cadavere e la sua autovettura è stata notata sull’Aurelia, nelle vicinanze.

Il personale dell’hotel che ha scoperto il cadavere ha notato anche diverse tracce di sangue e hanno chiamato le forze dell’ordine. L’ipotesi più plausibile è quella di un omicidio perpetrato dal marito per mezzo di un corpo contundente. L’uomo viene attualmente ricercato dalle forze dell’ordine.

Ultime notizie, Putin si candida per le presidenziali del prossimo anno in Russia

Vladimir Putin, attuale presidente della Russia, ha dichiarato la sua candidatura per le prossime elezioni presidenziali del 2024, che si svolgeranno nel mese di marzo dal 15 al 17. Dell’intenzione di ripresentarsi come candidato da parte di Putin si è parlato molto nei mesi scorsi, ma lui non aveva ancora confermato ufficialmente questa intenzione fino ad oggi.

L’annuncio è stato dato nel corso di un evento pubblico che si è tenuto al Cremlino. Per quanto riguarda la guerra tra il suo paese e l’Ucraina, stamani si è registrato un potente attacco da parte della Russia con l’uso dei missili.











