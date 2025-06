Ultime notizie da Amburgo, dove, nella notte, un incendio è scoppiato all’interno del Marienkrankenhaus, un ospedale nel quartiere di Hohenfeld, causando la morte di tre persone e il ferimento di circa una cinquantina, due delle quali si trovano al momento in condizioni gravi e i primi aggiornamenti forniti dai vigili del fuoco riferiscono che le fiamme sono state domate con estrema difficoltà.

Diverse squadre di soccorso, infatti, sono state impegnate nelle operazioni di evacuazione che si sono dimostrate piuttosto complesse, anche perché il fuoco si è propagato rapidamente coinvolgendo diversi reparti della struttura e alcune aree, al momento, risultano inagibili; la polizia ha aperto un’indagine per accertare le cause dell’incendio e non si esclude al momento un cortocircuito o un errore umano.

Ultime notizie dal ciclismo: Simon Yates ha vinto l’edizione 2025 del Giro d’Italia ribaltando la classifica nella penultima tappa, una delle più dure dell’intera corsa e proprio sul Colle delle Finestre, il britannico ha guadagnato secondi preziosi che gli hanno permesso di superare i diretti competitors (nella stessa tappa, vinta dall’australiano Harper, Yates è arrivato terzo con un distacco minimo, mentre Del Toro e Carapaz hanno accumulato oltre sette minuti, compromettendo le loro possibilità di vittoria).

La maglia rosa è quindi passata sulle sue spalle e oggi, a Roma, sfilerà nella tradizionale passerella finale, una vittoria che premia la sua strategia, la tenuta fisica e mentale e un approccio intelligente alla gara; ultime notizie confermano la sua superiorità in salita e una gestione delle energie efficace e determinante nel momento clou della competizione.

Ultime notizie, Sinner agli ottavi al Roland Garros: fuori Cobolli

Le ultime notizie da Parigi ci raccontano di Jannik Sinner che ha staccato il pass per gli ottavi di finale del Roland Garros, superando Lehecka in tre set con una prova solida e senza sbavature; il tennista italiano ha controllato l’incontro fin dall’inizio, concedendo pochissimo e dimostrando un ottimo stato di forma e ad attenderlo adesso c’è il russo Rublev, in un match che si annuncia molto interessante.

Non ce l’ha fatta invece Flavio Cobolli, sconfitto in tre set da Alexander Zverev che si è imposto senza troppi problemi; intanto, buone notizie dal doppio maschile con la vittoria di Vavassori e Bolelli che hanno battuto la coppia Balaji-Reyes Varela con un netto 2-0, un successo che da fiducia al movimento azzurro, già in grande spolvero.

Ultime notizie, Hamas risponde alla proposta di tregua USA: offerta ritenuta insufficiente da Israele

Ultime notizie dal Medio Oriente con Hamas che ha risposto al piano di tregua proposto dagli Stati Uniti, proponendo il rilascio di dieci ostaggi e la restituzione di diciotto corpi distribuite in cinque fasi: il rilascio dei primi quattro ostaggi è previsto per il primo giorno della tregua, seguito da altri due al trentesimo giorno e gli ultimi quattro al sessantesimo, mentre la restituzione dei corpi dovrebbe avvenire tra il trentesimo e il cinquantesimo giorno, in cambio, Hamas ha chiesto la liberazione di detenuti palestinesi.

Rappresentanti israeliani hanno però definito l’offerta inaccettabile e lontana dalle aspettative del negoziati; i ntanto, il ministro deli Esteri Antonio Tajani ha confermato che Adam – il bambino sopravvissuto tra i dieci figli di una dottoressa palestinese uccisa – verrà trasferito in Italia insieme ad alcuni familiari.

Ultime notizie, incidente stradale nel catanese: muore bimba di 15 mesi

Proseguiamo con ultime notizie dalla Sicilia: un incidente si è avvenuto a Motta Sant’Anastasia, nel catanese, dove un’auto si è schiantata contro un muro con a bordo una donna e la sua bambina di appena 15 mesi che è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Catania ma, nonostante i tentativi di rianimazione, è morta poco dopo l’arrivo, mentre la madre ha riportato diverse ferite ma le sue condizioni non risultano gravi.

Le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e le cause dello schianto, anche se non si esclude, al momento, l’ipotesi di un malore o di un colpo di sonno.

Ultime notizie, morto l’ex presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini

Concludiamo con le ultime notizie dal mondo del calcio: è morto ieri Ernesto Pellegrini, storico ex presidente dell’Inter, proprio nel giorno della finale di Champions League tra i nerazzurri e il Paris Saint Germain a Monaco di Baviera, persa con il risultato fragoroso di 5-0.

L’imprenditore milanese aveva 84 anni ed è stato alla guida del club dal 1984 al 1995, un periodo contraddistinto da grandi successi tra cui uno scudetto e fu proprio lui a passare poi il testimone a Massimo Moratti; numerosi i messaggi di cordoglio da parte del mondo sportivo e delle istituzioni, in una giornata già particolarmente importante per tutti i tifosi nerazzurri.