Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: incendio Reggio Emilia, morti 2 bambini (30 gennaio)

Ultime notizie: incendio a Fabbrico, fratello e sorella perdono la vita

Le ultime notizie che giungono da Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia, sono terribili: nell’incendio divampato nella serata di sabato 29 gennaio in via Matteotti, forse generato dall’esplosione di una bombola di gas, hanno perso la vita due bambini, fratello e sorella di 8 e 7 anni. Per i due giovanissimi, appartenenti a una famiglia di origine pakistana, non c’è stato purtroppo nulla da fare. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 22 da una donna, probabilmente la madre dei piccoli, che ha fatto arrivare sul posto vigili del fuoco e soccorsi sanitari, oltre all’elisoccorso. I genitori, tratti in salvo dai soccorritori, risulterebbero intossicati, ma comunque fuori pericolo e umanamente devastati dalla perdita subita. I carabinieri indagano sull’origine delle fiamme.

Ultime notizie, Sergio Mattarella rieletto presidente della Repubblica

Con oltre 750 voti all’ottavo scrutinio, Sergio Mattarella è stato nuovamente eletto capo dello Stato. Il presidente in carica aveva ricevuto al Quirinale nel pomeriggio i vari capogruppo della maggioranza che gli avevano chiesto di accettare la nomina. Mattarella ha confermato che aveva altre idee, ma che era comunque pronto ad accettare il voto dell’aula. Dopo il settimo scrutinio avvenuto in mattinata, che aveva riconfermato come la strada per uscire dall’impasse fosse soltanto rappresentata da un altro settennato di Mattarella, una riunione tra le forze di maggioranza aveva deciso di far confluire i voti su di lui. Al momento del superamento del quorum necessario per l’elezione, 505 voti, a Montecitorio è scattato un lunghissimo applauso da parte di tutti i presenti, escluso il gruppo di Fratelli d’Italia. La riconferma del presidente uscente è arrivata anche grazie alla mediazione da parte del premier Draghi.

Coronavirus, gli ultimi dati

Numeri stabili, ma in leggera diminuzione rispetto alla giornata precedente, per tutte le casistiche del Coronavirus. I nuovi casi di ieri sono stati 137.147, a fronte di poco meno di un milione di tamponi processati, con il tasso di positività che è quindi rimasto invariato al 13,7%. Sono ancora in calo i numeri che riguardano il numero dei ricoverati, con una diminuzione di 42 unità per quanto riguarda le terapie intensive e di 160 per i reparti ordinari. Il numero dei guariti nella giornata di sabato è stato di 141.230 e questo porta a un calo degli attualmente positivi, pari a 4.180 unità. I decessi sono stati 377, uno in meno rispetto a ieri.

Ultime notizie, Giuliano Amato è il nuovo presidente della Corte Costituzionale

Giuliano Amato, ex esponente del Psi ed ex presidente del Consiglio, componente della Corte Costituzionale dal 2013, quando venne nominato dall’ex presidente della Repubblica, Napolitano, è stato nominato presidente della stessa Corte. Ieri il giuramento di fronte alle cariche istituzionali del Paese. Nella sua prima intervista nella nuova veste Amato ha parlato di vari temi, tra i quali l’affollamento delle carceri e l’elezione diretta del presidente della Repubblica, dicendo che il suo modello preferito è quello della Repubblica francese. Il suo mandato andrà a scadenza nel mese di settembre 2022, quando scadranno anche i nove anni come giudice della Consulta.

Ultime notizie, la scelta di Matteo Salvini per il Quirinale

Le dichiarazioni di Matteo Salvini per quanto riguarda la scelta di votare Sergio Mattarella per il bis alla presidenza della Repubblica hanno condotto a un’affermazione molto perentoria da parte della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, la quale, nell’annunciare il voto contrario del suo gruppo, ha parlato di una scelta fatta dai partiti solo per “calcoli di opportunità” e ha aggiunto che il gruppo di Centrodestra è del tutto da rifondare.

Una bambina di due anni trasferita d’urgenza a Roma per il Covid

Una bambina di Catanzaro di 2 anni di età, dopo aver contratto il Coronavirus, è stata trasportata d’urgenza a Roma in gravissime condizioni. Il trasferimento è stato eseguito con un aereo dell’Aeronautica che è atterrato all’aeroporto di Ciampino e, subito dopo, a bordo di un’autoambulanza la bambina è stata trasportata in ospedale. Sull’aereo era presente anche una équipe medica, che ha assistito la piccola continuando il monitoraggio.

