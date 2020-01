Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: incendio sul ponte Polcevera (1 gennaio)

Intorno alle 5 del mattino nel cantiere del nuovo ponte sul Polcevera è scoppiato un incendio interessando prevalentemente il lato est. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente a sedare l’incendio. Non ci sono stati vittime né feriti. La via Fillak è stata chiusa per precauzione. Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte dei pompieri la causa dell’incendio è dovuta a delle scintille di un flessibile, utilizzato da un dipendente, che avrebbero raggiunto del materiale infiammabile. I vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare l’autoscala per raggiungere l’origine della combustione. Nelle prime ore del pomeriggio l’incendio non ha creato più preoccupazione. Tuttavia il rogo provocherà dei ritardi dei lavori di ristrutturazione. Il sindaco Marco Bucci, dopo avere sentito degli esperti, ha annunciato un ritardo di ultimazione dei lavori di quasi due mesi circa.

Ultime notizie, incidente sull’A26

Ieri mattina sul tratto della A26 tra Masone e l’allacciamento con l’A10 in direzione Sud la circolazione dei mezzi è tornata nella normalità. Ora si può circolare da entrambe le direzioni di marcia. Il crollo di un’ondulina di cemento e di intonaco all’interno della galleria non ha danneggiato alcun veicolo in transito. Sul luogo dell’evento sono intervenuti le forze dell’ordine ed una squadra di tecnici specializzati. Paola De Micheli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in mattinata ha urgentemente riunito i responsabili di Autostrade per l’Italia per comprendere quale sia lo stato di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le reti autostradali. In questi giorni Roberto Tomasi, nuovo amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, procederà a non richiedere il pagamento dei pedaggi sulla rete ligure fin dai primi giorni di gennaio 2020.

Paola Galeone, prefetto della città calabrese, è accusata del reato di corruzione. La notizia è stata diffusa dal giornale “Gazzetta del Sud”. Il prefetto avrebbe incassato euro 700 per uno scambio di favori. A sporgere querela nei confronti del prefetto è stata un’ imprenditrice. Il luogo del pagamento è avvenuto in un bar del capoluogo. 500 euro doveva essere la somma spettante alla lavoratrice autonoma per la disponibilità dimostrata durante la trattativa. Tutte le prove in sfavore del prefetto sarebbero state raccolte dalla squadra mobile.

Ultime notizie, l’Australia sta bruciando

Ancora l’Australia sta bruciando. Dall’inizio di questa estate sono andati distrutti più di 5 milioni di ettari. Attualmente si contano più di 11 vittime, di cui tre volontari e più di 100 feriti. Gli abitanti di Melbourne sono stati costretti ad evacuare a causa degli incendi che hanno alzato la temperatura fino a 40 gradi. I testimoni parlano di un’apocalisse devastante. Daniel Andrews, premier dello Stato, ha chiesto l’aiuto delle navi della marina per la fornitura degli alimenti e di assistenza sanitaria. Lo Stato più colpito dai roghi sarebbe New South Wales. A Bundoora, che ospita importanti centri industriali e campus universitari, la diffusione degli incendi è sotto controllo.

Ultime notizie, Kulusevski alla Juventus

La Juventus compie un colpo nell’ultimo giorno del 2019, acquistando a titolo definitivo il classe 2000 dell’Atalanta ora in prestito al Parma Dejan Kulusevski. Il calciatore si era reso protagonista di una grande prima parte di stagione, dimostrando di essere in grado di giocare in diverse zone del campo. Dovrebbe rimanere in Emilia Romagna per passare poi ai bianconeri a giugno. Rapido e dotato di grande tecnica può fare la differenza anche se per superare la concorrenza dell’Inter sono stati messi sul piatto della bilancia 44 milioni di euro.



