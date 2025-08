Le ultime notizie le dedichiamo all'ennesimo incidente stradale degli ultimi giorni, alla guerra in Medioriente e non solo

Le ultime notizie le apriamo oggi con l’ennesimo incidente di questa estate causata da un guidatore contromano, e anche in questo caso si è verificato purtroppo una vittima. Dopo i recenti casi avvenuti sull’A4 Torino-Milano e sull’A32 Torino-Bardonecchia, sulla tangenziale Sud di Parma, nei pressi dello svincolo con la strada Farnese, un’auto ha imboccato la strada a scorrimento veloce nel senso opposto, finendo per uccidere una persona e ferendone altre due. Il veicolo si è infatti scontrato frontalmente con un’altra vettura, per poi coinvolgerne una terza, ed è stato un disastro. La vittima aveva 81 anni, mentre le altre due persone coinvolte non è ben chiaro quanti anni abbiano. Come detto sopra, si tratta purtroppo del terzo episodio nel giro di pochi giorni di auto contromano quello più grave è stato senza dubbio quanto avvenuto domenica 27 luglio sull’autostrada A4 Torino-Milano, dove un 82enne ha imboccato la carreggiata contromano, percorrendo ben 7 chilometri, per poi scontrarsi contro un SUV e causando la morte di 4 persone.

Nell’impatto persero la vita anche due designer di Barbie, Gianni Grossi e Mario Paglino, entrambi a bordo dell’auto con i loro amici. Secondo quanto riferito dall’osservatorio Asap Sapidata, sono stati ben 56 i casi di veicoli contromano nei primi sei mesi di quest’anno, e di questi ben 20 si sono verificati su autostrade o superstrade, ovviamente i luoghi più pericolosi. In totale, in questi 56 casi, hanno perso la vita nove persone, ma il trend è in crescita tenendo conto degli ultimi tre episodi quasi in serie, e alla luce del fatto che i grandi esodi estivi sono tutt’altro che finiti, le autorità sono in allerta.

Ultime notizie, il giallo di Simona Cinà

Cosa è successo a Simona Cinà, la 20enne morta in piscina a Bagheria, Palermo, nella notte fra venerdì e sabato scorsi? E’ questo quello che vogliono sapere i famigliari della ragazza, che denunciano delle anomalie. La prima cosa da sapere è che al momento si indaga per omicidio colposo, ma non vi sono persone iscritte sul registro degli indagati. Secondariamente, i fratelli della giovane, come si legge su TgCom24.it, spiegano che quando sono arrivati il corpo della loro sorella era già a bordo piscina, coperta da un telo, con il costume.

“Era una festa di laurea ma non c’erano alcolici e torte”, spiegano, “quando siamo arrivati i ragazzi erano tutti in silenzio e mancavano i vestiti di mia sorella”, avendo trovato solo le scarpe. I genitori aggiungono: “Vogliamo sapere cosa sia successo a nostra figlia, perchè è morta”, ricordando che la loro figlia era molto sportiva, e soprattutto era un’amante dell’acqua, come a dire che non sarebbe mai potuta annegare.

Ultime notizie, la guerra in Medioriente

Siamo arrivati al giorno numero 669 della guerra in Medioriente e come vi scriviamo spesso e volentieri, al momento non si vede la luce in fondo al tunnel. Nelle scorse ore è uscito allo scoperto nuovamente il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ha commentato i video degli ostaggi emersi di recente, spiegando di essere “scioccato” e descrivendo le immagini come “orribili”. Ha definito Hamas come dei mostri, “Li stanno facendo morire di fame come fecero i nazisti con gli ebrei”, spiegando perchè che “non ci arrenderemo”, annunciando di essere “ancora più determinato a liberare i nostri prigionieri e ad eliminare Hamas”.

Sono dichiarazioni molto dure quelle del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che non prospettano senza dubbio la fine di un conflitto che sta pericolosamente avviandosi verso il secondo anno. Per lo stesso Hamas “non vuole un accordo ma vuole distruggerci”, diffondendo una “propaganda di falso orrore in tutto il mondo”. Nelle ultime ore sono morte almeno 92 persone in quel di Gaza durante gli attacchi israeliani, come fa sapere Al Jazeera.



Ultime notizie, Lando Norris vince il Gran Premio d’Ungheria

Il britannico Lando Norris su McLaren ha vinto il Gran Premio d’Ungheria battendo il compagno di squadra Piastri dopo una gara combattuta tutta sulla strategia delle soste. Al terzo posto la Mercedes di Russell, davanti alla Ferrari di Leclerc che era partito bene tenendo la testa della gara fino al momento della prima sosta per cambio gomme, poi nel finale ha dovuto arrendersi ad una macchina che non rispondeva come prestazioni.

Con questo successo Norris accorcia le distanze nella classifica del mondiale dal compagno di squadra. Tra gli altri piloti, Verstappen ha ottenuto il nono posto, mentre Hamilton ha concluso alla 12esima posizione.

Ultime notizie, il Giubileo dei giovani

Si è chiuso a Tor Vergata il Giubileo dei giovani con la messa celebrata da Leone XIV che ha parlato alla folla radunata nella località laziale, che secondo i numeri dell’organizzazione, sfiorava il milione di persone, con 10 mila persone che si sono occupate dei servizi di controllo.

Nel suo discorso ai giovani il Papa ha citato anche le parole del suo predecessore Francesco, invitando tutti a impegnarsi per la pace e ha dichiarato che la chiesa è con i ragazzi sia dell’Ucraina che di Gaza. Questo evento è stato il più partecipato tra quelli del Giubileo.

Ultime notizie, la giornata sportiva

Oltre al GP d’Ungheria di formula uno, nella giornata di ieri si sono disputate anche le gare conclusive dei mondiali di nuoto con l’Italia che ha conquistato una medaglia di bronzo con Benedetta Pilato nella gara dei 50 metri rana, vinta dalla campionessa in carica, la lituana Meilutyte, con la cinese Tang Qianting che ha vinto l’argento.

L’altra italiana in finale, Anita Bottazzo si è classificata al quarto posto. Podio sfiorato anche dalla staffetta 4 x 100 mista maschile che per soli 4 centesimi è stata preceduta dagli Stati uniti mentre la vittoria è andata alla Russia ed il secondo posto alla Francia. Oggi si è giocata anche la finale della VNL maschile di pallavolo con l’Italia che è stata sconfitta nettamente dalla Polonia che si è imposta per 3 set a 0.

Ultime notizie, terribile incidente stradale a Terlizzi

Un terribile incidente stradale è accaduto ieri mattina, alle 8.30, a Terlizzi, località in provincia di Bari. Tre ciclisti di Andria, che stavano percorrendo la strada provinciale 231 in direzione sud, sono stati travolti da un’auto e sono rimasti uccisi. Con loro si trovava anche un quarto ciclista, travolto e ricoverato in ospedale per le gravi ferite riportate. A chiamare i soccorsi è stato il conducente dell’auto investitrice che ora è indagato con l’accusa di omicidio stradale plurimo.

Le tre vittime si chiamavano Vincenzo Mantovani, Antonio Porro e Sandro Abruzzese e appartenevano ad un gruppo amatoriale di ciclismo di Andria. Del gruppo faceva parte un quinto ciclista che non ha riportato ferite. Ferito invece il conducente che per l’urto ha sfondato il parabrezza dell’auto ed è ricoverato in ospedale a Bari con lo stato di shock. Sul luogo dell’incidente, oltre ai soccorritori, sono intervenute anche le forze dell’ordine che stanno indagando per chiarire la vicenda.

Ultime notizie, l’Opec aumenta la produzione di petrolio

La notizia era già stata ventilata da tempo ed ora è arrivata la conferma. Dal prossimo 1 settembre i paesi produttori di petrolio che fanno parte dell’Opec aumenteranno la loro produzione di petrolio, azzerando di fatto il taglio, deciso nel 2023, di 2,2 milioni di barili. La decisione è stata presa in videoconferenza e l’aumento sarà in totale di 547mila barili al giorno.