Le ultime notizie le apriamo con la tragedia degli Stati Uniti. Più di 60 persone (esattamente 67) sono morte nella giornata di ieri in quel di Washington a seguito di un drammatico incidente aereo che ha visto coinvolto un velivolo di linea dell’American Airlines con a bordo 64 persone, di cui 60 passeggeri, e un elicottero militare americano, un Black Hawk in addestramento con a bordo tre uomini dell’esercito.

Alle ore 21:00 di Washington, le 3:00 di notte in Italia fra mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio 2025, si è verificato uno scontro nei cieli, immortalato da una telecamera di videosorveglianza, dopo di che i due mezzi aerei sono caduti al suolo, finendo nelle gelide acque del fiume Potomac, che attraversa appunto Washington. L’aereo era partito dal Kansas ed era in fase di atterraggio presso il Ronald Reagan di Washington, ma qualcosa deve essere andato storto, scontrandosi appunto con l’elicottero, di conseguenza il presidente americano Donald Trump ha puntato il dito contro la torre di controllo dello scalo. Escluso comunque che si tratti di terrorismo, quasi sicuramente un errore umano. Il tycoon ha anche accusato gli ex presidente: “Colpa di Obama e Biden, hanno assunto disabili”, le sue parole decisamente choc.

Ultime notizie, nuovi ostaggi rilasciati da Hamas

Prosegue il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas nell’ambito dell’accordo di pace trovato con Israele. Ieri sono tornati in libertà tre ostaggi israeliani e cinque thailandesi, tutti nelle mani dei palestinesi dal sanguinoso attacco del 7 ottobre 2023. Fra i rilasciati vi erano la 29enne Arbel Yehuda e l’80enne Gadi Moses, ma anche la soldatessa Agam Berger, rilasciata nel nord di Gaza.

A Khan Younis una folla di palestinesi, con la presenza anche di miliziani di Hamas, ha accompagnato il rilascio degli ostaggi con fischi, spintoni e urla. Moltissimi coloro che si sono arrampicati sugli edifici bombardati, infischiandosene del fatto che potessero crollare da un momento all’altro, per non perdersi il momento. Ovviamente ciò che conta è che nuovi ostaggi siano stati rilasciate e possono ora tornare ad abbracciare le proprie famiglie così come accaduto alla sopracitata Agam Berger, la quinta soldatessa israeliana liberata da Hamas, la cui famiglia ha celebrato il ritorno a casa dopo 482 giorni di sequestro, definendola una donna forte, coraggiosa e fedele, per poi ringraziare le forze dell’ordine ma anche il popolo israeliano per le sue preghiere. La famiglia conclude dicendo che il recupero della loro figlia non sarà completo fino a che tutti gli ostaggi non saranno rilasciati da Hamas.

Ultime notizie, bruciò il Corano nel 2023: è stato ucciso

Salwan Momika, il 38enne iracheno che nel 2023 indignò l’opinione pubblica bruciando pubblicamente in quel di Stoccolma, in Svezia, il Corano, per poi metterlo fra la carne di maiale, è stato ucciso nella tarda serata di mercoledì 29 gennaio 2025. Secondo quanto emerso Salwan era in diretta streaming via TikTok quando qualcuno lo ha colpito con una serie di spari, e ogni tentativo di soccorrerlo è stato vano.

Arrestate cinque persone, ritenute responsabili del brutale gesto, anche se le loro identità non sono state rilevate. Certo è che Salwan Momika aveva attirato le ira di milioni di musulmani dopo il suo folle gesto di due anni fa, una vicenda che aveva portato le autorità svedesi ad aprire una indagine e mandare a processo lo stesso cittadino iracheno: il dibattimento sarebbe dovuto iniziare ieri ma ovviamente è stato rinviato (a processo anche un amico di Salwan), dopo l’omicidio.