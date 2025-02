Ultime notizie, incidente stradale in Messico: 41 morti

Si rivela grave il bilancio delle vittime di un incidente stradale avvenuto al sud del Messico: sono 41 i morti per lo scontro avvenuto tra un bus e un camion sabato mattina, stando alle informazioni fornite dal governo dello Stato di Tabasco e riportate dalla BBC. Dalle immagini diffuse dall’emittente britannica si vede il bus devastato dalle fiamme divampate in seguito all’impatto con l’altro mezzo. Sul bus c’erano 48 passeggeri, ha riferito l’operatore Tour’s Acosta. L’incidente stradale è avvenuto nei pressi della cittadina di Escarcega, ma il bus, che era partito da Cancun, era diretto a Tabasco, quando si è scontrato con un rimorchio. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e le sue cause.

Ultime notizie, femminicidio a Rufina

Eleonora Guidi è stata uccisa ieri dal compagno che le ha sferrato sette coltellate alla schiena. L’uomo, che si chiama Lorenzo Innocenti, successivamente si è gettato dalla finestra e ora si trova ricoverato in ospedale con gravi lesioni. Le indagini su quanto accaduto vengono svolte dai carabinieri e questo fatto ha sconvolto la popolazione del centro in provincia di Firenze, con il sindaco che ha dichiarato: “Siamo sconvolti”.

Secondo i primi accertamenti eseguiti Eleonora Guidi è stata sorpresa alle spalle ed è stata trovata distesa sul pavimento, ma non è chiaro se si sia trattato di una lite tra i due oppure di un gesto premeditato da parte dell’uomo. Nell’appartamento dove è avvenuto il femminicidio i soccorritori hanno trovato il figlio della coppia di appena 2 anni che è stato successivamente affidato ai nonni paterni.

Ultime notizie, le previsioni del tempo nel weekend

In questo fine settimana, come previsto, è tornato il maltempo con l’arrivo di aria più fredda dall’Europa orientale, mentre dal Nord Africa sta risalendo un’aria più calda e questo scontro genera molte piogge e nevicate. Nella giornata di ieri le piogge hanno interessato il Sud Italia, principalmente la Sicilia e la costa ionica della Calabria, mentre al Nord alle piogge, specialmente nell’Ovest si sono associate abbondanti nevicate. Nel pomeriggio le piogge hanno interessato anche altre regioni del centro, come Lazio e Toscana, e del Sud come la Campania.

Ultime notizie, vandalizzata la foiba Basovizza

A pochi giorni di distanza dal Giorno del ricordo è stata vandalizzata la foiba di Basovizza, nelle vicinanze di Trieste, con tre scritte in lingua slava che sono state fatte sul pavimento del piazzale dove si trova anche il monumento. La premier Meloni ha dichiarato che si tratta di un oltraggio fatto alla Nazione, mentre il presidente Mattarella ha dichiarato: “Nulla può far tornare indietro la storia”.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno avviato i rilievi e le indagini controllando anche le telecamere di sicurezza che si trovano in quel luogo, per provare a individuare gli autori del gesto di vandalismo. La pulizia delle scritte è stata tentata da una squadra di operai, ma non essendo riusciti a pulire tutto, si effettuerà una nuova tinteggiatura.

Ultime notizie, la truffa del falso Crosetto

Si allarga la platea dei truffati da parte di una banda che ha utilizzato il nome del ministro Crosetto per avere soldi da diverse persone su conti correnti stranieri. Gli autori della truffa hanno contattato personaggi in vista dell’imprenditoria italiana, facendo credere che le telefonate arrivavano dal ministero per chiedere versamenti per la liberazione di giornalisti che erano stati tratti in arresto in Medio Oriente. Le prime denunce avevano visto coinvolto anche l’ex presidente dell’Inter, Moratti, poi la famiglia Del Vecchio, ed i gruppi Beretta e Menarini.

Ultime notizie, incidente stradale a Piacenza

Un bambino di appena 4 mesi è morto in un incidente stradale avvenuto a Piacenza. Il bimbo si trovava a bordo di un’auto che è uscita di strada e ha sbattuto contro un manufatto di cemento finendo in un canale. L’auto era guidata dalla madre del bambino, di 26 anni, originaria della Turchia, che ora si trova ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. L’incidente è avvenuto a causa della perdita di controllo da parte della donna. L’impatto è stato violentissimo ed il bimbo è morto sul colpo.