Ultime notizie di oggi, domenica 9 novembre 2025, ultim'ora: grave incidente sulla tangenziale sud di Bergamo, 3 morti per scontro tra auto e diversi feriti

Ultime notizie, incidente sulla tangenziale di Bergamo: 3 vittime

Il bilancio dell’incidente avvenuto nella mattina di oggi sulla tangenziale sud di Bergamo è di tre morti. Il grave sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo di Stezzano e ha coinvolto più auto e ci sono diversi feriti. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 per prestare i primi soccorsi. Dalle informazioni finora emerse è trapelato che le tre vittime del grave incidente stradale sono uomini, con il più giovane di 23 anni, gli altri di 64 e 62 anni. Nel frattempo, la zona interessata dall’incidente è stata chiusa in via temporanea al traffico per consentire alle forze dell’ordine di procedere con i rilievi e la messa in sicurezza del tratto.

Ultime notizie, incidente aereo con un morto in provincia di Ferrara

Un aereo ultraleggero è precipitato nella tarda mattinata di ieri, ad Aguscello, in provincia di Ferrara, schiantandosi su un terreno agricolo e provocando la morte di una persona. L’ultraleggero era decollato poco prima da un piccolo aeroporto della zona, quello di Prati Vecchi di Aguscello, e dopo lo schianto sul terreno ha preso fuoco. Sul velivolo si trovava soltanto il pilota. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorritori e i vigili del fuoco che, insieme alle forze dell’ordine, stanno cercando di capire la dinamica esatta dell’incidente.

Ultime notizie, donna incinta di 9 mesi muore sull’A22 per un incidente stradale

Stefania Palmieri è morta in un incidente stradale mentre stava transitando sull’autostrada che conduce al Brennero nel tratto compreso tra le uscite di Nogarole Rocca e Mantova Nord. La donna aveva 36 anni ed insieme a lei è morto anche il bambino che doveva partorire tra pochi giorni. Le cause dell’incidente che ha visto coinvolto anche un mezzo pesante sotto il quale si è incastrata l’auto della vittima. La polizia sta cercando di chiarire la dinamica dell’incidente. Alla famiglia ed al compagno sono arrivate le condoglianze da parte dell’amministrazione comunale di Modena, città natale di Stefania Palmieri.

Ultime notizie, Giorgia Meloni dice no alla patrimoniale

Dopo le varie richieste di una tassa patrimoniale avanzate dall’opposizione e dai sindacati, la Premier Meloni ha risposto dichiarando che con la destra al governo, questa tassa non sarà mai proposta, anche se nelle dichiarazioni della sinistra viene riproposta in tutte le situazioni. La segretaria del PD Schlein ha ricordato che con il governo Meloni la tassazione è arrivata al 42,8%, aliquota massima raggiunta nel corso degli ultimi 10 anni e che con la prossima manovra i tagli più importanti riguarderanno la tassazione dei “ricchi”.

Ultime notizie, revocati gli aumenti del Cnel

Dopo le polemiche suscitate dall’aumento degli stipendi per i dirigenti del Cnel, il presidente dell’Ente, Brunetta, ha deciso di revocarli anche per la contrarietà che è emersa nelle file della maggioranza, compresa quella della Premier Meloni. Parere negativo su questa mossa è stato espresso anche dalla Lega e da Forza Italia.

Ultime notizie, la morte di Peppe Vessicchio

Giuseppe Vessicchio, noto come “Peppe”, è deceduto ieri a Roma presso l’ospedale romano San Camillo dove era stato ricoverato a causa di una polmonite interstiziale che era peggiorata improvvisamente. Per oltre 30 anni, il 69enne Vessicchio, è stato il direttore dell’orchestra del Festival di Sanremo, oltre ad avere svolto l’attività di arrangiatore e compositore. La notizia è stata data dall’ospedale con una nota nella quale si legge che i funerali di Vessicchio saranno eseguiti in forma strettamente privata.

Ultime notizie, la giornata dei motori

Nella giornata di ieri si sono disputate le gare “sprint” sia della Formula Uno che della MotoGP. Nel Gran Premio del Brasile, il successo è andato al pilota della McLaren, Norris, che ha approfittato anche dell’uscita di pista del compagno di squadra Piastri per aumentare il suo vantaggio nella classifica mondiale. Alle sue spalle si è piazzato il pilota italiano Antonelli, per la prima volta secondo, mentre terzo è arrivato Russell che ha preceduto Verstappen. Le due Ferrari si sono piazzate al quinto posto con Leclerc ed al settimo con Hamilton, con Alonso in sesta posizione. Nel GP del Portogallo la vittoria è andata ad Alex Marquez su Ducati, che ha preceduto al termine di un duello serrato Acosta in sella ad una KTM e Bezzecchi che con la sua Aprilia era partito in pole position. Bagnaia, che partiva dalla quarta casella ha terminato la corsa all’ottavo posto per problemi alle gomme.