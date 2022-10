Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, incontro Berlusconi-Meloni: “Clima di unità”

Si è tenuto ieri l’incontro fra i due leader di Fratelli d’Italia e Forza Italia. Da un lato l’opposizione divisa, dall’altra l’incontro tra Berlusconi e Meloni che ha portato a risultati volti alla distensione e alla collaborazione. Un segnale di compattezza con il quale si presenteranno alle prossime consultazioni. Un confronto sulle prossime mosse e sulla squadra di governo.

Terremoto oggi Catanzaro M 3.0/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Perugia

La situazione di crisi che si era prodotta con la nomina di La Russa, che ha portato gli esponenti di Forza Italia a uscire dall’aula e astenersi dal voto, è stata superata, sbloccata da una telefonata di Berlusconi fatta domenica alla Meloni che ha poi portato all’incontro di oggi. L’ipotesi più accreditata, come scrive l’Ansa, è quella di Tajani agli esteri. Al termine del vis-a-vis, una nota congiunta ha parlato di clima di unità di intenti, cordialità e collaborazione. “Al governo insieme per un esecutivo forte”, ha aggiunto Berlusconi.

INTERNET & MINORI/ La strategia Ue per proteggerli online

Ultime notizie, appello di Papa Francesco contro la povertà

Papa Francesco è tornato a parlare nella giornata di ieri, incontrando un gruppo di imprenditori spagnoli: “Per “combattere la povertà – ha detto – occorre creare posti di lavoro. Il Pontefice aspira

ad “un’economia che riconcili tra loro i membri delle varie fasi della produzione, senza disprezzarsi a vicenda, senza creare maggiori ingiustizie o vivere una fredda indifferenza”. E ancora: “E’ il lavoro che dà dignità alle persone” e per contrastare la malattia della miseria c’è un rimedio: “il lavoro e l’amore per i poveri superando così gli economici e sociali”.

Adriana Volpe, il legale: "La figlia va tutelata"/ L'appello ai media: "Da omettere tutte le info su di lei"

Parole che non si possono non condividere quelle di Papa Francesco, alla luce del fatto che i dati del 2020 raccontano di una povertà che ha toccato i massimi storici in Italia, prima della pandemia. Nel dettaglio, le famiglie in povertà assoluta sono state un milione 960mila, pari a 5.571.000 persone (il 9,4% della popolazione residente), così come si legge sul XXI Rapporto Caritas su povertà ed esclusione sociale, pubblicato dall’agenzia Ansa.

Ultime notizie, operaio investito e ucciso da camion

Ancora una vittima sul lavoro, ancora una morte bianca. Proseguono le notizie drammatiche dai luoghi di lavoro e questa volta ad avere la peggio è stato un operaio di 60 anni. Come riferito dal sito dell’agenzia di stampa italiana Ansa, l’uomo sarebbe stato travolto da un furgone mentre stava facendo manovra, e l’incidente sarebbe avvenuto in Veneto, precisamente all’interno di un’azienda sita nella località di Mellaredo di Pianiga, in provincia di Venezia.

L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, attorno alle ore 9:30, presso l’azienda Marchioro. Stando alla ricostruzione dei tragici eventi pare che il conducente, dopo aver fatto manovra, non si sia accorto dell’uomo, il dipendente di un’altra azienda, e lo abbia quindi investito e ucciso. Una volta lanciato l’allarme sul luogo sono intervenuti gli uomini dello Spisal dell’Ulss 3 Serenissima, assieme ai carabinieri.

Ultime notizie, progressi sul price cap Ue

Non è ancora stato trovato l’accordo sul price cap nell’Unione Europea, ma la Commissione ha promesso di arrivare a breve una soluzione, così come annunciato nella giornata di ieri da parte della presidente Ursula von der Leyen. “Buona discussione sull’energia con i membri del Collegio. Sono stati compiuti buoni progressi nell’attuazione della tabella di marcia per affrontare i prezzi elevati dell’energia presentata ai leader al vertice informale di Praga. Approveremo un altro pacchetto di proposte legislative alla prossima riunione del Collegio, martedì”, sono le parole rilasciate dalla stessa, come si legge su TgCom24.it. Nella bozza della proposta, la presidente Ue dovrebbe inserire anche un price cap al gas nella borsa di Amsterdam, di modo da contrastare il fenomeno della speculazione, e della durata massima di 90 giorni.

Gli Stati Membri continuano comunque ad essere divisi, come ad esempio i Paesi nordici, da sempre contrari (a cominciare dalla Germania), e altre nazioni come l’Italia, che sta invece spingendo per fissare appunto un prezzo massimo del gas. Nel piano che verrà sottoposto giovedì e venerdì al consiglio europeo è previsto anche l’obbligo di acquisti comuni di gas per almeno il 15% del volume degli stoccaggi fino al 2025. Sarà un consorzio a trattare il prezzo così da cercare di spuntare un prezzo migliore. Le aziende si organizzano per cercare di ridurre i consumi, ma il caro energia mette a dura prova non sole le imprese, ma anche le famiglie italiane, che sono sempre in numero maggiore ad aver saltato il pagamento di una bolletta dell’energia. A questo si aggiunge la corsa dell’inflazione che si è attestata all’8,9%.

Ultime notizie, allarmi aerei in tutta l’Ucraina, Kiev sotto attacco

Decine di droni hanno raggiunto Kiev nelle prime ore del mattino, facendo tornare il terrore nella città ucraina. Le vittime accertate sono quattro, tra cui una giovane coppia in attesa del primo figlio. La nuova tecnica russa segna una svolta, con lo stesso metodo la notte scorsa sono stati colpiti obiettivi militari nel sud dell’Ucraina.

Ultime notizie, tragedia del Mottarone, la Cassazione conferma sentenza

Per la Cassazione titolare e direttore erano a conoscenza dei problemi tecnici della funivia a causa del quale, in un tragico incidente, hanno perso la vita 14 persone tra cui un bambino. Una vicenda giudiziaria complessa e contorta con giudici che hanno smentito altri giudici. Una negligenza di Stato che accomuna altre tragedie nel nostro paese.

Ultime notizie, sempre più auto elettriche, anche per i vecchi veicoli

A Parigi, al salone dell’auto, l’attenzione è tutta per le auto elettriche che spopolano in Europa, ma non ancora in Italia. Sono molti i modelli reinterpretati in versione elettrica, ma il salone è l’occasione per immaginare l’auto del futuro. Possono essere convertite in auto elettriche anche le auto a benzina o diesel e sono previsti anche incentivi, con bonus che arrivano fino al 60% con un massimo di 3500 euro, anche se la conversione può arrivare a costare fino a 20000 euro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA