Le ultime notizie di oggi le apriamo con l'incontro avvenuto a Roma fra Sergio Mattarella e il presidente Zelensky: come è andata

Le ultime notizie le apriamo con l’incontro Mattarella-Zelensky. Si è svolto ieri a Roma, nel 1231esimo giorno di guerra tra Russia ed Ucraina, il colloquio tra il presidente della repubblica, Mattarella, ed il suo omonimo ucraino Zelensky, nel quale sono stati affrontarti diversi argomenti e Mattarella ha confermato la fermezza della posizione italiana per quanto riguarda il sostegno all’Ucraina ed al suo popolo nella situazione attuale di conflitto con la Russia.

Nella discussione avuta tra i due presidenti si è parlato anche del ritorno in patria dei bambini ucraini che la Russia ha portato via con la forza dalle proprie case, e dell’integrazione europea. Mattarella ha anche auspicato che si aprano presto i negoziati per la pace dichiarando che la sicurezza dell’Ucraina corrisponde a quella dell’intera Europa. Intanto, parlando delle possibili concessioni di missili Patriot a Kiev, il presidente Trump ha dichiarato che gli USA valuteranno il costo prima di prendere una decisione.

Ultime notizie, il giallo di Garlasco

Nella giornata di ieri sono emerse ulteriori novità in merito alla nuova indagine, precisamente sul lembo del tappetino del bagno intriso di sangue, oggetto dell’incidente probatorio. Quel sangue appartiene solo e soltanto alla vittima, Chiara Poggi, di conseguenza non è stato individuato alcun altro profilo genetico come sperava invece la procura e nel contempo la difesa di Alberto Stasi. Fino ad oggi il maxi incidente probatorio si sta rivelando un vero e proprio buco nell’acqua per chi accusa Sempio, tenendo conto che nella spazzatura è stato rinvenuto solo dna di Chiara e Stasi, mentre sul tappetino, come detto sopra, c’è solo il sangue della povera 26enne. Se poi ci aggiungiamo anche la consulenza della difesa di Sempio che smentisce che l’impronta 33 sia dell’indagato e che nella stessa vi sia sangue, si capisce come la procura non abbia fatto passi avanti con l’incidente probatorio.

Ci sono comunque delle possibilità novità, quelle rivelate dal muratore che ha trovato nel 2018 gli attrezzi nel canale di Tromello e che stando a quanto dichiarato a Gente avrebbe anche rinvenuto delle scarpe con delle suole a pallini. Sarebbero delle scarpe con il numero 43/44 che secondo l’accusa sarebbe il numero che indossa Sempio. Ricordiamo che sulla scena del crimine sono state trovate delle scarpe Frau proprio con la suola a pallini: che siano davvero quelle rinvenute dal manovale egiziano Mustapha? Tutto può essere e siamo certi che gli inquirenti non tralasceranno questo possibile importante indizio facendo tutte le prove del caso. Vedremo cosa emergerà nei prossimi giorni.

Ultime notizie, Christian Horner licenziato dalla Red Bull

Clamoroso in Formula 1, nella giornata di ieri il team principal storico di Red Bull, Christian Horner, da vent’anni al timone della scuderia di Milton Keynes, è stato licenziato. Il suo addio ha effetto immediato da ieri, ufficializzando così una notizia che di fatto era nell’aria da diverso tempo ma che solo in queste ore si è concretizzato. La motivazione non è chiara, sembra che nemmeno lo stesso Horner sia stato di fatto avvisato, fatto che sta che la Red Bull sarà guidata dal prossimo gran premio da Laurent Mekies, che arriva dalla Racing Bullg, manager francese classe 1977.

Carlo Vanzini, storica voce di Sky Sport F1, parla di notizia clamorosa anche “se non inaspettata”, tenendo conto di quanto accaduto nella passata stagione, leggasi il presunto scandalo sessuale ma anche le frizioni con Jos Verstappen, papà di Max. Certo è che queste tempistiche sono decisamente inattese anche perchè, se mai si potesse pensare ad un divorzio, ce lo aspettava a fine stagione, non a metà. La domanda sorge spontanea: cosa farà Horner l’anno prossimo? Da tempo si parla di un possibile interesse di Ferrari e alla luce delle voci che vorrebbero Vasseur sulla graticola nulla sarà da lasciare al caso: Maranello si farà sfuggire il manager come fatto con Newey?

Ultime notizie, niente giustizia riparativa per Impagnatiello

Il tribunale d’Assise di Milano ha negato la giustizia riparativa ad Alessandro Impagnatiello, il 32enne ex barman reo confesso dell’assassinio della sua compagna, Giulia Tramontano, e del bimbo che portava in grembo. La difesa di Impagnatiello aveva chiesto di iniziare questo percorso che è stato negato dalla corte d’Assise non ravvedendo di fatto un reale pentimento dello stesso condannato all’ergastolo sia in primo grado che in appello.

A pendere fortemente verso la mancata concessione della giustizia riparativa, la volontà fermissima della famiglia di Giulia Tramontano di incontrare lo stesso omicida, di conseguenza è venuta meno una delle condizioni basilari affinchè si inizi un percorso di questo tipo. Vedremo se nei prossimi anni ci sarà una nuova possibilità in tal senso.

Ultime notizie, tragedia a Modena per una famiglia di albergatori

Un grave lutto ha coinvolto una famiglia di albergatori a Sestola e Fanano, due località dell’appennino modenese. Fabio Marchioni è morto dopo essersi tuffato nelle cascate del torrente Dardagna e successivamente, a causa del grande dolore, si è ucciso anche il padre, Aurelio, che insieme al figlio gestiva l’Hotel del Corso proprio nella località di Sestola. La morte di Fabio è stata causata dall’urto contro una roccia, mentre il cadavere del padre è stato trovato poche ore dopo sotto un ponte.



Ultime notizie, a Wimbledon Sinner si qualifica per la semifinale

Nella semifinale il tennista altoatesino si è sbarazzato in tre soli set dell’americano Ben Shelton, superando anche il problema dell’infortunio al gomito. Dopo aver vinto il primo set al tie break, Sinner ha vinto più nettamente i seguenti due con il punteggio di 6 – 4, 6 – 4. Il gomito di Sinner era fasciato e lo stesso tennista nell’intervista dopo partita ha dichiarato di non aver pensato al dolore al braccio che era fasciato con una gomitiera.

Ultime notizie, l’odierna tappa del Tour de France

Nella tappa a cronometro disputata a Caen, il successo è andato a Remco Evanepoel che ha battuto lo sloveno Pogacar di 16 secondi, mentre il terzo posto è andato all’italiano Affini. Lo stesso Pogacar è la nuova maglia gialla della corsa francese con un buon vantaggio su Vingeegard che nella tappa di oggi ha avuto un distacco da Pogacar di 1 minuto e 16 secondi. Sulla distanza dei 33 chilometri il belga ha tenuto una media di 54 chilometri orari e conquistato il 69esimo successo della propria carriera.